Como as escolhas do draft da WNBA de 2019 podem impactar o campeão de 2024, MVP

Napheesa Collier não tinha ideia de onde seria selecionada no draft da WNBA. E isso não a incomodou nem um pouco.

“Não estava preocupado com isso”, disse Collier à ESPN, “porque sabia que poderia fazer tudo o que o treinador me pedisse”.

Ela fez isso e muito mais: homenageada pelo time principal da WNBA e três vezes atacante All-Star do Minnesota Lynx, Collier será uma atleta olímpica pela segunda vez no próximo mês. Por que, então, um jogador tão talentoso – com um currículo digno de uma escolha nº 1 – foi escolhido em sexto lugar?

Porque o draft de 2019 foi um dos mais profundos da história da WNBA. Cinco anos depois, a classe está causando um grande impacto na liga e pode ajudar a ditar quem ganha o campeonato nesta temporada. Também é a maior classe de draft atualmente na WNBA: 16 jogadoras escolhidas em 2019 estão atualmente nas listas da WNBA, e 10 delas jogarão na quinta-feira em todos os quatro jogos do calendário.

À luz do que sabemos agora, tanto Collier quanto o armador do Dallas Wings, Arike Ogunbowale, que foi o número 5, teriam sido escolhas de loteria. Eles acabaram terminando em 1-2 na votação de Novato do Ano de 2019.

Eles se enfrentam em Dallas na quinta-feira, mas seus times estão em posições opostas: o Lynx, que derrotou o New York Liberty na terça-feira para ganhar sua primeira Commissioner’s Cup, está com 13-3 e luta pela liderança da liga; os Wings estão 3-13 e em último lugar.

Mas tanto Collier (20,9 PPG, 10,4 RPG, 3,5 APG) quanto Ogunbowale (23,9 PPG, 4,7 RPG, 4,8 APG) estão jogando bem nesta temporada, com Collier na conversa para MVP e Ogunbowale atrás apenas da favorita do MVP, A’ja Wilson na média de pontuação. Collier também foi o MVP da Commissioner’s Cup na terça-feira, com 21 pontos e 6 rebotes.

O jogo apresenta sete convocados para 2019 ao todo, incluindo a 3ª escolha Teaira McCowan e a 7ª Kalani Brown para os Wings, e a 8ª Alanna Smith, a 18ª Natisha Hiedeman e a 21ª Bridget Carleton – que fizeram 23 pontos. , 4 rebotes e 5 assistências na terça-feira – para o Lynx.

Em outra parte da WNBA na quinta-feira, Jackie Young, do Las Vegas Aces, a escolha número 1 em 2019, enfrenta a escolha número 11, Brianna Turner, e a seleção número 19, Marina Mabrey, do Chicago Sky.

“Percebi que era uma boa aula quando eu estava no último ano [at Iowa State], mas não sabia que teria a longevidade que tem. Muitos de nós encontramos nosso caminho”, disse Carleton, que foi dispensado pelo Connecticut Sun em julho de 2019 e está no Minnesota desde então. “Através dos altos e baixos de uma carreira na WNBA, nós persistimos. Estou feliz por fazer parte de uma classe tão profunda e que permanece na liga há muito tempo”.

Jackie Young, de azul na última fileira, foi a número 1 geral no draft da WNBA de 2019 e ganhou dois títulos em Las Vegas, mas 16 jogadoras da classe estavam nas listas até quarta-feira. Jennifer Pottheiser/NBAE via Getty Images

O DRAFT DA WNBA faltavam apenas cinco dias. A Final Four estava prestes a começar em Tampa, com Baylor enfrentando Oregon e UConn programado para enfrentar Notre Dame nas semifinais nacionais. Mas quais jogadores estariam no draft, e muito menos quem seria a seleção número 1, não estava definido.

Sabrina Ionescu, do Oregon, e Young, de Notre Dame, eram elegíveis como juniores porque fizeram 22 anos no ano do recrutamento. Nenhuma das guardas havia decidido sair mais cedo; elas foram para a Final Four incertas se suas carreiras universitárias estavam prestes a terminar.

Um olhar mais atento sobre a classe do draft da WNBA de 2019 Dezesseis jogadores escolhidos no draft da WNBA de 2019 – incluindo seis escolhas de segunda rodada e uma escolha de terceira rodada – estão atualmente nas listas da WNBA. Isso é o máximo de qualquer aula preliminar. Quinze jogadores do draft de 2022 estão na WNBA, seguidos por 14 de cada uma das classes de draft de 2023 e 2024. Jogador (escolha do draft) Equipe atual Jackie Jovem (1) Ases de Las Vegas Teaira McCowan (3) Asas de Dallas Katie Lou Samuelson (4) Febre de Indiana Arike Ogwunbowale (5) Asas de Dallas Collier Napheesa (6) Lince de Minnesota Kalani Marrom (7) Asas de Dallas Alanna Smith (8) Lince de Minnesota Brianna Turner (11) Céu de Chicago Ezi Magbegor (12) Tempestade de Seattle Sofia Cunningham (13) Fênix Mercúrio Megan Gustafson (17) Ases de Las Vegas Natisha Hiedeman (18) Lince de Minnesota Marina Mabrey (19) Céu de Chicago Bridget Carleton (21) Lince de Minnesota Kennedy Burke (22) Nova Iorque Liberty Li Yueru (35) Faíscas de Los Angeles

Oregon perdeu e Notre Dame venceu nas semifinais, colocando Ionescu – que foi projetado como o número 1 na maioria dos simulados de 2019 naquele momento – no relógio primeiro para decidir. Tarde da noite seguinte, chegou a notícia de que Ionescu ficaria em Eugene para sua última temporada.

“Se tivéssemos vencido o campeonato, talvez minha decisão tivesse sido diferente”, disse Ionescu à ESPN. “Mas eu queria outra chance de fazer isso com meus companheiros.”

Notre Dame perdeu a final da NCAA de 2019 para Baylor. Foi a vez de Young escolher: Ficar ou ir?

“Tive 24 horas para declarar”, disse Young à ESPN. “Tomei a decisão por mim e pela minha família.”

Ela se juntou a quatro veteranas de Notre Dame — Ogunbowale, Turner, Mabrey e Jessica Shepard — na classe de recrutamento de 2019. Young então foi para a posição nº 1 nos simulados de recrutamento finais.

Collier e sua colega sênior Katie Lou Samuelson também estiveram na Final Four com o UConn, um programa acostumado a colocar jogadores na WNBA. Collier foi talvez o jogador mais difícil de encaixar na primeira rodada; os avaliadores a levaram em todos os lugares, desde o primeiro lugar até o final da primeira rodada.

“A informação que estávamos recebendo era que Phee não era muito considerada porque ela era uma pessoa pequena. [power forward] que não acertou o 3″, disse a técnica do Minnesota, Cheryl Reeve, à ESPN.

Ogunbowale, cujo heroísmo no tiro levou Notre Dame ao campeonato nacional de 2018, era considerado o terceiro guarda no quadro de recrutamento, atrás de AD Durr de Young e Louisville.

jogar 1:34 Arike Ogunbowale marca 23 pontos na derrota para Washington Arike Ogunbowale marca 23 pontos contra Washington.

Assim como Collier, Ogunbowale disse que não tinha nenhum pensamento preconcebido sobre para onde poderia ir.

“Eu não senti que deveria estar na loteria ou pensei que seria uma afronta se não estivesse”, disse ela à ESPN. “Eu estava muito animado por ser convocado. Senti que onde quer que estivesse, eu faria funcionar. Qualquer lugar que eu tivesse ido, eu teria dado tudo de mim.”

No último draft simulado da ESPN daquele ano, um dia antes do draft real, Young era o número 1, Ogunbowale o número 6 e Collier o número 7. Hoje, eles seriam 1-2-3, embora a ordem possa ser diferente dependendo de quem estivesse escolhendo.

Como foi? Young nº 1 para os Aces, Durr nº 2 para o Liberty, McCowan nº 3 para o Fever, Samuelson nº 4 para o Sky.

Brian Agler, então treinador dos Wings, tinha certeza de que queria Ogunbowale e ficou emocionado por colocá-la no quinto lugar. Reeve disse que eles tentaram negociar para conseguir duas das seis primeiras escolhas. Isso não deu certo. A agente de Collier ligou na noite anterior ao recrutamento e disse que tinha certeza de que Collier estaria disponível no número 6. O Lynx a aceitaria?

“Dissemos que gostávamos muito dela e havia uma grande possibilidade”, disse Reeve. “Esperávamos que o agente estivesse certo.”

Agora, Collier para Minnesota parece um dos maiores drafts de todos os tempos, mas Reeve reconheceu que nem mesmo o Lynx sabia o quão bom seria.

“Phee acertou em todos os modelos analíticos que havia”, disse Reeve. “Mas eu volto ao seu campo de treinamento — ela não estava programada para ser titular, mas tivemos uma lesão e colocamos Phee na posição de ala e mudamos para nosso ataque invertido.

“Devo dizer que o campo de treinamento não foi excelente. Não pensamos: ‘Temos uma joia’. Então ela fez 27 pontos em seu primeiro jogo. Perguntaram-me se isso aconteceria. Eu disse: ‘Não, porque Phee não marcou 27 pontos em todo o campo de treinamento.’ Mas isso é o mais legal sobre Phee, ela é tão discreta.”

jogar 0:29 Bridget Carleton está entusiasmada depois de drenar seu sexto triplo Bridget Carleton deixou a torcida de pé depois de derrubar sua sexta cesta de 3 pontos no jogo.

POUCAS DECISÕES PODEM impactar uma liga inteira, mas foi o que aconteceu no draft de 2019.

É difícil imaginar Collier ou Ogunbowale em qualquer lugar que não seja as duas franquias nas quais eles passaram suas carreiras até agora. Mas poderia Young ter ido com Indiana Fever, seu estado natal? Que tal Ionescu em Las Vegas? Qualquer um desses cenários poderia ter acontecido.

Se Young tivesse optado por ficar para sua temporada sênior, e Ionescu tivesse decidido sair mais cedo, Ionescu poderia ter sido a principal escolha em 2019 para os Aces. (Embora o torneio da NCAA de 2020 tenha sido cancelado em meio à pandemia de COVID-19, Ionescu disse “tomei a decisão certa” sobre ficar para seu último ano.)

Se ambos tivessem decidido ficar para o draft de 2020, Young poderia ter ficado em terceiro lugar pelo Fever, atrás de Ionescu e do segundo lugar, Satou Sabally.

Do jeito que estava, Young jogou fora de posição como armador de Las Vegas como novato em 2019. Na entressafra, ela reformulou sua mecânica de arremesso e em 2021, os Ases adicionaram um armador de primeira linha, Chelsea Gray. Young floresceu desde então; uma grande parte de duas equipes campeãs de Ases, ela está indo para sua segunda Olimpíada.

Young foi um sucesso como escolha nº 1. O resto das escolhas da loteria do draft de 2019 tiveram mais desafios.

O Liberty nunca poderia ter imaginado uma lesão e então a COVID-19 de longa duração afligiria Durr, que não jogou nas temporadas de 2020 ou 2021 da WNBA e foi limitada a 79 jogos no geral com o Liberty e o Atlanta Dream. Ela não está em uma lista da WNBA nesta temporada.

McCowan, de 1,80 metro, parecia uma escolha forte para o Fever no terceiro lugar, pois precisava de um pós-jogo. Mas depois de três temporadas, ela foi negociada com Dallas. Samuelson foi uma escolha inesperada no quarto lugar para Chicago e não funcionou. Ela está agora em seu quinto time (Indiana) em seu quinto ano na liga – ela perdeu a temporada passada em licença maternidade – esperando que esta seja a escolha certa.

O draft de 2019 teve outros jogadores que poderiam ter ido mais alto, como o nº 12 Ezi Magbegor (Seattle Storm), o nº 13 Sophie Cunningham (Phoenix Mercury) ou o nº 19 Mabrey (selecionado pelo Sparks, agora no Sky), todos eles foram, ou são, titulares.

“Eu sabia que era uma aula de draft muito boa”, disse Ogunbowale. “Especialmente vendo alguns dos meus companheiros de Notre Dame como [Mabrey and Shepard] indo para a segunda rodada. Porque eu sabia o quão bons eles eram. Tivemos alguns grandes jogadores e até mesmo jogadores de elite. Então, estou super orgulhoso de todos na classe de 2019.”

Collier acha que tudo acabou como deveria, pelo menos para ela e o Lynx.

“Este era o lugar certo para mim. Estou muito feliz aqui. É uma franquia e organização de elite. Tive muita sorte nesse aspecto. Alguns dos meus colegas de classe do draft não tiveram”, disse ela. “Tive a oportunidade de começar como novata, e isso depende do time em que você está. Tudo se alinhou perfeitamente para que eu me tornasse a jogadora mais bem-sucedida que eu poderia ser.”