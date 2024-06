Como assistir ao 2024 PGA Travellers Championship: programação ESPN +

Embora o Travellers Championship – o último evento exclusivo do ano – não conte com Rory McIlroy, incluirá Scottie Scheffler. O jogador de golfe número 1 do mundo busca sua sexta vitória no PGA Tour da temporada. O Travellers será realizado no TPC River Highlands em Cromwell, Connecticut, e contará com uma bolsa total de US$ 20 milhões, incluindo US$ 3,6 milhões para o vencedor. Keegan Bradley parece se tornar o primeiro jogador a vencer os Travellers em anos consecutivos desde Phil Mickelson em 2001-02.

Aqui estão os principais fatos que você deve saber sobre o evento de 2024.

Quando é o Campeonato de Viajantes?

Funciona de quinta a domingo.

Como os fãs podem assistir?

Os fãs podem assistir ao torneio na ESPN+ através do hub de streaming da ESPN.

Qual é o cronograma?

*Todos os horários do leste

Quinta-feira: A cobertura começa às 7h30

Sexta-feira: A cobertura começa às 7h30

Sábado: A cobertura começa às 7h30

Domingo: A cobertura começa às 7h30

Haverá cobertura ao vivo tradicional do PGA Tour todos os dias com feed principal, grupo marcado, grupos em destaque e buracos em destaque.

Quais jogadores de destaque jogarão no evento?

▪︎Xander Schauffele

▪︎ Viktor Hovland

▪︎ Ludvig Åberg

▪︎ Collin Morikawa

▪︎Patrick Cantlay

Como os fãs podem acessar outros conteúdos de golfe da ESPN?

Confira a página do centro de golfe da ESPN para notícias de última hora, perfis detalhados, classificações, pontuações, programações e muito mais.