Como Brian Daboll e os Giants estão se reconstruindo antes da temporada de 2024

PARADO NO lateral na frente do ataque durante os treinos no minicamp do New York Giants no início deste mês, Brian Daboll espia esporadicamente a planilha antes de chamar uma tela de deslizamento do quarterback Drew Lock para o wide receiver novato Malik Nabers.

Depois de uma temporada tumultuada em que os Giants terminaram em 6 a 11, o microfone do fone de ouvido do técnico está mais ativo do que nunca.

O técnico assistente e coordenador ofensivo Mike Kafka, enquanto isso, tem seu microfone escondido perto do ouvido. Ele está ouvindo, mas não falando. É Daboll, não Kafka, quem dá as ordens, uma extensão do que aconteceu nas atividades organizadas da equipe e durante a primavera.

“Sou apenas um complemento ao Dabs, ajudando nos exercícios ofensivos”, disse Kafka sobre suas novas responsabilidades. “Você me verá andando por aí e sendo um trunfo para os treinadores e jogadores sempre que puder. Sejam fundamentos, técnica, sejam pensamentos e ideias sobre rotas ou proteções, coisas assim.

“Então, fazendo o que puder para complementar esses caras.”

Se Daboll continuar com as responsabilidades de jogo nesta temporada como esperado, seria uma mudança em relação às duas últimas temporadas junto com os Giants, quando era trabalho de Kafka.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Kafka, o único coordenador que voltou da temporada passada, foi promovido a treinador adjunto após ser entrevistado para duas vagas de treinador principal no início do ano.

“Não cria um grande precedente”, disse um executivo da NFL sobre o papel reduzido de Kafka em meio à sua promoção. “É quase como um presente de compensação.”

Os Giants tiveram média de 11,8 pontos e conquistaram um recorde de 2-8 em 10 semanas na temporada passada. Nos bastidores, a relação entre Daboll e muitos de seus treinadores e coordenadores era tensa, segundo fontes próximas à situação.

Em 2022, quem está dentro do prédio diz que Daboll foi aberto e responsável como treinador principal do primeiro ano. Jogadores e treinadores podiam ir até ele com qualquer coisa e acreditavam que se fizessem o que lhes era pedido, isso faria a diferença em jogos disputados. Os Giants tiveram 9-4-1 em jogos de um placar, incluindo os playoffs.

Mas a temporada de 2023 começou com uma derrota por 40-0 para o Dallas Cowboys, e Daboll e os Giants nunca pareceram consertar a situação. Eles não conseguiram superar várias lesões importantes sofridas no início da temporada, com o quarterback Daniel Jones, o running back Saquon Barkley e o left tackle Andrew Thomas perdendo tempo.

Agora, Daboll entra em uma terceira temporada crítica com 11 novos treinadores na equipe, incluindo uma reformulação no departamento de força e condicionamento físico. Ele assume o controle de um ataque que será comandado por Jones, que está saindo de uma lesão no ligamento cruzado anterior direito no final da temporada e ficará sem Barkley pela primeira vez em sua carreira. Daboll é o primeiro técnico do Giants desde Tom Coughlin a ver uma terceira temporada, mas seu sucesso ou fracasso em 2024 provavelmente determinará seu futuro.

“Tenho certeza de que todos aprendemos muito sobre nós mesmos ao passarmos por isso e, como líderes, inclusive eu, todos temos que melhorar em termos de como lidamos com essas situações”, disse o gerente geral Joe Schoen, também entrando em um terceira temporada crucial com os Giants. “Acho que todos vamos refletir neste período de entressafra sobre como as coisas correram e o que podemos fazer melhor. Eu colocaria Dabes nessa categoria também”.

Mike Kafka, que atuou como coordenador ofensivo do New York Giants de 2022 a 23, foi promovido a treinador adjunto no início deste ano. Ele é o único coordenador que voltou da temporada passada. Foto de Júlio Cortez/AP

EX-COORDENADOR DEFENSIVO Wink Martindale estava liderando sua equipe em um momento de autorreflexão durante a despedida dos Giants na Semana 13, quando Daboll apareceu com o rosto vermelho na porta.

“Então, você acha que eu sou um palhaço?” Daboll gritou, de acordo com várias fontes que viram ou ouviram falar da altercação.

O técnico do Giants estava se referindo a um relatório do ex-olheiro da NFL e apresentador do podcast “3 and Out”, John Middlekauff, que sugeriu que a equipe técnica “não o suporta”.

O quarterback novato não draftado, Tommy DeVito, liderou os Giants, atormentados por lesões, à terceira e quarta vitórias do time na temporada antes do adeus, reunindo os fãs de Nova York em torno da celebridade da noite para o dia, mas isso dificilmente aliviou a tensão que se formou dentro do prédio.

Fontes próximas à situação disseram que Martindale, junto com vários outros treinadores de ambos os lados da bola, estavam cansados ​​das frequentes explosões de Daboll. A equipe de Daboll sentiu que ele tinha parado de ouvir e havia constantes “apontamentos de dedos”, disseram várias fontes da equipe à ESPN.

“Foi como, ‘Estamos no mesmo time?’ Com certeza não parece”, disse um treinador.

Daboll e Schoen se reuniram com a mídia na segunda-feira, 8 de janeiro, um dia após o término da temporada 6-11 dos Giants, e compartilharam sua expectativa de que Martindale e Kafka retornariam, enquanto o coordenador de times especiais, Thomas McGaughey, foi demitido após seis temporadas.

Martindale não queria voltar e Kafka esperava ser contratado como treinador principal em outro lugar, segundo fontes próximas à situação. Daboll não havia falado com nenhum dos coordenadores antes de anunciar que esperava que eles voltassem.

O melhor da nação NFL • Como os Giants estão se reconstruindo em 2024

• Chiefs esperam que novos WRs tragam grandes jogadas

• A defesa dos Broncos começará forte?

• Poderá Stanley dos Ravens regressar à forma All-Pro?

• Poderá CB Jack Jones reviver a carreira em Las Vegas?

Mais tarde naquele dia, Daboll demitiu o técnico dos linebackers externos, Drew Wilkins, e o assistente defensivo Kevin Wilkins, dois dos confidentes mais próximos de Martindale. Martindale “amaldiçoou” Daboll, de acordo com várias fontes informadas sobre a reunião, e deixou abruptamente o prédio pela última vez. Daboll e Schoen não tiveram mais notícias dele, apenas de seu agente e advogados, antes de ele renunciar dois dias depois.

O técnico da linha ofensiva Bobby Johnson também foi demitido após a temporada. O técnico dos running backs Jeff Nixon, o técnico dos tight ends Andy Bischoff, o técnico assistente da linha ofensiva Chris Smith e o diretor de força e desempenho Craig Fitzgerald partiram para outros cargos.

“Estávamos todos tentando sair de lá”, disse um técnico não defensivo.

O descontentamento de Daboll tendeu a atingir o auge no meio dos jogos nos fones de ouvido do treinador, de acordo com várias fontes, especialmente durante a derrota por 49-17 para os Cowboys em 12 de novembro.

“Era difícil pensar”, disse um treinador.

Começando com o confronto da semana 11 contra o Washington Commanders, Schoen ouviu pelo fone de ouvido da caixa. O gerente geral do Giants queria ouvir em primeira mão como era a operação do dia do jogo para potencialmente ajudar ou resolver a situação.

O gerente geral do segundo ano esteve nos fones de ouvido por quatro jogos, das semanas 11 a 15. Os Giants fizeram 3-1 durante esse período, durante o qual várias fontes indicaram que as coisas mudaram. Mas o supersticioso Schoen desligou definitivamente o fone de ouvido após a derrota em 17 de dezembro para o New Orleans Saints.

Martindale e sua equipe defensiva sabiam que Schoen estava ouvindo naquela época. Eles usaram palavras em código para avisar uns aos outros sobre sua presença, de acordo com várias fontes que estavam nos fones de ouvido. Daboll estava mudo e mais composto.

“Você poderia dizer quando [Schoen was on the headset] porque o comportamento de Dabes era totalmente diferente”, disse um técnico não defensivo.

Os resultados sugerem que isso pode ter feito a diferença. A defesa do Giants forçou 12 reviravoltas nesses quatro jogos e permitiu 18 pontos por disputa. Evocou memórias do ano anterior, quando tudo parecia dar certo para a equipe.

Schoen disse no início deste ano que espera que todos aprendam com a primeira experiência de adversidade. O proprietário John Mara sugeriu que Daboll poderia “diminuir um pouco o tom”. Daboll mencionou em várias ocasiões que esta nova comissão técnica está trabalhando bem em conjunto e adotou uma abordagem “colaborativa”.

O técnico do Giants, Brian Daboll, assumiu o comando ofensivo de Kafka nesta primavera, sugerindo que ele assumirá essa função na próxima temporada. Foto de Julia Nikhinson/AP

DURANTE A PRIMAVERA, Daboll deixou para trás a turbulência da temporada passada. Ele voltou sua atenção para a preparação de seu time – que contará com várias mudanças importantes em relação ao elenco do ano passado – para a próxima temporada.

Barkley assinou com o Philadelphia Eagles sem que os Giants fizessem uma oferta. O safety Xavier McKinney conseguiu um acordo enorme com o Green Bay Packers.

Em vez disso, o dinheiro foi gasto na contratação de quatro atacantes ofensivos e na assinatura e troca do destacado edge rusher Brian Burns. Os Giants elaboraram o dinâmico Nabers nº 6 geral.

“No final das contas, a sensação era de que nossos recursos precisavam ser alocados em outro lugar”, disse Mara.

A posição de quarterback não estará entre as mudanças, a partir de agora. Eles têm se mantido firmes nesta primavera em que Jones começará a temporada como número 1, salvo um revés.

Os jogadores disseram que Daboll parece mais calmo. Ele elogiou a comunicação que a nova equipe teve nesta primavera e foi rápido em apontar que o coordenador defensivo Shane Bowen tem sido um “excelente companheiro de equipe”.

Jogue o jogo de fantasia nº 1 Estamos de volta com mais um ano de ESPN Fantasy Football e é hora de começar. Crie uma liga com amigos e familiares e faça o draft antes do início da temporada! Inscreva-se agora >>

Daboll tem o técnico de linha defensiva Andre Patterson trabalhando com os edge rushers e o técnico de outside linebackers Charlie Bullen, algo que não foi feito anteriormente, quando Patterson e o regime anterior se enfrentaram. Houve uma clara desconexão entre o pass rush e o interior da linha defensiva, o que pode ter contribuído para os problemas dos Giants em parar a corrida (27º na NFL).

“No ano passado, o interior e a borda não eram coesos”, disse o linebacker externo Kayvon Thibodeaux nesta primavera.

Daboll disse que nesta offseason analisou seus processos de agendamento, a forma como a equipe treinou, a estrutura das reuniões e a construção de seu grupo de liderança. A mudança, como mais treinos de equipe nesta primavera e menos jogadores na linha lateral, foi evidente. Parece haver uma ênfase maior em preparar os jogadores para o futebol no início da temporada.

Os Giants reformularam sua sala de musculação, o que incluiu a adição de uma área de gramado que ajuda a maximizar o espaço e dá aos jogadores “tudo o que precisam para realizar seu trabalho”, disse Daboll.

A maior mudança sistemática ainda parece ser o playcaller.

O sucesso de Daboll em convocar jogadas em Buffalo foi o que lhe rendeu a oportunidade de ser treinador principal dos Giants. Ele precisará contar com isso novamente para salvar ou se sentir seguro em seu trabalho nesta temporada.