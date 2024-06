Como consertar este site não é permitido e não pode ser acessado Erro

Principais conclusões A mensagem de erro “Este site não é permitido” no navegador indica acesso bloqueado ou restrito pelo administrador da rede ou ISP.

Os motivos do erro incluem restrições de rede, controle dos pais, proteção de firewall, cache corrompido, problemas de servidor e restrições geográficas.

Soluções para corrigir erros: verifique a conectividade com a Internet, desative as extensões do navegador, limpe o DNS, altere o DNS, desative o firewall/antivírus e altere o navegador.

Não foi possível acessar o site no navegador do seu PC e ocorreu o erro ‘Este site não é permitido’. Seu navegador exibirá esta mensagem de erro se você estiver tentando acessar um site bloqueado ou não permitido pelo seu navegador.

Seu navegador pode gerar esse erro por vários motivos:

Restrições de rede- Você pode encontrar esse problema se o site que você está tentando acessar estiver bloqueado pelo seu ISP ou pelo administrador da rede.

Controles dos pais- Os dispositivos possuem controles parentais para evitar que menores acessem sites suspeitos ou com spam. Se você não são capazes de acessar um site, provavelmente ele estará bloqueado devido ao controle dos pais.

Proteção de firewall- Firewall e antivírus instalados em seu sistema verificam todos os sites antes de você visitá-los. Esses Programas bloqueia automaticamente sites suspeitos para proteger o sistema contra ameaças online.

Cache corrompido- O cache do navegador corrompido também é um motivo para enfrentar esse problema.

Problemas do servidor- Talvez você não consiga acessar o site se ele estiver enfrentando alguns problemas de servidor.

Restrições geográficas- O governo pode bloquear determinados sites na região se for descoberto que eles estão envolvidos em atividades fraudulentas ou na coleta ilegal de dados de usuários.

Esse erro é bastante comum em sites não seguros, mas às vezes pode bloquear os sites que você deseja visitar. Aqui está um guia com todos os caminhos para corrigir o erro ‘Este site não é permitido’.

Maneiras de corrigir este erro de site não permitido

Se você encontrar esse erro ao tentar visitar algum site, o site será bloqueado por motivos específicos. Aqui está o que você pode fazer para superar esse erro e acessar o site sem problemas-

1. Verifique a conectividade com a Internet

Em primeiro lugar, você deve garantir que possui uma Internet estável. Para verificar isso, existem vários ferramentas de teste de velocidade da internet que você pode usar para verificar a velocidade da sua internet.



Você pode encontrar velocidade lenta na Internet devido a vários motivos, como interferência com Wi-Fi, problemas devido a VPN ou firewall, consumo de dados em segundo plano, obstrução física, congestionamento de rede, etc. aumentar a velocidade da conexão com a internet.

2. Desative as extensões do navegador

Se você tiver extensões ou plug-ins instalados em seu navegador, isso também poderá causar problemas no site que você visita. Isso geralmente acontece se você tiver extensões de segurança como um bloqueador de anúncios. Você pode desativar as extensões do navegador para corrigir esse problema.

Borda

Vá para a seguinte página no navegador Edge-

Vez desative o botão ao lado da extensão para desligá-la.

Desative todos os botões um por um para ver qual deles está causando o problema.

cromada

Clique no ícone do menu no canto superior esquerdo.

Pairar sobre Extensões e depois clique em Gerenciar extensões

Desligue o botão de alternância sob a extensão.

Safári

Inicie o Safári navegador no seu Mac.

Clique no Safári botão no canto superior esquerdo e depois em Configurações

Depois disso clique no Extensões aba.

No painel esquerdo, desmarque a extensão que deseja desativar.

3. Desative a VPN

VPN é uma boa opção para contornar restrições geográficas, mas alguns sites bloqueiam VPNs. Se você estiver conectado a uma rede VPN, tente acessar o site após desligá-lo. Você não precisa desinstalá-lo, apenas desative-o temporariamente enquanto você é usando o site.

4. Limpe o cache do navegador

Se você estiver enfrentando o erro ‘Parece que esta página não é permitida’, isso pode ser devido ao cache corrompido do navegador. Para isso, você pode limpar o cache do navegador e isso deve resolver o problema.

Borda

Navegue até o seguinte URL no navegador Edge- edge://settings/clearBrowserData

Agora, clique sobre o menu suspenso em Intervalo de tempo e selecione Tempo todo .

Marque a caixa de seleção ao lado de Cookies e outros dados do site e Imagens e arquivos armazenados em cache

Depois disso, clique em Limpe Agora .

cromada

Clique no Ícone de três pontos (ícone do menu) no canto superior direito.

Pairar sobre História e depois clique no História opção.

Depois disso, clique no Excluir dados de navegação opção.

Selecione Intervalo de tempo como Tempo todo .

Verifica a Cookies e outros dados do site e Imagens e arquivos armazenados em cache opções.

Depois de selecionar as duas opções, clique em Excluir dados para limpar o cache corrompido.

Safári

Inicie o Safari e clique no Safári opção no canto superior esquerdo.

No menu que se abre, clique em Configurações

Debaixo de Privacidade aba, clique no Gerenciar dados do site botão.

Você verá todos os sites nos quais o cache e os cookies foram armazenados.

Clique no Deletar tudo botão.

Confirme a limpeza do cache clicando no botão Remover agora botão.

Clique em Feito .

5. Desative Firewall e Antivírus

Firewalls e antivírus bloqueiam sites suspeitos que podem causar algum dano ao seu PC. Por padrão, o Windows e o Mac vêm com um firewall integrado e proteção antivírus que funciona bem para bloquear vários sites suspeitos. Veja como você pode desativar o firewall no Windows e Mac-

Mac

Clique no Maçã ícone no canto superior esquerdo e depois em Configurações de sistema

No painel esquerdo, clique em Rede .

Agora, clique no Firewall

Desligue o Firewall alterne para desativar o firewall no Mac.

janelas

Se você estiver usando o Windows, poderá seguir estes guias para desabilitar o firewall bem como para desabilitar antivírus.

Observação- Se você estiver usando antivírus e firewall de terceiros, desative-os também.

6. Liberar DNS

O cache DNS armazena os dados de todos os sites que você visita. Às vezes, o cache DNS armazenado pelo seu sistema operacional pode causar problemas ao visitar este site. Você pode liberar o DNS e tentar visitando o site novamente.

Mac OS

Clique no Plataforma de lançamento ícone, procure por terminal e abra-o.

Aqui, execute os seguintes comandos um por um- sudo dscacheutil – flushcache sudo killall -HUP mDNSResponder



janelas

aperte o janelas chave e digite cmd .

Clique com o botão direito em Prompt de comando e depois Executar como administrador .

Clique em Sim no prompt do UAC.

No Prompt de comando execute o seguinte comando-

7. Alterar DNS

Muitos ISPs bloqueiam sites usando filtragem DNS. Se você estiver enfrentando o erro ‘Parece que esta página não é permitida’, você pode alterar o DNS padrão da rede e isso deve resolver o problema. Aqui está um guia sobre como mudar o servidor DNS no Windows, macOS e Android.

Você pode usar o DNS do Google. Para isso você pode usar os seguintes endereços IPv4-

8. Alterar navegador

Se você ainda estiver enfrentando o problema, provavelmente o site está sendo bloqueado pelo navegador que você está usando. Para isso, você pode mudar para outro navegador e verificar se o emitir está resolvido ou não. Você pode usar qualquer um dos navegadores populares, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave ou qualquer outro de sua preferência.

Conclusão

Se você encontrar o erro ‘Este site não é permitido’, provavelmente o site está bloqueado pelo navegador ou pelo ISP por algum motivo. Você pode seguir as etapas acima para corrigir esse problema e visitar o site.

Caso o site ainda esteja bloqueado, isso também pode significar que o site está enfrentando alguns problemas no servidor. Se essa for a razão por trás do problema, provavelmente espere algum tempo e então tente mais tarde.

