Como Mike Macdonald dos Seahawks planeja desbloquear Dre’Mont Jones

RENTON, Washington — Durante o primeiro semestre de 2023, Dre’Mont Jones foi quase exclusivamente um defensive tackle, alinhando-se por dentro na grande maioria de seus snaps.

No segundo tempo, ele atuou predominantemente na defesa.

E quando sua primeira temporada com o Seattle Seahawks estava nos livros, Jones era uma espécie de enigma, um jogador altamente talentoso cujo impacto não correspondia ao entusiasmo que acompanhou sua chegada como uma das maiores aquisições de agente livre. na história da franquia.

Entra Mike Macdonald.

O novo técnico dos Seahawks não está instalando uma versão de copiar e colar do esquema que ele coordenou em Baltimore nas últimas duas temporadas, mas está trazendo consigo elementos que tornaram a defesa dos Ravens talvez a mais difícil de resolver na NFL. Uma das maneiras pelas quais eles planejam manter as ofensivas adversárias adivinhando e colocar seus defensores em posições vantajosas é movê-los constantemente para a frente.

É por isso que versatilidade tem sido a palavra de ordem da entressafra entre os atacantes defensivos, treinadores e até mesmo seu departamento pessoal dos Seahawks.

“Uma coisa que eu enfatizaria é a versatilidade”, disse o gerente geral assistente Nolan Teasley antes do draft, quando questionado sobre a mudança no estilo defensivo do ex-técnico Pete Carroll para Macdonald.

“Acho que eles provavelmente tocaram nisso ao manter [Leonard Williams]. Sua habilidade de jogar para cima e para baixo na linha de scrimmage dependendo da frente e do pessoal. Eu conheço um jogador que estamos realmente animados, que eles estão animados para movimentar é Dre’Mont Jones por causa de sua habilidade fora da borda, sua habilidade de correr em qualquer lugar da técnica de três para a seis, talvez até para a nove.”

Williams, que renovou seu contrato em março após chegar por meio de troca em outubro passado, disse que tem trabalhado em outras cinco posições além de sua posição habitual como um defensive tackle de três técnicas.

“Acho que isso nos beneficia na criação de confrontos em que você coloca o defensor na melhor posição e também confunde o ataque”, disse Williams durante o minicamp no início deste mês.

“Isso torna mais difícil para o ataque nos estudar, sabendo que eles podem ver Dre’Mont em uma técnica cinco no filme, e então quando nos alinhamos e jogamos contra eles, ele provavelmente estará jogando técnica zero ou três. Então é mais difícil para um ataque planejar contra um jogador específico porque nos movimentamos muito.”

Isso pode ajudar Macdonald e o coordenador defensivo Aden Durde a desbloquear Jones, de 27 anos?

Sua temporada de estreia com os Seahawks foi mais sólida do que espetacular, pelo menos em relação às expectativas que acompanhavam seu grande contrato.

O acordo de três anos e US$ 51,53 milhões que Jones assinou com Seattle em março passado fez dele facilmente a aquisição de agente livre mais bem paga da era Carroll-John Schneider. Sua média de US$ 17,18 milhões superou em muito a média de US$ 9,53 milhões do acordo que os Seahawks deram ao outside linebacker Uchenna Nwosu 12 meses antes, que era o máximo que o regime havia gasto com o agente livre de outro time.

Jones produziu recordes pessoais em tackles (49) e QB hits (12) ao jogar em todos os 17 jogos, e um de seus 4,5 sacks aconteceu no minuto final de um jogo de véspera de Natal contra o Tennessee Titans para ajudar os Seahawks a fechar uma vitória de três pontos que manteve vivas suas esperanças de playoff.

Mas esse foi o menor total de sacks de Jones desde sua temporada de estreia em 2019 com o Denver Broncos, quando postou 3,5 (ele registrou 6,5, 5,5 e 6,5 nos três anos seguintes). Seus cinco tackles por derrota também foram os menores desde 2019.

Um pensamento dentro do Virginia Mason Athletic Center é que os treinadores do Seahawks não usaram Jones de uma forma que maximizasse seus pontos fortes. De acordo com a ESPN Stats and Information, ele jogou 329 snaps como defensive tackle e apenas 45 como defensive end nos primeiros nove jogos. Então, depois que Nwosu sofreu uma ruptura no peitoral em outubro e Williams chegou por troca oito dias depois, Jones foi para fora, jogando 302 snaps como end e 61 como tackle nos últimos oito jogos.

Portanto, embora os Seahawks tenham utilizado a versatilidade de Jones na temporada passada, eles não o fizeram jogo a jogo, como sua nova equipe pretende fazer em 2024.

E enquanto seus planos exatos para jogadores individuais ainda estão sendo resolvidos, os sinais apontam para a ponta potencialmente sendo uma espécie de base para Jones. Isso faria sentido dado o quão bem abastecido Seattle está em tackle defensivo com Williams, Jarran Reed, a escolha de primeira rodada Byron Murphy II e a adição veterana Johnathan Hankins, entre outros.

Durante a entressafra, o personal trainer de Jones compartilhou um vídeo de Jones entrando na cobertura durante um treino em campo. Durante o minicamp, ele participou de treinos de posição com os linebackers externos. Isso foi depois que ele apareceu pesando cerca de 265-270 libras, abaixo do peso listado de 281.

Durante um período de 11 contra 11 no segundo treino do minicamp, Jones alinhou-se na borda oposta a Williams com a defesa de Seattle em dez centavos, e algumas jogadas depois ele estava ao lado de Williams em um pacote de níquel.

“Acho que seu conjunto de habilidades permite tentar jogar uma pequena bola com ele ou armar para outro cara”, disse Macdonald. “Ele pode fazer muitas coisas. Já conversamos sobre isso, mas estamos muito entusiasmados com Dre’Mont.”

Macdonald deu crédito a Jones por estar em “ótima forma” e por se manter atualizado com a instalação defensiva de Seattle, apesar de estar longe das instalações durante as atividades voluntárias da equipe organizada; Jones postou no Instagram no início deste mês que recentemente se tornou pai pela segunda vez.

“Ele sabia muitas das coisas que estávamos fazendo, embora não estivesse no prédio”, disse Macdonald.

Antes de partir para as férias de verão pré-treinamento, os Seahawks converteram US$ 9,875 milhões do salário base de US$ 11 milhões de Jones para 2024 em um bônus de assinatura e adicionaram dois anos nulos ao final de seu contrato, a fim de criar US$ 7,4 milhões em salário. espaço da tampa. Essa é uma reestruturação comum feita apenas para dar a Seattle o espaço necessário para respirar contra o limite de gastos, já que nenhum dinheiro novo foi adicionado.

A maior mudança para Jones ocorrerá em seu papel crescente ao longo da linha defensiva de Seattle.

“Quando você tem caras que podem fazer várias coisas, jogar em diferentes lacunas no jogo de corrida e correr em diferentes níveis no jogo de passe e você pode ter mais caras grandes, isso apenas abre mais grupos de pessoal, mais looks que você pode gerar”, disse Macdonald. “No geral, é bom para nós. … Vamos meio que reavaliar como foi a primavera, reavaliar nosso plano para o acampamento e, então, conforme o acampamento avança, veremos como ele evolui ao longo do acampamento. Acho que você tem que ter essa atitude. Se você apenas cortar biscoitos … Acho que você se limita em quão longe você pode levar seu time.”