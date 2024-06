Como o Euro 2024 da Ucrânia pode inspirar aqueles que lutam em casa

WIESBADEN, Alemanha – Os jogadores da Ucrânia viveram uma estranha espécie de normalidade depois de serem derrotados por 3 a 0 pela Romênia no jogo de abertura do Grupo E da Euro 2024, na segunda-feira. Eles ligaram seus telefones, verificaram seus canais de mídia social e foram inundados por críticas, condenações e, nas palavras do meio-campista Volodymyr Brazhko, “ódio”.

“Durante algumas horas após a partida, não peguei meu telefone porque esperava o que veria lá”, disse Brazhko a repórteres no campo de treinamento ucraniano de Wiesbaden. “Eu esperava aquele ódio, mas nós merecemos. Jogamos mal, mas foi a primeira situação na minha vida em que tive que passar por isso.”

Vários jogadores ucranianos pediram desculpas no Instagram e no X pelo desempenho e resultado contra a Romênia, mas alguns, incluindo Ruslan Malinovskyi, optaram por não fazê-lo. “Ninguém precisa pedir desculpas nas redes sociais”, disse o meio-campista do Genoa. “É bom voltar a jogar tão cedo contra a Eslováquia, na sexta-feira, e depois apresentar as nossas desculpas em campo”.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

A presença da Ucrânia no Euro 2024 é uma conquista por si só, dada a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. Com intensos combates em todo o leste do país, o futebol tem tentado continuar com os jogos da Premier League ucraniana (UPL) disputados à porta fechada. portas e muitas vezes interrompido por sirenes de ataque aéreo. Mas, apesar dos desafios óbvios que os ucranianos enfrentam todos os dias, espera-se que os seus jogadores de futebol correspondam e até excedam as expectativas em campo, tal como as outras 23 nações concorrentes no Euro 2024.

Assim, enquanto hasteiam a bandeira da Ucrânia num grande torneio internacional e também tentam garantir que a guerra no seu país continua na vanguarda das mentes de toda a Europa e de outros países, os jogadores de Serhiy Rebrov também têm de lidar com um problema que prejudica a vida dos jogadores de futebol em todo o mundo: abuso nas redes sociais.

Aos olhos de seus próprios torcedores, eles são heróis que agitam bandeiras em um minuto e não estão aptos a vestir a camisa no minuto seguinte. Mas esta realidade distorcida serve apenas para realçar o fardo que os jogadores ucranianos têm de suportar na Alemanha: ainda se espera que sejam jogadores de futebol normais, quando poucas coisas nas suas vidas neste momento merecem essa descrição.

A Ucrânia foi derrotada pela Roménia no primeiro jogo, mas deseja inspirar os seus soldados no seu país. Catherine Ivill – AMA / Getty Images

“Temos que lutar muito”, disse Malinovskyi, 31 anos, à ESPN. “Entendemos que temos muitos jogadores experientes que podem ajudar os jovens a tirar conclusões e a melhorar os resultados. Mas sabemos que temos críticas. Temos que aceitar isso agora.”

Na base ucraniana do Euro 2024 em Wiesbaden, a cidade alemã que abriga a enorme guarnição do Exército dos EUA, a uma curta distância de Frankfurt pela Autobahn 66, há cartazes individuais de Rebrov e seus jogadores, cada um com uma mensagem aos soldados que lutam contra a Rússia. O atacante do Chelsea, Mykhailo Mudryk, diz: “Vocês estão sempre em nossos pensamentos. Vocês são o orgulho e a honra da Ucrânia. Glória à Ucrânia! Glória aos heróis!” A mensagem do defesa do Everton, Vitaliy Mykolenko, é: “Nós esforçamo-nos por ser tão infalíveis como vocês! Glória à Ucrânia! Glória aos heróis!”

Ao lado dos cartazes estão pequenos vasos de flores – cravos, gipsófila, crisântemos e solidago – nas cores amarela e azul da Ucrânia. “Eles são da população local aqui em Wiesbaden”, diz Tatiana, assessora de mídia da Ucrânia. “Eles são muito gentis.”

Em campo, os jogadores acreditam que seu trabalho é elevar o moral das tropas em seus países de origem, atuando – e, quem sabe, vencendo – na Alemanha. Mas eles ficaram aquém desta vez.

“Tenho amigos com quem joguei futebol, mas eles não chegam a um nível superior e agora protegem o país”, diz Malinovskyi. “Mas eles sempre me mandam mensagem dizendo que a gente dá um pouco de brilho quando consegue um bom resultado, quando eles veem o jogo. Dá emoção positiva, você pode desligar na cabeça, e essa parte é muito importante também para eles. Para mim, essa responsabilidade é como o impulso que lhe dá energia para fazer algo bom. Talvez para os jogadores mais jovens seja mais pressão.”

Oito jogadores da selecção ucraniana têm 23 anos ou menos, enquanto 14 do grupo de 26 jogadores de Rebrov ainda jogam em clubes da UPL, pelo que há um sentimento jovem e nacional na equipa. E ambos os fatores têm impacto direto na mentalidade dos jogadores deste torneio, segundo Malinovskyi.

Soldados ucranianos do 108º Batalhão Separado de Assalto à Montanha assistem à partida entre Romênia e Ucrânia no Oblast de Donetsk. Yan Dobronosov/Global Images Ucrânia via Getty Images

“Alguns desses caras têm apenas 21, 22 anos e ainda jogam na Ucrânia”, diz ele. “Quando chegam os drones ou as bombas, eles sabem como é. E posso dizer que não é fácil. Posso dizer também que a situação os fortalece e também vejo que os caras desses [conflict] zonas, eles têm mais responsabilidades. Eles são mais humanos; eles parecem mais velhos. Porque quando você fala com eles, eles não parecem ter 21 anos; eles parecem muito mais maduros.

Euro 2024: Características e reação Mantenha-se atualizado com todos os resultados, cobertura de notícias e histórias sobre os maiores nomes e times da Alemanha à medida que o torneio avança. Euro 2024

“Com a guerra sabemos que cada segunda pessoa conhece alguém envolvido [the] conflito e não é fácil. Mas repito o que precisamos: que está em nosso poder dentro de campo mostrar que a galera que está lá [fighting]. Tem muita torcida nossa lá, queremos mostrar para eles que somos assim também, que também lutamos por eles. Por isso é bom termos estes dois jogos contra a Eslováquia e a Bélgica para mostrar isso.”

A crença de Malinovskyi de que os jogadores mais jovens da equipa estão a sentir a pressão e as dificuldades de representar a Ucrânia neste torneio é corroborada por Brazhko, o médio do Dínamo de Kiev, de 22 anos, que só se estreou pela selecção durante as eliminatórias para o Euro 2024. confronto dos playoffs contra a Bósnia e Herzegovina em março.

A cidade natal de Brazhko é Zaporizhzhia, a cidade do sudeste que abriga a maior usina nuclear da Europa e esteve sob ataque russo durante os dois anos de guerra. Com a família ainda morando na cidade, Brazhko tem todos os motivos para se distrair.

Volodymyr Brazhko, à esquerda, cresceu em Zaporizhzhia, que foi duramente atingida pela guerra. Imagens de Harry Langer/DeFodi via Getty Images

“Por favor, saibam que não estamos falando apenas de mim”, disse Brazhko à ESPN. “Sim, sou de Zaporizhzhia, mas muitos jogadores da seleção ucraniana são de regiões próximas da linha de frente. É claro que sentimos essa pressão todos os dias porque as cidades ucranianas estão sob ataque todos os dias. E mantenho contato com meus pais, com meus amigos em Zaporizhzhia e na Ucrânia. Eles ainda estão lá e me preocupo muito com eles.

“Mas tudo o que posso fazer neste momento é jogar pela selecção nacional e deixá-los felizes com o meu jogo, com o meu jogo e com os resultados. É claro que foi um resultado decepcionante para nós frente à Roménia, mas vamos fazer todo o possível para melhorar os nossos resultados e melhorar o nosso jogo e fazer com que as pessoas na Ucrânia sorriam e as façam felizes. E acima de tudo, para que os defensores e lutadores na linha da frente tenham orgulho de nós e sejam felizes. “

O próximo jogo contra a Eslováquia, em Dusseldorf, na sexta-feira. Uma derrota deixaria as esperanças de qualificação da Ucrânia para a fase a eliminar numa posição precária antes do jogo final contra a Bélgica, na próxima quarta-feira. Mas embora o futebol seja importante, para Malinovskyi é apenas parte de um panorama mais amplo para a Ucrânia, algo que lhe ficou claro através de uma mensagem de aniversário que entregou no início desta semana.

“Há um soldado que nos disse: ‘Hoje é meu aniversário’”, diz ele. “Então faço uma videochamada, deixo-o feliz. No futebol só se pode ter três resultados: pode ganhar, perder ou empatar. Mas temos uma grande responsabilidade de dar tudo em campo pelo nosso país para que o nosso povo pode se orgulhar de nós.”