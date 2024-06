Como o psicólogo esportivo ajudou a tornar os finalistas da Edmonton Oilers Cup

Quando Jeff Jackson assumiu o cargo de CEO de Operações de Hóquei dos Oilers em agosto, o time estava em um ponto de pressão. Depois de mais uma decepcionante eliminação nos playoffs na primavera anterior, os craques Connor McDavid e Leon Draisaitl declararam que 2024 seria “Stanley Cup ou fracasso”.

“Com o ponto em que todos estão em suas carreiras”, disse McDavid. “Está na hora.”

Jackson foi agente de longa data de McDavid antes de assumir o cargo na diretoria, então ele conhece a maior estrela do hóquei tão bem quanto qualquer pessoa. Enquanto Jackson procurava informações, ele começou a ler o livro de Phil Jackson, Onze Anéis.

O nome George Mumford, renomado psicólogo esportivo e professor de meditação, continuava aparecendo.

Phil Jackson convidou Mumford para trabalhar com seus times Chicago Bulls e Los Angeles Lakers, que ganharam campeonatos.

“Michael Jordan e Kobe Bryant não venceram até conseguirem um fluxo de seus times”, disse Jackson. “E então uma lâmpada se apagou. MJ e [Scottie] Pippen, Kobe e Shaq[uille] O’Neal é como Connor e Leon. Talvez sua abordagem fosse útil. Precisamos desse cara.”

Jeff Jackson enviou uma mensagem para Mumford no LinkedIn. Desde sua associação com Phil Jackson, Mumford era muito procurado. Ele trabalhou com os Knicks de 2014-2016. Ele passou um ano em 2018 com o Miami Dolphins. Ele falou com Chelsea FC e Fulham FC.

Ele disse que fez a maior parte de seu trabalho com atletas universitárias nos EUA. “Eu trabalho com executivos, médicos e advogados”, disse Mumford ao ESPN.com. “Da prisão a Yale, dos vestiários às salas de reuniões, fiz de tudo.”

Mesmo que o tempo do homem de 72 anos fosse precioso, ele respondeu a Jackson imediatamente. Mumford nunca trabalhou no hóquei antes, e este projeto – ajudar a maior estrela desta geração a alcançar seus objetivos – o intrigou.

Em McDavid, Mumford viu semelhanças com Jordan.

“Ambos querem ser os melhores e são os mais qualificados. Eles dominam tudo, todos os fundamentos básicos, mas estão em busca da excelência com os outros”, disse Mumford. “É um desafio quando você pratica um esporte coletivo, porque outras pessoas podem não conseguir acompanhar você, ou estão tentando, e você fica frustrado… [McDavid] está evoluindo, mas ele tem aquela humildade e vontade de ser melhor. E é isso. Você não está competindo com nada de fora. Você está competindo com o que você tem de melhor.”

MUMFORD CRESCEU Em Boston. Sua mãe era ascensorista de um hotel chique. Seu pai era ferroviário durante o dia, barbeiro à noite e, de acordo com o livro “Unlocked” de Mumford, lidava com o alcoolismo.

Mumford foi para a UMass com bolsa acadêmica, onde seu colega de quarto era Julius Erving. À medida que a carreira de Erving no basquete decolava, a de Mumford parou bruscamente. Ele aspirava andar no time D1, mas durante uma partida, foi derrotado por um jogador que quebrou ossos do tornozelo. Mumford disse que ficou viciado em analgésicos e depois se tornou usuário de heroína intravenosa.

“Eu realmente não sabia quem eu era porque não jogava basquete”, disse ele. “Então eu estava tentando aprender quem eu era como pessoa, como pessoa inteira.”

Mumford está agora chegando aos 40 anos de sobriedade. Enquanto procurava por identidade, ele começou a praticar meditação, tai chi e ioga. Ele conseguiu um emprego como analista financeiro e depois fez pós-graduação em aconselhamento psicológico.

“Fiquei curioso: por que fiquei limpo quando tantas pessoas não o fazem?” Mumford disse. “Eu queria saber o que motiva as pessoas?”

Phil Jackson conheceu Mumford enquanto Mumford trabalhava na UMass com Jon Kabat-Zinn, que foi o fundador do Centro de Redução de Estresse na UMass Medical School. Era 1993 e os Bulls vinham de três campeonatos consecutivos. Jackson queria que Mumford ensinasse à equipe como lidar com o estresse do sucesso. Nesse ínterim, o pai de Jordan foi assassinado e ele deixou o basquete.

“Quando fui para Chicago, a crise era total”, disse Mumford.

De acordo com o livro de Jackson, Mumford disse aos jogadores que cada crise tem dois aspectos: perigo e oportunidade. “Se você tiver a mentalidade certa, disse ele, poderá fazer a crise funcionar a seu favor”, escreveu Jackson. “Temos a oportunidade de criar uma nova identidade para a equipa, que será ainda mais forte do que antes. De repente, os jogadores animaram-se.”

Quando Jordan voltou à equipe em 1995, Jackson o encorajou a trabalhar com Mumford.

“Na opinião de George, Michael precisava mudar sua perspectiva sobre liderança”, escreveu Jackson. “É tudo uma questão de estar presente e assumir a responsabilidade pela forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros.” De acordo com Jackson, sob a orientação de Mumford, Jordan se tornou um líder melhor porque conheceu a equipe onde eles estavam e os conduziu para onde eles queriam ir. Os Bulls ganharam mais três títulos entre 1996-98.

A ABORDAGEM DE MUMFORD É relativamente simples. Ele acredita que a melhor maneira de desbloquear o sucesso é primeiro “viver autenticamente” e “abraçar a sua grandeza”, disse ele. Então, ele quer que os atletas não apenas estabeleçam uma meta, mas um processo. Ele quer que eles alcancem um estado de fluxo, onde estão apenas sendo.

“E a cada momento ou dia a dia podemos avaliar se estamos no caminho certo”, disse Mumford.

Ele começou a preparar o terreno para os Oilers quando conheceu a equipe no campo de treinamento. O plano era que Mumford, que mora em Boston, encontrasse o time esporadicamente em Edmonton ou fora de casa durante a temporada. Mumford estava apenas estabelecendo processos quando a equipe atingiu um ponto crítico em novembro. Depois de perder 10 dos primeiros 13 jogos, os Oilers estavam frágeis. Nada parecia estar dando certo.

Mumford lembrou aos jogadores que eles não podiam se fixar em momentos de fracasso, mesmo sabendo que isso os mantinha acordados à noite. Remoer os erros, disse ele, não os livraria disso.

Mumford descreveu o conceito mais detalhadamente em seu livro: “Uma das principais lições do treinamento mental é que sempre – 100% do tempo – precisamos nos mover em direção ao nosso objetivo”, escreveu ele. “E para fazer isso, precisamos ser capazes de nos libertar, e quero dizer, realmente deixar de lado nossos erros.”

À medida que os Oilers caíam para o penúltimo lugar, a diretoria tomou uma série de medidas drásticas. O goleiro Jack Campbell foi dispensado apenas 16 meses depois de assinar um contrato de cinco anos no valor de US$ 25 milhões. O técnico Jay Woodcroft foi demitido, apesar de vencer três rodadas de playoffs nas duas primeiras temporadas.

Mumford viu uma equipe que lutava contra a confiança.

“A mensagem era sempre a mesma”, disse Mumford. “Você é um péssimo mo-fo. Você simplesmente não sabe disso. E meu trabalho é ajudá-lo a ter acesso a isso.”

Mumford estava disponível a qualquer momento se os jogadores quisessem conversar. Ele também realiza sessões com a comissão técnica, incluindo Kris Knoblauch, que foi contratado da AHL. O comportamento calmo de Knoblauch combina com o de Mumford.

O membro do Hall da Fama Paul Coffey, que se juntou ao time em tempo integral para comandar a defesa, também ecoa muitas das mensagens de Mumford. Coffey está constantemente dizendo aos defensores para fazerem jogadas, para dominarem o momento. Ele não quer que eles acertem o disco. Ele dirá: “Não faça a jogada segura, faça a jogada certa”. E se cometerem um erro, Coffey lhes dirá para superarem o erro e tentarem novamente.

À medida que a equipe redescobriu o sucesso, Mumford ficou em segundo plano em tudo isso. Ele lembrou aos jogadores que eles eram, de fato, ótimos. Eles só precisavam de uma crença inabalável em si mesmos.

“É algo que precisávamos desde o início, precisávamos dessa crença e confiança inabaláveis”, disse o atacante Zach Hyman. “E conforme você passa por uma série de playoffs, há momentos que testam você e o levam ao limite. Na série de Vancouver, perdemos por 3 a 2. Esse tipo de mensagem, ele nos entregou cedo, mas ficou conosco durante todo o ano e nos ajudou em tempos difíceis.”

MUMFORD ESTÁ LIGADO a estrada em tempo integral com os Oilers nos playoffs. Quando nos sentamos para conversar, Mumford perguntou se poderia gravar a conversa. “Gosto de lembrar o que digo”, disse ele. “Às vezes eu digo algumas coisas realmente boas e pergunto: ‘De onde veio isso?'”

O que Mumford está descrevendo é entrar em seu próprio estado de fluxo. O estado de fluxo, para Mumford, é quando alguém atinge o desempenho máximo. É quando a pessoa aprende a ser e a viver autenticamente e, portanto, desbloqueia a grandeza que há em si mesma. É inato.

No livro de Mumford, ele escreveu sobre a ocasião em que Kobe Bryant deslocou um dedo da mão que atirava. Em vez de passar semanas na reserva devido a lesões, Bryant reinventou seu arremesso. “Foi algo que saiu dele e se expressou. Ele não forçou de uma forma ou de outra”, escreveu Mumford. “Ele estava ouvindo sua sabedoria interna, a grandeza interior, que lhe dizia: Esta é a maneira de fazer isso. É verdade que ele tinha uma intenção por trás disso. permita que a vida fale por si.”

Mumford disse que desbloquear dessa maneira é sutil e envolve entrar em contato com o que está dentro, em vez de focar no que está fora. Mumford e Bryant concordaram em outra verdade pouco convencional: a melhor maneira de marcar é tentar não marcar. A sinopse de Bryant para o livro de Mumford, The Mindful Athlete, diz: “George me ajudou… a não ser distraído ou focado, rígido ou flexível, passivo ou agressivo. Eu simplesmente aprendi a ser.”

Antes da final da Stanley Cup, pedi a Connor McDavid que terminasse minha frase: “Os Oilers vencerão a Stanley Cup se…” McDavid, 27 anos, riu educadamente. Ele disse que não poderia responder porque era algo muito distante. Ele estava apenas focado no momento.

Mumford estudou e ensinou ontologia, a natureza do ser. A resposta de McDavid pareceu enquadrar-se nestas lições. Mumford diz que você inicia uma jornada de 1.600 quilômetros dando o primeiro passo e estando nesse primeiro passo.

“Ficamos muito interessados ​​em falar sobre algo que já aconteceu ou que pode acontecer”, disse Mumford. “Mas se você está fazendo algo, não pode falar sobre o que está fazendo enquanto faz.”

Perguntei ao psicólogo esportivo se ele poderia terminar minha frase.

“Para ganhar um campeonato, você tem que ser um campeão”, disse Mumford. “Então você tem que ser isso agora.”