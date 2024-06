Como os Baltimore Orioles estão gerenciando a carga de trabalho de Adley Rutschman

Quando Adley Rutschman foi promovido às grandes ligas, há pouco mais de dois anos, o apanhador do Baltimore Orioles ficou conhecido pela forma como cumprimenta seu arremessador saindo do monte. Com a máscara enfiada sob a axila, Rutschman apresenta energia, ou empatia, ou encorajamento, ou talvez alguma combinação disso – na maioria das vezes, um abraço. O que for necessário no momento.

O técnico do Baltimore, Brandon Hyde, valoriza essas habilidades pessoais – sem mencionar as outras habilidades de Rutschman como receptor. Mas Hyde demonstrou que com Rutschman, uma prioridade no seu planeamento é garantir que o seu ofensiva habilidades fazem parte de sua ordem de rebatidas sempre que possível.

“Estou tentando mantê-lo o mais atualizado possível defensivamente”, disse Hyde, como parte de uma conversa que começou em março sobre como ele escolheria implantar Rutschman. “Mas ele também é Adley Rutschman ofensivamente, e sentimos isso quando seu bastão não está na escalação.”

Rutschman estava com rebatidas de 0,300 no jogo de quinta-feira, com 95 rebatidas, 15 home runs e um OPS + ajustado de 140. Poucos apanhadores ancoram uma escalação da maneira que Rutschman faz para os Orioles. O membro do Hall da Fama Mike Piazza era geralmente o rebatedor mais importante do New York Mets em seus oito anos com aquele time, e nunca jogou mais de 141 partidas, nos anos anteriores aos times da Liga Nacional não terem acesso diário ao rebatedor designado. Buster Posey costumava acertar o terceiro ou quarto lugar para os Giants e, em 2015, ele disputou 150 partidas, o recorde de sua carreira, às vezes na primeira base. Salvador Perez, um outlier recente, disputou 161 partidas em 2021, 122 delas como receptor.

Rutschman disputou 154 partidas na temporada passada e, no primeiro semestre de 2024, esteve na escalação em quase todos os jogos – 77 dos 81 jogos do time. Ele acerta na segunda posição ou, muito ocasionalmente, como rebatedor inicial, com Hyde disposto a usá-lo um pouco menos como receptor para garantir que ele esteja disponível para DH.

“Tem sido um processo nos últimos dois anos descobrir o que é melhor”, disse Rutschman. “Ele obviamente pensa muito nisso, o que eu aprecio.”

Na verdade, os últimos dois anos incluíram um diálogo constante entre Rutschman e Hyde e a equipe de Baltimore — conversas transparentes sobre como Rutschman está se sentindo e se ele pode se beneficiar de mais tempo como DH. Essas discussões são paralelas às que ocorreram nas temporadas recentes entre Shohei Ohtani e o Los Angeles Angels, enquanto o jogador e a equipe tentavam encontrar o melhor caminho que lhe daria mais sucesso como um jogador bidirecional.

Hyde disse que, na maioria das vezes, é o treinador quem inicia a conversa sobre um jogo no DH ou até mesmo um dia de folga.

“Porque ele ainda não gosta de ficar sentado”, disse Hyde. “Mas ele também entende isso. Ele entende que precisa de tempo ou pausas de vez em quando. Conversamos sobre isso…”

Hyde riu. “Mas geralmente sou eu quem vai até ele.”

“É meu trabalho jogar”, disse Rutschman. “No final das contas, estou sempre disponível para jogar – que é sempre a forma como sempre aprendemos a jogar. É uma coisa difícil de equilibrar, na minha mente, na mente dos jogadores.”

No ano passado, Rutschman pegou 110 jogos e, nesta temporada, ele está a caminho de ficar um pouco menos atrás do bastão. (Nos primeiros 81 jogos do time, ele começou como catcher em 49 e como DH em 27). Hyde disse que não há uma meta específica, mas disse que sentiu que a carga de trabalho de Rutschman em 2023 “funcionou muito, muito bem. Ele se sentiu bem no final do ano. Então esse é o meu objetivo — tê-lo na escalação o máximo possível, dando a ele os dias certos de folga, deixando seu corpo se recuperar.”

Ao fazer seus planos, Hyde irá antecipar cerca de 10 dias, estima ele, tentando descobrir quando usará Rutschman como apanhador e quando poderá ser um DH, com uma série de variáveis ​​em jogo – o cronograma de viagem, o arremessador titular do time adversário, o titular dos Orioles. Hyde também levará em consideração o feedback que está recebendo de Rutschman sobre como está se sentindo. Como Rutschman passou mais tempo nas grandes ligas, disse Hyde antes da temporada, ele oferece opiniões mais livremente sobre quais dias seriam melhores para ele pegar e quando poderia ser mais benéfico para ele jogar DH.

Gerenciamento de carga é a próxima grande novidade da MLB Os front offices estão medindo o que os jogadores fazem em campo como nunca antes. Veja como isso poderia arrasar no beisebol. Jesse Rogers »

Mas esses planos, disse Hyde, são todos feitos a lápis, porque podem mudar com base nas circunstâncias em constante mudança — a necessidade de Rutschman rebater como rebatedor emergente e terminar o jogo como receptor, entradas extras, atrasos ou adiamentos devido ao clima, uma mudança na rotação do oponente. Trabalhando atrás do home plate no jogo de quinta-feira, Rutschman foi atingido na mão que arremessa por uma bola rebatida de volta para ele. Embora os raios X para uma possível fratura não tenham mostrado nenhuma fratura, ele estava fora da escalação na sexta-feira [for just the fifth time all year].

Enquanto Hyde avalia suas opções, ele também considerará os melhores confrontos possíveis para James McCann, o outro apanhador dos Orioles, que historicamente tem rebatido melhor contra arremessadores canhotos do que contra destros.

Nas últimas duas temporadas, a produção de energia de Rutschman foi melhor quando ele atuou como DH. Ele tem 27 home runs em 247 jogos em sua carreira como receptor. Em suas 96 partidas no DH, ele tem 20 home runs, com percentual de rebatidas quase 170 pontos maior do que quando pega. Se Rutschman teve uma carga pesada de captura, diz Hyde, às vezes ele pode ver o impacto no ataque de Rutschman.

“Se ele é [caught] quatro em cinco dias, eu consigo dizer”, disse Hyde. “Ninguém vai estar pescando fresco durante o verão no nordeste. Eu tento avaliar e me comunicar com ele, e nós administramos o melhor que podemos.”

Quando Rutschman estava na faculdade, ele reconheceu, não tinha o hábito de contar aos treinadores esportivos sobre os dias em que não se sentia bem ou em que estava lidando com algum pequeno problema incômodo. “Sinto que melhorei nisso”, disse Rutschman. “Mas você ainda quer jogar.”

Falando por telefone na quinta-feira, Hyde observou a intensidade da agenda dos Orioles em junho – o Baltimore jogará em 29 dos 30 dias deste mês – para explicar por que ele usou Rutschman com mais frequência como DH. Esse trabalho desacelera em julho: os Orioles têm um dia de folga na segunda-feira [although they are flying to Seattle overnight after their “Sunday Night Baseball” game against the Texas, cutting into their down time] e depois tenha outro dia de folga em 8 de julho, antes do intervalo do All-Star. Dadas essas tréguas, Hyde imagina que será mais agressivo ao iniciar Rutschman como apanhador no próximo mês.

Mas, novamente, acrescenta ele, esse plano pode mudar. Por causa de uma chuva, ou de um jogo que se prolonga até a 12ª ou 13ª entrada, ou uma falta, ou apenas um instinto de Hyde ou de um de seus treinadores.

No final da carreira de Posey, ele aprendeu a agilizar sua preparação para o jogo, a fim de poupar um pouco do desgaste de seu corpo. Perto do fim do tempo de Posey nas grandes ligas, o ex-técnico de rebatidas do Giants, Hensley Meulens, disse que Posey precisaria de apenas 10 swings na prática de rebatidas para estar pronto. Hyde acredita que Rutschman está aprendendo a fazer ajustes semelhantes.

“Ele é um trabalhador”, disse Hyde. “Agora que ele passou de seu primeiro ano completo na liga principal, ele entende o calendário e o que é necessário. Acho que ele será capaz de administrar suas oscilações e suas coisas extras muito melhor.”