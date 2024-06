Como os fantasmas de LeBron James e do Boston Celtics conduzem a dupla Kyrie-Luka

MUITO ANTES DESSES Os Mavericks foram a escolha de qualquer um para sair da Conferência Oeste, antes de derrotarem os Clippers, os Thunder e os Timberwolves para ascenderem ao palco mais brilhante do basquete pela primeira vez em 13 anos, Kyrie Irving começou a refletir sobre seu mandato de três anos com LeBron James, sua passagem pelo Boston Celtics e como esses tempos o mudaram.

“Naquela época eu não sabia como administrar essas personalidades. Passei todos os dias sentindo que precisava ser melhor do que meus companheiros de equipe”, disse Irving à ESPN. “Éramos muito, muito competitivos, e a única coisa que sempre lhes incuti quando cheguei lá foi: parem de ter medo de desafiar os outros jogadores. Isso era algo que partilhávamos como jogadores mais jovens – queríamos nos estabelecer como uma grande equipe, então foi assim que começamos.”

Durante toda a temporada ele teve o cuidado de não criar distrações para si mesmo ou para os Mavericks, revisitando seu passado controverso. Porque por mais que o tempo de Irving em Dallas tenha lhe oferecido um novo começo, também foi repleto de espelhos para refletir sobre sua carreira.

Sua co-estrela no Mavericks, Luka Doncic, é provavelmente o fac-símile mais próximo na NBA, em habilidade e função, de James, seu ex-co-estrela no Cleveland Cavaliers.

Seu treinador principal, Jason Kidd, foi um de seus ídolos do basquete enquanto crescia em Nova Jersey.

“Meu pai nos levou para assistir as finais do Nets quando eu estava na quarta ou quinta série. Ficamos com hemorragias nasais”, disse Irving. “E vendo isso de perto, foi quando fui para casa e escrevi no meu armário para ver todos os dias: ‘Vou para a NBA’”.

Seu gerente geral em Dallas, Nico Harrison, era um de seus parceiros de negócios de confiança na Nike antes de Harrison sair e o relacionamento de Irving com a empresa se desintegrar.

E nessas finais, ele ficou cara a cara com o time que tentou, e quase não conseguiu, liderar aos 26 anos, depois de pedir para escapar da sombra de James em Cleveland para construir seu próprio legado na NBA.

“Esses caras do time de Boston conhecem meu jogo. Eles o conhecem bem e foram capazes de planejar para mim”, disse Irving após o jogo 3, na quarta-feira. “Superar esse obstáculo é algo que está em minha mente há algum tempo. Obviamente sabíamos que teríamos nossos desafios, mas é isso que nos ajuda a crescer”.

Irving lutou contra os guardas físicos maiores do Boston nos dois primeiros jogos em Boston, com média de apenas 14 pontos em 35% de arremessos. Ele parecia desconfortável enquanto choviam vaias da multidão do TD Garden.

A chave para superá-lo, disse Irving após uma impressionante vitória de 38 pontos do Mavs no jogo 4, foi perceber que não estava passando por isso sozinho. Doncic também teve dificuldades na série e estava sendo criticado em um nível que nunca havia experimentado antes.

“Estamos nos descobrindo de uma forma maluca durante o estágio mais alto do basquete”, disse Irving sobre a série. “É uma coisa linda, mas também pode ser caótica se você não souber como se manter equilibrado.”

Doncic respondeu no jogo 4 com 29 pontos brilhantes e eficientes para levar os Mavs a uma vitória arrebatadora e estender a série até o jogo 5 em Boston às 20h30 horário do leste dos EUA.

“Esta é a sua primeira oportunidade e o primeiro gostinho de como é estar neste palco e não aproveitar suas capacidades… onde cada erro é ampliado”, disse Irving sobre Doncic. “E ele respondeu muito bem. Eu esperava. Acho que muitas pessoas que viram Luka e sabem que Luka esperavam. Só não sabiam como isso iria acontecer. Ele fez acontecer algumas coisas das quais fiquei muito orgulhoso. ele. Ele cresceu.”

jogar 0:27 Kyrie consegue o final difícil para cair Kyrie Irving dirige e enterra uma bandeja difícil para um balde do Mavericks.

IRVING TENDE A demora muito depois do jogo para organizar seus pensamentos, acalmar sua mente e se vestir antes de se dirigir à mídia. Suas roupas geralmente carregam uma mensagem, seu brinco de penas de prata serve como uma homenagem à herança nativa americana de sua falecida mãe.

É um nítido contraste com o caos que Irving causou em suas últimas três equipes.

Em 2017, o então jovem de 25 anos saiu de Cleveland, querendo liderar uma franquia própria, longe de James. Dois anos depois, após um período sem sucesso, ele se juntou a Kevin Durant no Brooklyn, na esperança de levar o título a um time pelo qual cresceu torcendo. Três anos tumultuados e cheios de controvérsias depois disso, ele era a persona non grata da NBA – um jogador talentoso demais para ser ignorado, mas quente demais para ser tocado. Então, no prazo final de negociação de 2023, ele foi negociado para Dallas, para se juntar a outro astro alfa – o mesmo tipo de jogador que, sete anos antes, Irving sentiu necessidade de sair.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Livros foram escritos sobre a separação de James e Irving em Cleveland e por que Irving pediu uma troca no verão depois de ganharem um campeonato juntos em 2016. Talvez tenha sido uma questão de tempo, um cisma entre onde cada jogador estava em sua vida e carreira . Talvez tenham sido cometidos erros, como James e Irving sugeriram no passado.

Depois de muita reflexão, Irving chegou a um entendimento diferente.

“Acho que no início havia uma expectativa injusta, pois quando eu estava [in Cleveland]e [James] estava voltando de Miami”, disse Irving à ESPN. “Esperava-se que ele vencesse imediatamente. E então você tem um garoto como eu, que foi três vezes All-Star. MVP do jogo All-Star. Eu tive meus próprios elogios.

“Portanto, há uma confiança nisso. Mas ser tão jovem, ter essa confiança, às vezes pode ser interpretado de forma errada se você não tiver a chance de saber quem é essa pessoa.”

JOGANDO AO LADO DE DONCIC cujo conjunto de habilidades, tipo de corpo e QI de basquete rivaliza com James’, foi uma espécie de reformulação para Irving.

A maneira como aprendeu a jogar ao lado de James o ajudou a prosperar e a coexistir com Doncic. Mas, desta vez, Irving é o veterano, não “o garoto”, como James costumava chamá-lo. Os papéis agora se inverteram.

“Quando você está lá com outro cara que está entre os cinco primeiros ou entre os três primeiros e fez isso sem você”, disse Irving. “Acho que você simplesmente percebe isso – não quero dizer para você ficar no banco de trás – mas você simplesmente vem junto.

O Dallas Mavericks e o Boston Celtics se enfrentam nas finais da NBA. Qual time levará para casa o Troféu Larry O’Brien? Teremos cobertura completa ao longo da série. • Finais da NBA: As últimas notícias, pontuações e atualizações

• Bontemps: Como Tatum inverteu o roteiro na busca pelo título

• Lowe: Os Mavs devem puxar todas as suas alavancas – agora

• MacMahon: Dentro do laboratório Kyrie-Luka

• Holmes: O vínculo entre Horford e Stevens

• Windhorst: Como Holiday surpreendentemente chegou a Boston

“Quando chegar a minha hora de liderar, é a minha hora de liderar. [Doncic’s] hora de liderar, é a hora dele de liderar. Ou quando um desses caras no vestiário começa, você tem que permitir e aceitar em vez de recuar.

“Este é o time dele, ele está aqui há mais tempo, há mais tempo, e construiu camaradagem com os outros caras. Então, quando chego como um cara novo, em vez de tentar me encaixar, é como, ‘Não, eu’ Na verdade, tenho que ser eu mesmo, mostrar a ele e depois permitir que ele me lidere também.

As razões pelas quais Dallas estava disposto a negociar por ele na última temporada, quando seu valor estava no nível mais baixo após uma corrida desastrosa com os Nets, foram por causa dos relacionamentos anteriores de Harrison e Kidd com Irving, e porque ele teve muito sucesso ao lado de James. .

“Eles são muito parecidos”, disse Kidd à ESPN sobre Doncic e James, a quem treinou como técnico associado do Los Angeles Lakers em 2020. “Eles têm QI muito semelhante. Não tenho capacidade atlética como LeBron, mas eles fazem muitas coisas semelhantes e ambos realmente conhecem o jogo.

Harrison confiou fortemente em seu relacionamento pessoal com Irving.

“Eu o conhecia”, disse Harrison à ESPN. “Eu o conhecia desde que ele tinha 16 anos.”

Então a franquia deu um salto de fé, confiar em sua história com Irving seria o suficiente para que tudo funcionasse.

O que nem Kidd nem Harrison podiam prever era o quanto Irving influenciaria Doncic.

A estrela do Mavs, que aos 25 anos tem a mesma idade que Irving tinha quando Irving foi convidado a sair de Cleveland, ouve Irving, buscando orientação nele dentro e fora da quadra.

“Ele trouxe calma para nossa equipe e para mim”, disse Doncic à ESPN. “Essa maturidade tem sido inacreditável tê-lo em nossa equipe. Aprendo com ele todos os dias”.