Comunidade do Barro Vermelho ganha da Prefeitura de Penedo mais um investimento em qualidade de vida

O governo Ronaldo Lopes entregou nesta quarta-feira, 26, mais uma obra há muito tempo esperada por moradores do Barro Vermelho, nome popular do bairro Santo Antônio.

O gestor penedense que aplica recursos próprios do município em investimentos que melhoram a qualidade de vida de comunidades relegadas ao descaso até 2021, inaugurou a urbanização do Beco do Caciroula, passagem para pedestres entre o Alto da Pólvora e a Rua do Arame e a Rua São Vicente.

Gisleide dos Santos nasceu e se criou na localidade cuja via de acesso era desprovida de pavimentação e tinha esgoto a céu aberto. “Antes desse calçamento, aqui era um caminho de terra com muita lama, esgoto, água de fossa e as crianças viviam doentes por causa disso, era um sofrimento. Entrava prefeito, saía prefeito e nenhum nunca fez nada”, conta a moradora que herdou a casa dos pais, onde vive atualmente com marido e dois filhos.

Ailton dos Santos também é morador da local e falou em nome da comunidade durante o ato de entrega da obra realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

“A gente tem que agradecer porque todos os políticos que passaram por aqui fizeram vista grossa e não realizaram nada por esse pedaço de rua que serve pra gente, desde que o colégio (Escola Municipal Douglas Apratto) foi mudado pra cá pra perto, então passa um monte de estudante aqui, todo dia”, ressaltou o representante das famílias.

A urbanização do Beco da Caciroula – nome inspirado em história curiosa sobre antigo casal morador da via pública cujo nome oficial é Rua São Vicente – é mais uma obra da administração do Prefeito Ronaldo Lopes no Barro Vermelho, conforme destacou.

“Além desse trabalho iniciado ainda com o secretário Ivo Costa, nós resolvemos os problemas da Travessa da Rua Guanabara, que sofria muito durante o inverno; recuperamos e melhoramos a praça que fica por trás da Colônia de Pescadores, estamos pavimentado a Rua Bonfim, que todos conhecem como Sovaco da Ovelha; e também fizemos o cais situado nas imediações da igreja do bairro Santo Antônio”, relatou o prefeito.

Ronaldo Lopes destacou ainda os investimentos realizados em parceria com o Governador Paulo Dantas na comunidade Brasília, também situada no Barro Vermelho, a primeira de Penedo beneficiada com o Programa Vida Nova nas Grotas, e demais investimentos em infraestrutura em outros bairros da cidade.

E para comemorar as melhorias na qualidade de vida do povo esquecido por gestões anteriores, a tradicional Batucada Milionários do Samba animou a solenidade de mais um marco histórico da administração Penedo, Crescendo Com Seu Povo.

SECOM PMP