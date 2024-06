Concerto Bad Bunny direcionado a possíveis tiroteios em guerra racial, dizem os federais

Um homem do Arizona supostamente tentou desencadear uma guerra racial antes das eleições de 2024, realizando um tiroteio em massa em um Coelho Mau concerto… então reivindique os federais, que o impediram.

Uma nova acusação para o homem de 58 anos Marcos Adams Prieto – que é branco – traçou seu plano para matar negros e outras minorias em um show de hip hop em Atlanta em meados de maio… e com base nas datas que os federais mencionam em sua acusação recém-lançada, isso está de acordo com BB .

Os federais afirmam que Prieto recrutou o informante e o agente do FBI para ajudá-lo a lançar seu ataque, pensando que eles estavam em sincronia com suas opiniões racistas sobre negros, judeus e muçulmanos. Os federais especificaram nos documentos judiciais que Prieto queria desencadear uma “guerra racial antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024”.

Prieto, afirmam os federais, falou abertamente sobre detalhes específicos do suposto ataque planejado, chegando ao ponto de vender alguns rifles a um de seus dois “confidentes”. Eles até anexaram fotos.

A alegação de que ele disse aos informantes que escolheu Atlanta porque a Geórgia costumava ser um estado conservador, mas ficou “fodido” nos últimos anos devido aos afro-americanos que migraram para lá de outras partes do país dominadas pelo crime .

Prieto teria dito que escolheu o show do Bad Bunny por causa da alta concentração de negros presentes. Ele também supostamente mencionou que depois deixaria bandeiras confederadas enquanto gritava “brancos aqui matando” e “KKK até o fim”.

Os federais dizem que finalmente derrubaram Prieto em 14 de maio – dia do show do Bad Bunny na State Farm Arena – parando o suspeito enquanto ele dirigia pelo Novo México. Agentes do FBI dizem que recuperaram 7 armas de fogo de Prieto quando o prenderam.