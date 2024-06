Conclusões do Jogo 3 do Panthers-Oilers, prévia do Jogo 4

O cenário mudou para o jogo 3 da final da Stanley Cup, mas o resultado final foi semelhante aos jogos 1 e 2, com os Florida Panthers derrotando os Edmonton Oilers por 4 a 3 e agora estão a uma vitória do primeiro campeonato da franquia.

Depois que a Flórida abriu o placar no primeiro, Edmonton empatou o jogo em 1, seguido por três marcações consecutivas dos Panteras. Os Oilers chegaram ao gol faltando cerca de cinco minutos para o fim, mas graças a algumas jogadas defensivas e defesas de Sergei Bobrovsky, os anfitriões não conseguiram o empate.

Aqui estão nossas notas para ambas as equipes, junto com as conclusões que mais se destacaram, os principais jogadores a serem observados no Jogo 4 e as grandes questões que ficaram sem resposta antes do potencial argumento decisivo da Copa no sábado à noite (20h horário do leste dos EUA, ABC / ESPN +).

Nota das Panteras: A-

A Flórida esteve perigosamente perto de deixar o Jogo 4 escapar.

Os Panteras deixaram Edmonton diminuir a vantagem de 4 a 1 no terceiro período, até que foi uma vitória quase desconfortável por um gol – protegida principalmente pela defesa de Bobrovsky sobre Ryan McLeod nos minutos finais de um terceiro período frenético.

Mas a pontuação final é tudo o que importa; A Flórida está agora a uma única vitória do primeiro campeonato da franquia.

Não seria o caso se não fosse por um desempenho fantástico (de novo) de Bobrovsky, um esforço all-in de toda a escalação da Flórida e um pênalti que continuou a manter o alardeado jogo de poder dos Oilers sob controle. Mesmo enquanto Edmonton recuperava, nunca pareceu que os Panteras entraram em pânico. Há algo nesta equipe que permite aos jogadores manter a calma mesmo quando as circunstâncias começam a parecer difíceis. É uma superpotência que a Flórida tentará exercer novamente quando tentar levantar a Copa com uma vitória no Jogo 4.

Grau dos lubrificadores: C-

Mesmo com a pressão no final do terceiro período, todas as questões em torno de por que os Oilers tiveram dificuldades com os Panteras durante a final da Stanley Cup foram respondidas no Jogo 3.

Risca isso. Todas as questões sobre por que os Oilers tiveram dificuldades durante a final da Stanley Cup foram respondidas no segundo período do Jogo 3.

Mesmo com uma grande quantidade de chutes a gol, eles não conseguiram gerar o tipo de chute de qualidade que colocava Bobrovsky sob ameaça constante. Eles continuaram sendo espancados, o que os levou a ter colapso após colapso. Isso fez com que os Panteras marcassem tantos gols no segundo período quanto os Oilers marcaram nos primeiros oito períodos desta série. O rali do terceiro período tornou as coisas emocionantes, mas acabou sendo infrutífera.

O que aprendemos no Jogo 3

Aleksander Barkov está em outro nível

As estrelas de Edmonton não apareceram na súmula desta série. A Flórida não teve esse problema – especialmente quando se trata de Barkov. O capitão dos Panteras não foi apenas o melhor atacante de seu time, mas também o melhor patinador geral no Jogo 3.

Seu esforço para cavar um disco ao longo da parede levou ao primeiro gol de Sam Reinhart. E o esforço individual que Barkov fez para marcar no final do segundo período e essencialmente selar a vitória da Flórida – em grande parte ao diminuir totalmente as chances de recuperação dos Oilers – foi sensacional. A saúde de Barkov estava em questão após o golpe alto de Leon Draisaitl no jogo 2, mas não havia dúvida de que Barkov estava se sentindo bem, dado o desempenho que teve na quinta-feira.

jogar 0:47 Aleksander Barkov aumenta a vantagem dos Panteras com gol rápido Aleksander Barkov foge de dois zagueiros dos Oilers e finaliza na rede com mais um gol dos Panthers.

A Flórida também poderia ajudar um pouco Sergei Bobrovksy

Os Panteras fizeram muitas coisas certas nesta série. Sua penalidade de morte é de elite – não pode ser maior, 100%. Toda a sua formação está contribuindo com uma profundidade impressionante em exibição total. O seu compromisso com a defesa da equipa continua a ser um catalisador do seu sucesso. E Bobrovsky tem jogado sem luzes na rede enquanto a Flórida mantém os melhores arremessadores de Edmonton fora do tabuleiro (sua defesa sobre Draisaitl no primeiro período foi particularmente surpreendente).

No entanto, os Panteras foram derrotados no Jogo 3 pela primeira vez nesta final da Copa, e Bobrovksy teve que fazer mais trabalho pesado do que nas vitórias anteriores – e esta alcançou um território de roer as unhas, dada a forma como os Oilers recuaram no terceiro. A Flórida teve apenas um chute a gol na primeira metade do quadro final, quando já estava do lado errado da tabela, por 29-18.

Os Panteras foram magistrais em suprimir as chances dos Oilers contra Bobrovsky no Jogo 1 e no Jogo 2 e é isso que eles precisam mostrar novamente no Jogo 4 se quiserem completar a raspagem.

Os Oilers estão obtendo pontuação secundária

Tudo começou com Warren Foegele. A situação continuou com Philip Broberg e novamente com Ryan McLeod marcando um gol faltando 5:17 para o fim do terceiro período.

Uma das maiores questões enfrentadas pelos Oilers ao chegar à final da Stanley Cup era se eles conseguiriam receber uma quantidade consistente de pontuação secundária. Até agora, eles têm. Os primeiros cinco gols da série dos Oilers vieram todos de fontes secundárias e terciárias, o que lhes permitiu levar o Jogo 3 do que antes era um buraco de três gols para um que ficou perigosamente perto da prorrogação.

Mas mesmo com esses objectivos de Broberg Foegele e McLeod levanta uma discussão complexa sobre os Oilers: Embora mostre que os Oilers podem de facto obter objectivos de outras fontes é uma estratégia viável numa altura em que Evan Bouchard Leon Draisaitl Zach Hyman, Connor McDavid e Ryan Nugent-Hopkins não marcaram nenhuma vez nesta final da Copa?

Coisas ruins continuam a acontecer em grupos de três para os Oilers

Aconteceu na primeira rodada, quando o Los Angeles Kings marcou três gols no primeiro período do jogo 2. O mesmo vale para quando o Vancouver Canucks marcou três gols no terceiro período do jogo 1 em uma série de segunda rodada. Depois, há os três gols que o Dallas Stars marcou no jogo 3 das finais da Conferência Oeste.

Portanto, o que os Panteras fizeram ao marcar três gols sem resposta no segundo período, embora chocante, estava longe de ser uma surpresa, considerando que já aconteceu, bem, três vezes nesta pós-temporada.

Jogadores para assistir no Jogo 4

Gustav Forsling, D, Panteras

A atenção nesta série recaiu diretamente sobre os atacantes e goleiros. Forsling merece todos os holofotes que surgiram em seu caminho – e isso só vai brilhar ainda mais no Jogo 4.

O técnico dos Panteras, Paul Maurice, chamou Forsling de o melhor defensor do mundo “em seu estilo”, e esse ponto é continuamente difícil de argumentar quando você vê o que Forsling tem sido capaz de fazer. Ele teve o número de Edmonton em sua série, pela rapidez com que consegue ler a peça e causar impacto.

Quando Forsling está no gelo, ele é uma ameaça significativa em todas as três zonas e é óbvio como o resto do esforço defensivo da Flórida passa por ele. Quando os Panteras tentarem conquistar o jogo 4, provavelmente será em grande parte por causa de Forsling e como ele é capaz de definir o tom e ser consistentemente um dos melhores defensores no gelo.

Connor McDavid, C, Lubrificadores

Embora McDavid ainda não tenha marcado na série, suas duas assistências no terceiro período foram cruciais para os Oilers chegarem perto. Nenhum jogador forma um time. Ou, no caso dos Oilers, não há dois centros geracionais que formem uma equipa.

Dito isto, o fato de os Oilers terem lutado para marcar dois gols no terceiro período – nenhum deles marcado por Bouchard, Draisaitl, Hyman, McDavid e Nugent-Hopkins – mostra que os Oilers podem obter contribuições de seu elenco de apoio, mas que eles também precisam de gols de suas estrelas.

Isso tem que começar com o superstar usando um “C” em seu suéter.

Grandes questões para o Jogo 4

A Flórida está pronta para terminar?

A última vitória é a mais difícil de conseguir por um motivo. Será necessário tudo o que a Flórida tem no gelo para evitar que os Oilers sejam eliminados da final da Copa em seu próprio prédio e selar o acordo.

Há uma série de fatores que podem influenciar a forma como uma equipe aborda um jogo onde as apostas são tão altas e a Flórida tem pouca experiência em estar lá. Sim, eles fecharam várias séries nos últimos dois anos, mas nunca uma em que os nomes estivessem gravados na história do hóquei no final. Chegar a esse ponto requer mais do que apenas uma adesão completa à estrutura. É resistir à adversidade em cada turno e combinar a urgência de uma forma que a Flórida não teria enfrentado em nenhum outro auge antes.

Os Panteras estão prontos para desferir o golpe final?

Esse terceiro período poderia ser o começo de algo para os Oilers? Ou foi o começo do fim?

Aqui está o desempenho dos Oilers no terceiro período. Marcar dois gols nesse período, em uma noite em que eles marcaram três gols no total, foi enorme quando você considera como esta série começou. Marcaram um gol somados nos dois primeiros jogos, então marcar três gols neste pode ser um sinal de que pode ter encontrado uma resposta na zona ofensiva.

Mas poderia ser suficiente? Mesmo com os três gols marcados no jogo 3, os Oilers ainda permitiram quatro, o que também tem este significado particular: os Oilers permitiram 14 gols em seis jogos contra os Stars nas finais da Conferência Oeste; eles permitiram 11 gols para os Panteras em três jogos da final da Copa Stanley. Eles precisarão melhorar em ambos os lados para conseguir uma vitória e muito menos fazer disso uma série.