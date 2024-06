Conclusões do Jogo 4 do Panthers-Oilers, prévia do Jogo 5

Bem, ISSO foi inesperado.

Prestes a serem varridos na final da Stanley Cup de 2024, os Edmonton Oilers dominaram os Florida Panthers rumo à vitória por 8-1 no jogo 4. A série agora volta para Sunrise, Flórida, com os Panthers em busca do “cavalheiro”. varredura” (vitória em cinco jogos).

Houve muitos eventos notáveis ​​​​neste, incluindo Connor McDavid e Ryan Nugent-Hopkins marcando gols pela primeira vez em todas as séries, e Sergei Bobrovsky sendo puxado pela primeira vez em toda a pós-temporada.

Estamos aqui para explicar tudo para você. Aqui estão nossas notas para ambas as equipes, junto com as conclusões que mais se destacaram, os principais jogadores a serem observados no Jogo 5 e as grandes questões que ficaram sem resposta antes do Jogo 5 (20h horário do leste dos EUA, ABC / ESPN +).

Grau das Panteras: C-

A Flórida provavelmente estava prestes a fracassar. Os Panteras tiveram uma sequência dominante nos playoffs – eles entraram no jogo 4 com uma seqüência de seis vitórias consecutivas – e pareciam cansados ​​​​desde o início.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Sergei Bobrovsky tinha sido a espinha dorsal dos Panteras, e mesmo ele não conseguiu salvar nada para a Flórida, sendo retirado após sofrer cinco gols no meio da competição.

As equipes especiais dos Panteras os decepcionaram, com gols permitidos em falta de jogadores e no power play, e os patinadores famosos de Edmonton superaram amplamente os melhores arremessadores da Flórida, que não conseguiram aparecer na súmula.

Foi o tipo de jogo que a Flórida tem que tentar liberar, sem permitir que o quão mal eles se mostraram no geral vaze para o próximo confronto.

Grau de lubrificadores: A+

Edmonton finalmente acordou no jogo 4. Sem surpresa, os Oilers não estavam prontos para o fim da temporada.

Connor McDavid? Sensacional. Sua noite de quatro pontos rendeu ao capitão dos Oilers sua 32ª assistência na pós-temporada, quebrando o recorde anterior de Wayne Gretzky na NHL de maior número de ajudantes em uma única sequência de playoffs.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Guia definitivo de agência gratuita da NBA para 30 equipes »

• Previsões All-Star da MLB e escalações completas »

• Classificação dos melhores e piores jogos de Tom Brady »

Mais conteúdo ESPN + »

Dylan Holloway marcou dois gols para ajudar a aumentar a liderança dos Oilers e provar o quão perigoso Edmonton pode ser quando todas as suas linhas começam a rolar.

Stuart Skinner teve um desempenho fantástico na rede, e a defesa dos Oilers apareceu para dar apoio suficiente a Skinner.

Junte tudo isso a alguns excelentes jogos de times especiais – incluindo um gol de shorthanded e um de power play – e Edmonton realmente juntou tudo para plantar sérias dúvidas na mente da Flórida sobre o rumo que o resto desta final da Copa está tomando.

jogar 1:10 Leon Draisaitl: ‘Fizemos o nosso trabalho no lado ofensivo’ Leon Draisaitl recapitula o magnífico desempenho de 8 gols dos Oilers para se manter vivo e forçar o Jogo 5.

O que aprendemos no jogo 4

A primeira falha de Sergei Bobrovsky

O goleiro da Flórida foi sem dúvida seu melhor trunfo na final da Copa. Mas Bobrovsky é humano, afinal.

Eliminatórias da Copa Stanley 2024 Restam apenas dois times disputando a Copa Stanley. Confira nossa cobertura, com horários de TV, últimas notícias, resultados e muito mais.

• Central de Eliminatórias

• Assine a ESPN+

• Transmita a NHL na ESPN

O goleiro dos Panteras foi suspenso no segundo período do jogo 4 após sofrer cinco gols em 16 arremessos. E isso foi depois que Bobrovsky entrou no jogo de sábado com uma porcentagem de defesas de 0,953 e uma média de 1,33 gols sofridos na final da Copa.

Sua defesa sobre Ryan McLeod no final do terceiro período do Jogo 3 selou a vitória dos Panteras e os colocou em posição de ganhar a Copa no Jogo 4. O fraco esforço defensivo da Flórida na frente de Bobrovsky cobrou seu preço e, no final das contas, fez mais sentido para dar algum descanso a Bobrovsky antes de outra chance de fechar o Jogo 5.

Bem-vindos à série, estrelas de Edmonton

Os melhores patinadores dos Oilers foram inundados com críticas por não terem causado impacto nos três primeiros jogos da final da Copa. Bem, considere essa barreira violada.

McDavid fez um gol e três pontos apenas nos dois primeiros períodos. Leon Draisaitl fez duas assistências, Nugent-Hopkins fez um gol e Darnell Nurse fez outro. Pela primeira vez, foram as estrelas produzindo performances de estrelas para levar Edmonton à primeira vitória da série.

Quer tenha sido alimentado pelo desespero ou apenas pelo inevitável despertar dos gigantes adormecidos dos Oilers, eles não poderiam ter escolhido um momento mais crítico para finalmente entrar no proverbial bate-papo.

jogar 0:48 Connor McDavid marca seu primeiro gol na Copa Stanley Connor McDavid marca seu primeiro gol na Stanley Cup, dando aos Oilers uma vantagem de 4 a 1 no segundo período.

Quando a Flórida está ruim, é ruim

Os Panteras não permitiam oito ou mais gols desde o jogo 5 da final da Copa de 2023, quando os Vegas Golden Knights acenderam a lâmpada nove vezes.

Basta dizer que o esforço desarticulado da Flórida foi uma verdadeira anomalia e difícil de explicar.

Os Panteras sabiam o que estava em jogo no jogo 4 – a Copa estava, afinal, em construção – e ainda assim a Flórida parecia inepta e indisposta de uma forma que os Panteras não mostravam há algum tempo. A maneira como Edmonton aproveitou a corrida e pôde pressionar a Flórida a partir da área de slots – quando os Panteras já haviam feito um excelente trabalho impedindo os Oilers – foram exemplos rápidos de como a Flórida foi rejeitada. A questão agora é se eles continuarão assim ou conseguirão voltar aos trilhos.

As equipes especiais de Edmonton podem ser um fator

Demorou até o jogo 4, mas o jogo de poder dos Oilers finalmente encontrou o pedal do acelerador. Essa é uma excelente notícia para Edmonton.

A Flórida deu aos Oilers ampla oportunidade de testar sua vantagem de homem, e Edmonton fez 1 de 6, uma estatística pouco impressionante até ser levada em consideração com a total falta de sucesso dos Oilers no jogo de força até Nugent-Hopkins quebrar através.

Acrescente a isso um gol de Mattias Janmark para abrir o placar no sábado, e isso é uma grande energia para aumentar a confiança de Edmonton e de suas equipes especiais. Essas unidades podem muito bem ser a diferença no difícil Jogo 5 que está por vir – quando os Oilers esperam que os Panteras estejam desesperados para se redimir.

Jogadores para assistir no jogo 5

Sergei Bobrovsky, G, Panteras

O jogo 4 deixou bem claro que, assim como Bobrovsky, o mesmo acontece com os Panteras. Portanto, ver Bobrovsky se recuperar no Jogo 5 será fundamental para o sucesso da Flórida nessa competição.

O veterano goleiro parecia alegre no banco depois de ser puxado no sábado – até mesmo localizou um disco e o entregou a um torcedor da Flórida nas arquibancadas – e isso é um bom sinal de que ele não deixará o desastre no jogo 4 afetar sua confiança daqui para frente. Os Panteras precisarão dele rejuvenescido e pronto para evitar que as estrelas dos Oilers tenham outro dia de campo.

Connor McDavid, C, Lubrificadores

Não é por acaso que, quando McDavid esquentou, o mesmo aconteceu com o ataque dos Oilers. Embora o final do jogo 3 tenha mostrado que Edmonton poderia recuar quando estava no limite, foi realmente quando McDavid & Co. jogou todo o seu potencial no jogo 4 que os Oilers realmente pareciam o melhor que tinham na final da Copa.

Os Oilers ficarão de costas contra a parede daqui até o final desta série e irão imitar a urgência que seu capitão traz para a luta. McDavid estava alimentando todos os companheiros de linha que podia no Jogo 4 – no power play e no 5-contra-5 – então está claro que ele reconhece o valor de fazer com que todos se sintam importantes. Canalizar essa energia total novamente pode ajudar muito Edmonton a manter esta série.

Grandes questões para o Jogo 5

As comportas estão abertas para Edmonton?

O pior cenário para a Flórida seria Edmonton encontrar forças ofensivas. Os Oilers estavam letárgicos no início da série, e isso foi algo de que os Panteras claramente se aproveitaram.

Mas Edmonton extraiu um pouco de força de seu jogo no terceiro período do Jogo 3, e isso se traduziu em um início quente no Jogo 4 que nunca morreu. É um sinal positivo do que está por vir para Edmonton? Os Oilers conseguirão recriar esse domínio novamente – e novamente – à medida que a final da Copa avança? Ou será que o contra-ataque projetado da Flórida tirará os Oilers do caminho no Jogo 5? Agora que a faísca está acesa para Edmonton, cabe aos seus melhores jogadores mantê-la acesa a partir daqui.

jogar 0:41 Oilers atacando enquanto Ryan McLeod marca o 8º gol Ryan McLeod marca o gol para dar aos Oilers uma vantagem de 8-1.

Como a Flórida responderá a uma perda desigual?

Os Panteras não perdiam uma disputa de playoffs por vários gols desde o jogo 1 da série da segunda rodada contra o Boston Bruins (que foi uma derrota por 5-1). Na verdade, a Flórida havia perdido apenas três jogos desde então, indo para o Jogo 4.

No geral, os Panteras não têm muita experiência na pós-temporada com resultados unilaterais desfavoráveis ​​ou sendo amplamente derrotados em todos os aspectos. Foi o que aconteceu no sábado, e agora os Panteras têm que mostrar do que são capazes com um esforço responsivo no Jogo 5.

A Flórida sabe que não pode deixar Edmonton roubar muito impulso – ou então. Os Panteras mostraram repetidamente nos playoffs que podem se recuperar da decepção – não tendo registrado derrotas consecutivas durante toda a pós-temporada – e isso nunca foi uma característica tão crítica de se ter como agora.