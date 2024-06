Conclusões do Jogo 5 do Panthers-Oilers, prévia do Jogo 6

Com a Stanley Cup em preparação para o segundo jogo consecutivo, os Florida Panthers não conseguiram reunir o suficiente no jogo 5 para conquistar, enquanto os Edmonton Oilers patinavam com uma vitória por 5-3.

O jogo começou de forma moderada, com uma vantagem de 1 a 0 dos Oilers após um frame. As coisas ficaram selvagens no segundo período, com cinco gols combinados das duas equipes. Embora os Panteras tenham chegado a um gol no terceiro, eles não conseguiram o empate, e Connor McDavid marcou um gol de rede vazia para encerrar as festividades.

Foi uma noite de quatro pontos para McDavid, que continua subindo na tabela de classificação de pontos do playoff único. Seus 42 pontos nesta sequência de playoffs estão cinco a menos que Wayne Gretzky (1985), o maior de todos os tempos.

Estamos aqui para explicar tudo para você. Aqui estão nossas notas para ambas as equipes, junto com as conclusões que mais se destacaram, os principais jogadores a serem observados e as grandes questões que ficaram sem resposta antes do Jogo 6 (20h horário do leste dos EUA, ABC / ESPN +).

Nota das Panteras: B-

A Flórida chegou tarde para o jogo 5 e ficou sem pista para fechar o acordo sobre o primeiro campeonato da Stanley Cup da franquia – novamente.

Os Panteras desistiram de um gol shorthanded menos de seis minutos do primeiro período, e isso pareceu desinflar o time de uma forma que só se recuperou no segundo tempo. A essa altura, os Panteras já estavam perdendo por vários gols, um déficit muito difícil de superar na melhor das hipóteses – e muito menos quando enfrentavam um adversário desesperado.

A Flórida finalmente encontrou suas pernas e parecia perigosa durante a maior parte do terceiro período, mas enquanto os patinadores de profundidade dos Panteras apareciam, não havia estrelas suficientes da Flórida – Sam Reinhart? Alexander Barkov? Carter Verhaeghe? – fez o mesmo. Os patinadores de elite de Edmonton tiveram exatamente o mesmo desempenho naquela terça-feira. É melhor que os Panteras estejam preparados para fazer o mesmo no Jogo 6.

Grau dos lubrificadores: B+

Marcar oito gols no jogo 4 permitiu aos Oilers estender a série. Mas isso não era garantia de que conseguiriam encontrar coesão no Jogo 5; Acontece que eles fizeram.

Mais uma vez, os Oilers marcaram o primeiro gol e construíram uma vantagem de três gols. Seu jogo de poder passou da busca por respostas para a busca por mais gols. Tiveram momentos em que a sua capacidade de suprimir os remates era evidente, como foi o caso quando os Panteras não conseguiram lançar um remate nos últimos 14 minutos do primeiro período. Além disso, eles bloquearam 26 arremessos em apoio a Stuart Skinner.

Eles também tiveram alguns momentos desafiadores que os levaram a entrar no modo de sobrevivência. No segundo tempo, permitiu 16 remates e dois golos, um deles menos de 30 segundos depois de terem aumentado a vantagem para 4-1. Essa recuperação no segundo período manteve os Panteras ao alcance antes que o gol de Oliver Ekman-Larsson, aos 4:04 do terceiro, tornasse a vida um pouco desafiadora para os Oilers. No quadro final, Edmonton acertou apenas quatro arremessos e permitiu 11. No entanto, eles tiveram apenas o suficiente para acertar este.

O que aprendemos no jogo 5

As equipes especiais da Flórida são um problema

Os Panteras fizeram um trabalho magistral no início da série, impedindo o potente jogo de poder de Edmonton. Mas os Oilers têm vindo a inverter a maré e a Florida parece cada vez mais vulnerável numa área que já foi uma verdadeira força. Edmonton abriu o placar no jogo 5 com um belo gol shorthanded de Connor Brown, e depois marcou dois gols no power play.

Enquanto isso, a Flórida nunca capitalizou suas próprias chances, indo de 0 a 3 no jogo de poder. Séries muito disputadas raramente são vencidas com força uniforme; A Flórida também deve manter Edmonton afastado dos times especiais se espera sair com uma Copa.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Sergei Bobrovsky não pode vencer sozinho

A Flórida se inclinou para seu goleiro excepcional durante a pós-temporada. Mas Bobrovsky foi ajudado pelo que antes era um compromisso defensivo estelar dos jogadores à sua frente.

Esse número diminuiu nos últimos dois jogos e, como resultado, Bobrovsky parece mais exposto. Talvez seja o nervosismo associado à tentativa de fechar um time e ganhar uma Copa, mas a aparência outrora impenetrável da Flórida desmoronando sobre os Oilers na zona ofensiva não foi tão aparente na primeira metade do Jogo 5, e custou aos Panteras uma vitória.

A Flórida precisa voltar a proteger a casa e dar a Bobrovsky uma chance melhor de fazer seu melhor trabalho.

Essa unidade de power-play dos Oilers pode funcionar bem daqui para frente

Lembra daquela época em que o jogo de poder dos Oilers lutava para acertar os chutes, quanto mais os gols, e isso levava a perguntas sobre o que estava errado? Um gol de power-play no Jogo 4 foi seguido por mais dois com a vantagem extra do patinador no Jogo 5.

McDavid afirmou que os Oilers gradualmente encontram respostas contra os pênaltis adversários – e ele tem razão. Os Oilers passaram por lutas semelhantes no início das finais da Conferência Oeste contra o Dallas Stars, apenas para marcar quatro gols de power play combinados nos Jogos 5 e 6 para encerrar a série.

jogar 0:44 Zach Hyman dobra vantagem dos Oilers com aviso de tapa Evan Bouchard atira, mas o disco desvia do taco de Zach Hyman para o placar dos Oilers no segundo período.

Talvez precisemos conversar sobre Evan Bouchard

As três assistências de Bouchard no Jogo 5 fazem mais do que acrescentar à sua estelar pós-temporada de 2024 – elas abrem uma discussão mais ampla sobre onde ele se encaixa no cenário dos melhores jovens defensores do jogo.

Chegou a um ponto em que ter uma opção jovem e movimentada entre os quatro primeiros quase se tornou uma necessidade para vencer ou pelo menos estar em posição de vencer na NHL de hoje. Os 26 pontos de Miro Heiskanen em 27 jogos dos playoffs em 2020 ajudaram os Stars a chegar à final da Copa, ao mesmo tempo que reforçaram a reputação de Heiskanen. O mesmo aconteceu com Cale Makar em 2022, quando terminou com 29 pontos em 20 jogos dos playoffs e ajudou o Colorado Avalanche a vencer a Copa Stanley.

Os 32 pontos de Bouchard em 23 jogos agora o deixam a cinco pontos de empatar com o recorde do técnico assistente dos Oilers, Paul Coffey, de mais pontos por um defensor em uma única pós-temporada. E para quem não conhece Bouchard, esta pós-temporada serve como plataforma de lançamento para ele ser incluído na discussão sobre os principais defensores.

Jogadores para assistir no Jogo 6

Matthew Tkachuk, LW, Panteras

Demorou até o jogo 5, mas Tkachuk finalmente fez seu melhor jogo na final da Copa na terça-feira. O atacante dos Panteras era uma força nas duas pontas do gelo, armando companheiros de equipe, marcando gols e empatando pênaltis. Tkachuk ainda não tinha tido esse tipo de impacto geral contra Edmonton, e era muito necessário – especialmente se ele conseguir canalizar essa energia novamente no Jogo 6.

Não é de admirar que quanto mais forte Tkachuk se tornasse, melhor o desempenho da Flórida na reta final do jogo 5. Ele deve estar pronto e capaz de definir o tom no jogo 6, e seus companheiros de equipe estarão preparados para seguir a liderança desde a queda do disco.

Connor McDavid, C, Lubrificadores

Escolher McDavid como o jogador a ser observado antes do Jogo 6 é essencialmente o equivalente no hóquei ao motivo pelo qual os florais na primavera são inovadores. Mas, ao mesmo tempo, como ele poderia não ser a escolha?

Ele passou de não ter marcado um gol nos três primeiros jogos da final da Stanley Cup para ter um gol e quatro pontos apenas no jogo 4. Ele seguiu isso no jogo 5, marcando dois gols e duas assistências. Ele agora é o favorito para vencer Conn Smythe como MVP dos playoffs, de acordo com a ESPN BET.

Embora seja o tipo de produção que vem com o manto de ser o melhor jogador de hóquei, vamos respirar fundo e lembrar que McDavid está fazendo isso durante uma final de copa que viu seu time passar de uma varredura para forçar um jogo 6.

jogar 1:53 Connor McDavid é o herói dos Oilers com desempenho de 4 pontos Connor McDavid leva os Oilers de volta a Edmonton com uma noite de dois gols e duas assistências no jogo 5.

Grandes questões para o Jogo 6

Os Panteras conseguirão acabar com esta série?

Uma coisa é eliminar um adversário na primeira ou na segunda rodada de uma série de playoffs. Outra coisa totalmente diferente é a Flórida fechar o livro sobre Edmonton e reivindicar a Copa.

Eliminatórias da Copa Stanley 2024 Restam apenas dois times disputando a Copa Stanley. Confira nossa cobertura, com horários de TV, últimas notícias, resultados e muito mais.

• Central de Eliminatórias

• Assine a ESPN+

• Transmita a NHL na ESPN

Os Panteras permitiram que seu oponente ditasse muito no início dos últimos dois jogos, e isso os colocou em posição de tentar recuperar o atraso. Os Panteras não conseguiram conquistar em casa ou fora, e Edmonton tinha todos os motivos para acreditar que poderia completar a reviravolta mais improvável desta série.

É hora da Flórida mostrar sua coragem colocando uma adaga nos Oilers antes que a final da Copa chegue a uma situação do Jogo 7 na qual, francamente, a Flórida simplesmente não quer se encontrar – especialmente quando McDavid está jogando como um código de trapaça humano.

Os Oilers descobriram a verificação dos Panteras e, por sua vez, de Bobrovsky?

Volte ao que os Oilers fizeram no terceiro período do Jogo 3. Embora não tenham conseguido forçar a prorrogação, eles marcaram dois gols no jogo final, o mesmo número que marcaram no total da série antes daquele ponto. Esses objectivos sinalizaram que os Oilers poderiam ter encontrado um avanço contra a prevenção dos Panteras e, potencialmente, contra Bobrovsky.

Marcar oito gols no Jogo 4 reforçou essa ideia, com a ressalva de que foi apenas um jogo. Marcar um gol shorthanded, um gol de power-play e um em 5 contra 5 no jogo 5 provou que os Oilers podiam gerar chances em todas as sequências. O gol de McDavid que deu aos Oilers uma vantagem de 3 a 0 coroou um trecho que viu os Oilers marcarem 12 dos últimos 13 gols da série naquela época, aumentando a crença de que podem finalmente ter encontrado respostas para seu maior problema.