Conclusões do Jogo 5 Oilers-Stars, visão antecipada do confronto do Jogo 6

Os Edmonton Oilers e Dallas Stars entraram no jogo 5 em Dallas empatando em 2 a 2 na série final da Conferência Oeste. Os Oilers venceram os Stars por 3-1 e vão para casa por 3-2 com chance de encerrar a série no domingo.

Aqui está o que se destacou na vitória de Edmonton e o que procurar no Jogo 6, incluindo os principais jogadores de cada equipe.

Grau de lubrificadores: A

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Mesmo os torcedores mais otimistas dos Edmonton Oilers nas finais da Conferência Oeste provavelmente não poderiam ter imaginado que controlariam o jogo e defenderiam o Dallas Stars como fizeram no jogo 5. Eles limitaram os Stars a quatro chutes a gol no primeiro período. Dallas ficou 9:43 sem chutar a gol no segundo período.

Os Oilers foram sólidos em todas as três zonas, recuperaram o instinto assassino no power play e conseguiram todas as defesas necessárias de Stuart Skinner, que fez um de seus melhores jogos na pós-temporada.

Eles desperdiçaram a chance de vencer o jogo 5 contra o Vancouver depois de construir uma vantagem. Assim como fizeram ao longo dos playoffs, aprenderam com os erros. “Você não pode jogar decentemente, você não pode jogar bem – você tem que jogar bem e tem que fazer isso por um período de tempo mais longo do que o time adversário estava fazendo”, disse o defensor Mattias Ekholm.

jogar 0:37 Ryan Nugent-Hopkins marca seu segundo gol pelos Oilers Ryan Nugent-Hopkins marca seu segundo gol para aumentar a vantagem dos Oilers.

Nota de estrelas: D+

Onde estava a intensidade? A alimentação da multidão? A resistência após um jogo 4 onde os Oilers dominaram, como disse Ekholm, por 52 minutos de um jogo de 60 minutos.

“Os dois primeiros períodos não foram bons o suficiente. Temos que gerar mais, obviamente. E no terceiro período, tivemos algumas aparências, mas você já perdeu três”, disse o pivô Matt Duchene, que chamou o ataque dos Stars ” desarticulado.”

O técnico Pete DeBoer reagiu rudemente quando acreditou que um membro da mídia estava questionando o caráter de seu time após a derrota. Se ao menos seus jogadores mostrassem tanto fogo.

O que aprendemos no jogo 5

Essa ligação questionável pode mudar tudo. Faltando 6:09 para o fim do primeiro período, o defensor do Stars, Ryan Suter, deu um empurrão em Connor McDavid por trás, perto das tábuas. McDavid bateu no gelo e o árbitro do outro lado da área sinalizou pênalti. Foi uma decisão violenta que pode não chegar ao nível de uma penalidade menor nos playoffs.

Eliminatórias da Copa Stanley 2024 Restam apenas quatro times disputando a Copa Stanley. Confira nossa cobertura, com horários de TV, últimas notícias, resultados e muito mais.

• Central de Eliminatórias

• Assine a ESPN+

• Transmita a NHL na ESPN

O power play dos Oilers foi 0 de 6 na série que se dirigia para o Jogo 5. Tudo o que isso significava era que eles estavam vencidos. Demorou 18 segundos para Ryan Nugent-Hopkins marcar para a vantagem de 1-0. O Nuge marcou novamente apenas 1:06 do segundo período, depois que Miro Heiskanen recebeu uma penalidade por atraso de jogo por uma vantagem de 2 a 0 que tirou o fôlego das velas dos Stars – e de sua torcida.

“Se você vai desenhar um jogo de estrada, é basicamente isso que você quer fazer, certo?” DeBoer disse. “Eles querem sair, marcar dois gols de power play no início do jogo, assumir a liderança e depois defender bem a noite toda. Portanto, é difícil avançar.”

Jogadores para assistir no Jogo 6

Stuart Skinner. Ele recebeu muito apoio de um excelente esforço defensivo de Edmonton, mas não durma pensando em como Skinner fechou a porta para os Stars no jogo 5 com seu esforço de 19 defesas.

Ele roubou Wyatt Johnston no power play no final do segundo período e mostrou seu bloco para impedir uma grande chance de Logan Stankoven mais tarde no jogo.

Ele teve uma série forte silenciosamente, incluindo 2,2 gols salvos acima do esperado no Jogo 1. Ele desistiu de dois gols ou menos em quatro dos cinco jogos da série. À medida que as Estrelas enfrentam a eliminação, elas precisam encontrar uma maneira de resolver Skinner. Você leu isso corretamente.

jogar 0:25 A impressionante defesa de Stuart Skinner mantém os Stars sem gols no 3º O goleiro dos Oilers, Stuart Skinner, nega aos Stars para mantê-los sem gols no terceiro período.

Wyatt Johnston. Único jogador a vencer Skinner no jogo 5, Johnston agora tem 10 gols na pós-temporada pelo Dallas, quatro a mais do que qualquer companheiro de equipe.

O atacante do segundo ano tem um talento especial para o heroísmo pós-temporada e os Stars certamente poderiam usar alguns com as costas contra a parede. Um gol de power play seria bom, já que Dallas está 0 de 11 na série com a vantagem do homem.

Quão bom ele tem sido? Johnston se tornou o quinto jogador ativo a marcar 10 gols em um ano de playoff aos 21 anos ou menos, juntando-se a Sidney Crosby (15 em 2009), Nikita Kucherov (10 em 2015), Patrick Kane (10 em 2010) e Evgeni Malkin (10 em 2010). 2008).

Grande questão para o Jogo 6: O ataque de Dallas conseguirá encontrar coesão?

Os Stars marcaram em média 3,59 gols por jogo na temporada regular. Eles marcaram dois gols ou menos nas três derrotas nas finais da conferência.

Duchene disse que os Stars não jogam como uma unidade de cinco jogadores. “Parece que estávamos um pouco atrás demais”, disse ele. “Às vezes, quando você quer tanto algo, você quer tentar ser perfeito demais.”

Se os Stars não conseguirem encontrar essa química, terão todo o verão para pensar no que aconteceu com um time ofensivo muito bom.