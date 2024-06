Condenado: Homem que matou ex-namorado de companheira é sentenciado com mais de 29 anos de prisão

Uma provocação, um gesto de quem queria paz, uma vida ceifada com vários tiros de pistola. O crime ocorreu em uma lanchonete, no bairro do Jacintinho, em Maceió, em 2021, e a vítima foi Cícero Carlos da Silva, ex-namorado da jovem com quem o atirador se relacionava. O Ministério Público de Alagoas (MPAL) foi representado no júri, nesta quinta-feira (13), pela promotora de Justiça Adilza Freitas que com os autos vestidos de provas inquestionáveis , convenceu o Conselho de Sentença, levando o réu Michel Antunes Rodrigues à uma condenação de 29 anos e nove meses de prisão, por homicídio qualificado, em regime fechado. A sustentação da acusação foi pelas qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Foram mais de 12 horas entre debates e oitivas de testemunhas para que o Conselho de Sentença votasse deliberando pela manutenção da prisão do assassino. A promotora de Justiça Adilza Freitas, que por todo tempo teve postura firme, fala da dor da família e sobre a promoção de Justiça em defesa da vida, em mais um julgamento.

“Quando matam um filho, acabam também com os pais, a mãe disse em plenário que perdeu o maior tesouro da vida dela. Não teve mais saúde”, enfatiza.

Durante o tempo para a fala do MP, a promotora de Justiça Adilza Freitas apresentou como prova o laudo de confronto balístico confirmando que os projéteis retirados do cadáver da vítima e os estojos recolhidos no local do crime foram deflagrados da arma que foi apreendida com o réu meses após a execução de Cícero Carlos. Além disso, a representante do Ministério Público mencionou o histórico criminoso do réu que já havia sido preso por outros crimes, em uma das vezes portando a mesma pistola.

“A vítima foi surpreendida por uma descarga de tiros, um crime que revelou a ação fria do acusado simplesmente por ciúmes do ex-namorado da cidadã com quem estava se relacionando naquele momento e, ele, apenas pediu calma. O Laudo de comparação balística apontou com precisão a autoria”, frisa Adilza Freitas.

O caso

De acordo com os autos, no dia 15 de março de 2021, por volta das 2h, a vítima bebia com amigos em uma lanchonete que fica à Rua Augusta, no Jacintinho, quando sua ex-namorada, à época namorada do assassino, apareceu tentando reaproximação.

Poucos minutos após, Michel Antunes chegou ao local em um veículo Ford Ranger e avistando-a mandou que entrasse para ir embora com ele, o que foi recusado. Então ele desceu e iniciou uma discussão com a namorada. Quando percebeu a presença da vítima, indagou se era o seu ex-namorado e a moça silenciou, então o acusado dirigiu-se a Cícero Carlos e perguntou se ele era o ex dela.

A reação da vítima foi a de levantar os dois braços e pedir calma, demonstrando não querer discussão. Mas em resposta recebeu sete tiros. Após os disparos o casal entrou no carro e fugiu.