Confraternização: membros, servidores e colaboradores participaram de festa junina nessa quinta-feira (20)

Membros, servidores e colaboradores puderam confraternizar, nessa quinta-feira (20), em uma festa junina realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça em parceria com a Associação do Ministério Público (Ampal) e Sindicato dos Servidores do MP (Simpeal). Na ocasião, puderam desfrutar de muitas comidas típicas da época e uma banda musical tocando clássicos do forró.

“Estou feliz por estar aqui neste momento de confraternização ao lado de todos vocês. Quero reafirmar que, durante minha gestão, a valorização dos servidores é uma das prioridades. Estarei sempre disponível para o diálogo e dedicado a buscar melhorias contínuas que beneficiem a todos”, declarou o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

Além disso, o PGJ também afirmou que as posses dos novos servidores efetivos, que vem sendo realizadas desde a gestão do ex-PGJ Márcio Roberto, representam um passo significativo para fortalecer a instituição e, também, o Simpeal. E que a integração desses profissionais é essencial para o crescimento e eficiência do trabalho do MP.

Jackson Santos, presidente do Sindicato dos Servidores, também aproveitou a oportunidade para agradecer pelo apoio da atual gestão do MPAL e destacar a importância da união entre membros e servidores. “Momentos como este de confraternização são verdadeiramente essenciais para fortalecer os laços entre membros e servidores, o que é crucial para que o trabalho diário flua com eficiência e harmonia. Agradeço ao PGJ Lean Araújo, em nome do Simpeal, pelo apoio contínuo e pela constante valorização dos nossos dedicados servidores”, enfatizou ele.

Ao final, foram sorteados algumas cestas temáticas para os servidores presentes na confraternização.