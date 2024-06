Conor McGregor apoia Justin Timberlake após prisão por DWI, ‘Free JT’

Justin Timberlake tem um astro do UFC pronto para lutar por sua liberdade… com Conor McGregor dando seu apoio ao cantor após sua prisão por DWI.

Notorious reagiu ao cantor “egoísta” problemas legais cerca de 24 horas depois que a notícia foi divulgada na terça-feira… e ele certamente não está virando as costas a Timberlake por causa do assunto.

“JT grátis”, disse McGregor na quarta-feira… compartilhando uma foto do foto do músico para garantir.

Claro, há um pouco de ironia em McGregor mostrar amor por alguém que acabou de sair da prisão… já que seus fãs tiveram que fazer o mesmo por ele depois de seus próprios desentendimentos com a lei no passado.

McGregor não está sozinho no apoio a JT – o *Advogado do líder NSYNC, Eduardo Burke Jr.disse ao TMZ que ele é pronto para defender “vigorosamente” seu cliente contra as acusações.