Conor McGregor criticado por comparecer ao Bellator Dublin em meio a preocupações com lesões

Conor McGregora recente aparição de no Bellator Dublin deixou o Fã de MMA decepcionado. O ícone irlandês do MMA já havia anunciado sua desistência da luta no UFC 303 contra Michael Chandler devido a uma lesão não revelada.

McGregor explicou: “Sofri uma lesão antes da coletiva de imprensa que exigiu mais tempo para cicatrizar do que estava disponível para mim. A decisão de adiar a luta não foi tomada levianamente, mas foi tomada em consulta com meus médicos, o UFC e meu equipe.”

McGregor apareceu em público pela primeira vez desde que sua grande luta de retorno foi cancelada devido a uma lesão não revelada

No entanto, McGregor revelou recentemente no Instagram que a lesão ocorreu durante um treino sem o uso de equipamento de proteção completo. Ele afirmou:: “Tivemos um lapso de concentração e participamos de uma sessão de treinamento sem usar todo o equipamento de proteção e eu bati o dedo do pé no cotovelo e quebrei o dedo do pé.” Embora tenha mencionado que a lesão requer “algumas semanas” para cicatrizar, ele não especificou o prazo exato para seu retorno.

Apesar da lesão, McGregor foi visto no Bellator Dublin para encurralar compatriotas irlandeses A lutadora de MMA Sinead Kavanagh. Isso gerou críticas de torcedores que questionaram sua presença no evento devido à recente lesão. Os fãs acessaram a seção de comentários para expressar sua decepção com a decisão de McGregor de comparecer ao evento.

Fã de MMA decepcionado com as ações de McGregor após desistência do UFC

Um fã fez referência atrevida à declaração anterior de McGregor sobre seu pé estar inchado durante uma luta, afirmando: “Você deve entender que meu pé era um balão quando entrei naquela luta”. Este comentário reflete o ceticismo dos fãs sobre a lesão de McGregor e sua decisão de comparecer ao Bellator Dublin.

A aparição de McGregor no evento levantou preocupações entre os fãs sobre a gravidade de sua lesão e seu compromisso com sua recuperação. A reação dos fãs destaca a sua decepção com as ações de McGregor e levanta questões sobre as suas prioridades.

Em resumo, a presença de Conor McGregor no Bellator Dublin atraiu críticas de fãs que estão céticos em relação à sua lesão e recuperação. Sua decisão de comparecer ao evento, apesar de sua recente desistência de uma luta no UFC, deixou muitos questionando seu comprometimento com sua recuperação. As ações de McGregor geraram uma onda de decepção entre os fãs de MMA.