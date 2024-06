Conor McGregor divulga primeiro comunicado após retirada de lesão da luta de Michael Chandler no UFC 303

O ex-campeão de duas divisões do UFC, Conor McGregor, fez seus primeiros comentários desde que foi forçado a se retirar da luta principal do UFC 303.

O adiamento do tão esperado retorno de McGregor ao octógono contra Michael Chandler foi oficializado pelo CEO do UFC, Dana White, na noite de quinta-feira, com a revelação de que McGregor sofreu uma lesão não revelada antes da luta de 29 de junho. White então anunciou que uma revanche pelo título dos meio-pesados ​​entre Alex Pereira e Jiri Prochazka seria a nova atração principal.

McGregor divulgou um comunicado no Instagram no sábado confirmando que sofreu uma lesão, embora nenhum detalhe tenha sido dado.

“É muito difícil ser excluído da minha luta de retorno programada”, disse McGregor. “Sofri uma lesão antes da coletiva de imprensa que exigiu mais tempo para cicatrizar do que estava disponível para mim. A decisão de adiar a luta não foi tomada de ânimo leve, mas sim em consulta com meus médicos, o UFC e minha equipe. Minha torcida e adversário merecem o meu melhor para essa luta e vamos chegar lá!

“Obrigado pelas mensagens de apoio, estou de bom humor e confiante que voltarei!”

McGregor não compete desde uma derrota por nocaute técnico para Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021, quando sofreu uma fratura brutal na perna. Desde que se tornou o primeiro campeão simultâneo de duas divisões do UFC com um nocaute sobre Eddie Alvarez no UFC 205 em novembro de 2016, “The Notorious” competiu apenas cinco vezes – sendo quatro delas dentro do octógono, além de uma luta de boxe com Floyd. Mayweather.

Durante esse período, o jogador de 35 anos conquistou apenas uma vitória, um nocaute de 40 segundos sobre Donald Cerrone no UFC 246 em janeiro de 2020, enquanto sofreu duas derrotas por nocaute técnico para Poirier, uma derrota por finalização para Khabib Nurmagomedov e uma derrota por finalização para Khabib Nurmagomedov. derrota por paralisação para Mayweather em sua estreia no boxe profissional.