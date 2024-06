Conor McGregor localiza a garota ‘Hawk Tuah’ e a segue no Instagram

Conor McGregor está se mantendo ocupado enquanto cuida da lesão no dedo mindinho que o forçou a sair do UFC 303… rastreando a mais recente sensação viral – a garota “Hawk Tuah”.

Um residente do Tennessee Haley Welch acredita-se ser a mulher que conquistou o mundo com uma entrevista de rua da qual participou há algumas semanas… e se você de alguma forma não tem ideia do que estamos falando, o vídeo é fornecido abaixo para seu prazer.