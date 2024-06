Conor McGregor não está em reabilitação, afirmação de Chael Sonnen ‘incorreta’

“Que ironia incrível é que ambos os lados tenham interesses enormes no álcool, e um lado esteja no meio de uma reabilitação por abuso de substâncias, incluindo álcool”, disse Chael… antes de brincar sobre como ele “não deveria falar sobre isso .”

No início do show, Chael também disse que as pessoas ao redor de Conor “juraram segredo” sobre o verdadeiro motivo da retirada da luta… e ele se sentiria mal se “jogasse junto” com a alegação de lesão.