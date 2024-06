Conor McGregor surge pela primeira vez desde o cancelamento da luta, festas em Dublin

Conor McGregor apareceu em público pela primeira vez desde que sua grande luta de retorno no UFC 303 foi cancelada devido a uma lesão não revelada – e o astro do UFC não parecia em estado de desgaste.

McGregor, de 35 anos, compareceu à estreia de um filme em seu bar, The Black Forge Inn, em Dublin, na terça-feira, onde exibiram o ator John Connors ‘ novo filme, “O Guelf Negro”.

Enquanto a maioria dos presentes assistia (e curtia) o filme, todos os olhos estavam voltados para McGregor… que apareceu (em público) pela primeira vez desde sua luta de retorno no UFC contra Michael Chandler o que cancelado através de um Dana Branco anúncio é quinta-feira.

O motivo do adiamento?? Uma lesão não especificada.

O que quer que esteja ferido, não é facilmente visível olhando para McGregor… que parecia estar no auge da sua condição física. Bem elenco. Bem mole. Nada.

As imagens também acabaram com qualquer especulação de que Notorious estava em reabilitação – como foi sugerido por Chael Sonnen esta semana (representante de Conor negou veementemente o boato que TMZ Esportes na terça-feira) – porque McGregor não só estava em um bar, mas também foi visto bebendo uísque e cerveja.

Não está claro se a luta com Chandler será remarcada… embora ambos os lados afirmem que querem acertar as contas no octógono.