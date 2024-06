Conor McGregor vai atrás de Artem Lobov em postagem cruel: ‘Seu dia está chegando, marque minhas palavras’

Conor McGregor está de volta com Artem Lobov.

Antes bons amigos e parceiros de treino, McGregor e Lobov tiveram uma briga alguns anos atrás, quando Lobov processou o ex-campeão de duas divisões do UFC por milhões Próprio 12 negócio de uísque que viu McGregor ganhar US$ 600 milhões. As coisas continuaram a piorar quando Lobov também o processou por difamação, o que levou McGregor a desafiá-lo para uma luta. McGregor acabou vencendo o processo por difamação, com Lobov sendo condenado a pagar indenização, mas o Próprio 12 a batalha legal continua e, na sexta-feira, McGregor renovou seu ataque às redes sociais contra seu ex-amigo.

“Nascido na Rússia, na Irlanda com benefícios. Seu rato bastardo, seu país está em guerra e você está na Irlanda se escondendo, reivindicando benefícios e JURANDO PELA VIDA DO SEU FILHO. Seu dia está chegando, marque minhas palavras.” “’Deixe-me começar dizendo que juro pela vida do meu filho que NÃO vou tirar um centavo do acordo do uísque!!! Isso é algo que eu gostava de fazer e a ideia de saber que ajudei você com algo me mantém aquecido nas noites mais frias.’ Jurar pela vida do seu filho, seu rato doente. VOCÊ NÃO FEZ TUDO NO MEU ACORDO, SEU PALHAÇO DE MERDA. DESCANSE NA MIJOADA.” “Os ratos sempre são pegos.”

O núcleo do Próprio 12 baseia-se na afirmação de Lobov de que foi ele quem teve a ideia original do whisky e que até ajudou no desenvolvimento do negócio inicial. Em dezembro, Lobov divulgou mensagens de texto supostamente mostrando McGregor pretendendo compartilhar uma parte da empresa com ele.

Enquanto sua batalha legal continua, McGregor também ainda está lutando para retornar ao octógono. “Notorious” deveria ser a atração principal do card do UFC 303 deste fim de semana contra Michael Chandler, mas desistiu do evento devido a uma lesão. Não há um cronograma definido para seu retorno.