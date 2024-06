Conor McGregor x Michael Chandler fora; Alex Pereira x Jiri Prochazka 2 agora é a atração principal do UFC 303

Conor McGregor x Michael Chandler não acontecerá mais no UFC 303 em 29 de junho.

O tão esperado confronto entre o ex- Lutador final treinadores foi demitido depois que o cancelamento de uma coletiva de imprensa pré-luta levou à especulação imediata de que o confronto estava em perigo. A luta já foi cancelada e retirada do card com McGregor de fora devido a uma lesão.

Com McGregor de fora, o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira se apresenta em cima da hora para defender seu título em uma revanche contra Jiri Prochazka para encerrar a International Fight Week 2024.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou as mudanças na quinta-feira.

Foi uma jornada difícil chegar a este ponto após o cancelamento abrupto da coletiva de imprensa e McGregor emitindo um comunicado dizendo que o evento promocional na Irlanda foi cancelado “devido a uma série de obstáculos fora do nosso controle”.

Apesar do otimismo renovado dias depois de que McGregor x Chandler seguiria em frente conforme programado, o UFC continuou a se preparar para o pior cenário. Foi exatamente isso que acabou acontecendo, com McGregor não retornando mais em junho, o que teria sido sua primeira luta em três anos, depois de sofrer uma fratura devastadora na perna em sua partida anterior contra Dustin Poirier em 2021.

A saga também significa que Chandler continua esperando à margem depois de suspender sua carreira para esperar pela luta com McGregor. Sua última aparição no UFC foi em 2022 e ele pode enfrentar uma ausência de dois anos antes de finalmente competir novamente.

Quanto à nova luta principal, Pereira salva o dia ao lado de Prochazka em uma revanche que, segundo rumores, aconteceria no final do verão.

Ex-campeão dos médios que agora comanda a categoria até 90 quilos, Pereira está imparável em sua nova categoria de peso depois de conquistar o cinturão com um nocaute sobre Prochazka em 2023 e depois defender seu cinturão com uma finalização violenta sobre Jamahal Hill para encerrar o histórico UFC 300. cartão em abril.

Já Prochazka voltou às vitórias no mesmo card do UFC 300 com um nocaute no segundo round sobre Aleksandar Rakic. O lutador tcheco agora busca vingança ao enfrentar Pereira pela segunda vez no UFC 303, no dia 29 de junho.

Quanto à co-luta principal, Jamahal Hill também foi eliminado do card devido a uma lesão no joelho, então os pesos penas Brian Ortega e Diego Lopes estão se aproximando em curto prazo para preencher a vaga. Eles se enfrentam no novo co-evento principal, enquanto o oponente original de Hill, Carlos Ulberg, permanece no card contra o ex-desafiante ao título Anthony Smith, que se apresenta em curto prazo para competir no UFC 303.