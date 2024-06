Conversa sobre transferência: Barça de olho em Nico Williams, do Athletic Club

A janela de transferências de verão está aberta na Inglaterra e em outros países europeus, e há muita fofoca circulando. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Barcelona ligado a Nico Williams

O Barcelona está entre os grandes clubes interessados ​​no Athletic Club e no extremo espanhol Nico Williamsrelata o Mundo Deportivo.

O jovem de 21 anos é apreciado por vários clubes de toda a Europa, mas o Azulão é uma das roupas que mais se interessa em fazer uma mudança.

O Barça está especialmente impressionado com a capacidade de Williams de vencer em confrontos individuais, uma característica que tem se destacado ao longo da Euro 2024 até agora.

Williams impressionou nas vitórias da fase de grupos sobre Croácia e Itália antes de ser um dos muitos jogadores que ficaram de fora da vitória sobre a Albânia.

Ele então registrou suas primeiras contribuições para gols no torneio em La Roja’vitória por 4 a 1 sobre a Geórgia nas oitavas de final, na qual ele escolheu Rodrigo para o gol de empate do meio-campista e passou Giorgi Gvelesiani antes de finalizar clinicamente para marcar o terceiro gol da Espanha na noite.

Noites como essas aumentam ainda mais uma reputação que já cresceu nesta temporada, com Williams registrando oito gols e 19 assistências em 39 partidas em todas as competições de clubes.

As discussões sobre Williams e seu futuro provavelmente continuarão ao longo do verão, mas, por enquanto, ele se concentrará em continuar impressionando na Eurocopa, com a Espanha se preparando para enfrentar a anfitriã Alemanha nas quartas de final.

O Barcelona quer trazer Nico Williams, do Athletic Club, na janela de transferências. (Foto de Gokhan Balci/Anadolu via Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– O Bayern de Munique está interessado em fechar um acordo com o ponta do Crystal Palace Michael Olise o mais rápido possível para evitar qualquer risco de competição, relata Sky Sports Deutschland, com o Manchester United entre aqueles que poderiam tentar contratar o jogador de 22 anos. Ainda há pequenos detalhes a serem esclarecidos entre os clubes e os exames médicos foram adiados para a próxima semana, mas Olise quer ingressar no Bayern com um contrato que duraria até 2029. O valor gira em torno de 60 milhões de euros, incluindo possíveis bônus.

– O técnico Pep Guardiola está interessado em trazer o zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite para o Manchester City, relata o The Sun, que acrescenta que isso pode prejudicar as esperanças do Manchester United de contratar o jogador de 22 anos. Há também o fato de que os Toffees não estão mais sob pressão para dispensar jogadores rapidamente após Bem Godfrey e Lewis Dobbin mudou-se para Atalanta e Aston Villa respectivamente.

– O Barcelona tem um interesse concreto no extremo do Hull City Jaden Filógenes e até mesmo enviaram uma oferta oficial ao clube campeão da EFL, relata Floriano Plettenberg. Eles propuseram um empréstimo de um ano com a obrigação de contratá-lo por € 20 milhões a € 23 milhões, o que depende de condições como o tempo de jogo do jogador de 22 anos.

– O Milan está feliz em pagar o atacante do Bologna Joshua Zirkzeecláusula de liberação de € 40 milhões, mas estão se recusando a pagar os € 15 milhões que seu agente Kia Joorabchian está exigindo de comissão, relata o Calciomercato. O jogador de 23 anos pediu para sua comitiva esperar até depois da Eurocopa antes de discutir seu futuro, mas o Milan precisará chegar a um acordo com Joorabchian, pois está ciente do interesse do Manchester United.

– O Borussia Dortmund ultrapassou o Paris Saint-Germain em seus esforços para contratar o meia-atacante do Lyon Rayan Cherkirelata o Foot Mercato. Mesmo assim, o PSG não desistiu de trazer o jogador de 20 anos depois de ter recebido uma oferta de € 15 milhões incluindo bônus.