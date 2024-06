Conversa sobre transferência: Barça está de olho em Merino, mas enfrenta competição do Arsenal

A janela de transferências de verão está aberta para a Premier League e deve abrir em breve em toda a Europa, e há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Barça quer trazer Merino

O técnico do Barcelona, ​​​​Hansi Flick, tem grandes esperanças de atrair o meio-campista da Real Sociedad Mikel Merino para se juntar à sua equipe neste verão, mas enfrenta pressão do Arsenal, relata o Sport.

As finanças precárias do Barcelona significam que não é possível fazer uma oferta formal. Em contraste, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, está fazendo o possível para superar os espanhóis e convencer o jogador de 28 anos a retornar à Inglaterra pela primeira vez desde que passou um ano no Newcastle.

Merino está contratado pela Sociedad até 2025 e não se acredita que esteja pensando em estender seu contrato, o que significa que estaria disponível por cerca de £ 21 milhões.

Merino impressionou durante sua temporada solitária no nordeste da Inglaterra, mas floresceu durante sua estada no norte da Espanha. Ele jogou 242 vezes pelo clube espanhol e tornou-se titular a nível internacional com 23 internacionalizações.

O Manchester United também está ligado ao meio-campista defensivo, mas o Arsenal agora está na pole position, com Arteta até ligando para o jogador para explicar seus planos para ele.

O Barcelona está interessado em trazer Mikel Merino da Real Sociedad na janela de transferências do verão. (Foto de Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images)

– O Chelsea enfrenta uma batalha com o rival da Premier League, Aston Villa, pelo atacante do Hoffenheim Maximiliano Beier, relata Florian Plettenberg, da Sky Sports Germany. Tanto os Blues quanto o Villa estão fazendo a devida diligência no jogador de 21 anos e entraram em contato com o clube alemão. O avançado tem uma cláusula de rescisão de cerca de 30 milhões de euros e está aberto a discussões após o Europeu. Beier marcou 16 gols na Bundesliga e somou três assistências na temporada 2023-24, e atualmente está contratado pelo Hoffenheim até 2027.

– O Napoli está disposto a reconsiderar a avaliação do atacante Victor Osimhen para facilitar uma saída mais tranquila, com o Chelsea ainda favorito para contratar o nigeriano, informa o Calciomercato. A cláusula de rescisão de 150 milhões de euros de Osimhen revelou-se até agora um problema intransponível. Com apenas os clubes da Arábia Saudita dispostos a considerar a taxa, e com o próprio Osimhen a preferir uma transferência para Inglaterra, o Nápoles está disposto a ouvir propostas mais próximas da marca dos 100 milhões de euros. O Chelsea continua interessado no jogador de 25 anos, mas até agora não tem estado disposto a participar em quaisquer discussões, enquanto o Paris Saint-Germain também está interessado.

– O Bayern de Munique está preparando uma oferta pelo meio-campista da Internazionale Hakan Çalhanoglu, com o clube italiano relutante em ceder o seu contrato existente e agora esperando recuperar 70 milhões de euros pela estrela turca, relata a Gazzetta Dello Sport. O nerazzurri afirmaram que não serão persuadidos a melhorar o salário do médio de 30 anos, de 7 milhões de euros por ano, e por isso parece provável que Calhanoglu considere mudar para a Bundesliga. O ex-meio-campista do AC Milan e Bayer Leverkusen tem contrato com o Inter até 2027.

– Tottenham Hotspur e Liverpool competem com o Paris Saint-Germain pela contratação do Feyenoord e do zagueiro holandês Lutsharel Geertruida, relata Footmercato. O versátil jogador de 23 anos, que pode jogar no meio ou na direita, marcou oito gols e somou cinco assistências em 34 partidas na defesa, e acredita-se que já tenha recebido uma oferta do campeão francês. No entanto, o internacional holandês estará a considerar as suas opções enquanto estiver em serviço internacional na Alemanha, e isso agora inclui o interesse dos dois clubes ingleses.

– A Lazio é o último clube italiano a apresentar uma oferta pelo atacante do Manchester United Mason Greenwood, relata o Football Insider. A Juventus já viu uma oferta pelo jogador de 22 anos rejeitada pelos Red Devils, que continuam conversações com os dois clubes. O United deseja garantir uma transferência permanente para Greenwood antes que seu contrato termine em 2025, e espera uma taxa de cerca de £ 30 milhões.