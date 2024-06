Conversa sobre transferência: Borussia Dortmund se aproxima de acordo com Guirassy

A janela de transferências de verão está aberta para a Premier League e deve abrir em breve em toda a Europa, e há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Dortmund perto de contratar Guirassy

O Borussia Dortmund está prestes a fechar um acordo com o atacante do VfB Stuttgart Serhou Guirassyrelata Fabrice Romano.

Consta que o Dortmund venceu a corrida pelo avançado, depois de receber “luz verde” de Guirassy com os passos formais a seguir. O tweet sugere que o Dortmund ativará a modesta cláusula de rescisão de 17,5 milhões de euros, valor que tem chamado a atenção de muitos clubes.

O jogador de 28 anos ganhou destaque após uma temporada notável na Alemanha. Guirassy marcou 28 gols em 28 jogos na Bundesliga, deixando o Stuttgart em uma posição difícil para manter seu talismã neste verão.

Vários clubes da Premier League estavam ligados ao Guirassy, ​​incluindo o Arsenal. No entanto, o Dortmund parece ter saído vitorioso, embora o acordo ainda não tenha sido finalizado.

O Dortmund não tem poucas opções no ataque, com os gigantes alemães podendo contar com Nicolas Füllkrug, Sébastien Haller e Youssoufa Moukoko. No entanto, com a chegada de Guirassy parecendo provável, isso pode colocar em dúvida, em particular, o futuro de Haller e Moukoko no clube.

– O Manchester United está progredindo na busca pelo atacante do Bologna Joshua Zirkzee, relata Sky Sports. É relatado que, embora a mudança esteja avançando, ainda não houve negociações com os representantes de Zirkzee. No entanto, entende-se que os Red Devils estão preparados para activar a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros do avançado, embora as condições pessoais sejam o principal obstáculo a ultrapassar.

– O Tottenham tem interesse no meio-campista do AS Monaco Youssouf Fofana, mas está atrás do AC Milan na corrida, de acordo com o Football Insider. É relatado que os Spurs estão em alerta caso uma proposta de transferência para o Milan fracasse. O jogador de 25 anos ainda tem mais um ano de contrato com o Mônaco, deixando a equipe francesa sob pressão para facilitar sua saída neste verão e garantir o recebimento de uma verba. Fofana registrou quatro gols e quatro assistências na Ligue 1 na temporada passada, atraindo o interesse de vários clubes no processo.

– AC Milan está interessado em um empréstimo para o atacante do Chelsea Romelu LukakuNo entanto, os Blues só estão interessados ​​num acordo permanente, revela Calciomercato. O jogador de 31 anos passou a última temporada emprestado à AS Roma, no entanto, o Chelsea está agora ansioso por se separar definitivamente do belga. O relatório revela que o Chelsea está buscando £ 38 milhões para facilitar a saída, no entanto, isso não interessa ao Milan. Em vez disso, foi relatado que os gigantes italianos prefeririam um empréstimo, com Lukaku ansioso para retornar à Série A.

– A Internazionale tem interesse concreto no extremo do Bologna Dan Ndoye, revela Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. O internacional suíço tem contrato com o Bolonha até 2027, o que significa que a equipa italiana não está sob pressão imediata para se separar do jogador de 23 anos. Ndoye tem feito uma campanha promissora no Campeonato Europeu, com vários clubes monitorando sua situação.

– O Napoli está se aproximando do zagueiro do Torino Alessandro Buongiorno, por Nicolo Schira. É relatado que o Napoli já acertou termos pessoais com o vice-capitão do Torino, o que o levará a finalizar um contrato até 2029 e ganhar um salário anual de 2,5 milhões de euros. Schira revela ainda que o Napoli está confiante em fechar acordo após a conclusão do Europeu. O jogador de 25 anos emergiu como um jogador vital para o Torino nas últimas temporadas, com vários clubes europeus anteriormente vinculados ao Buongiorno.