Conversa sobre transferência: Chelsea abordou Palace por Olise

A janela de transferências de verão está prevista para abrir em breve em toda a Europa e há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Chelsea quer contratar Olise do Palace

Chelsea abordou o Crystal Palace para discutir o ala Michael Olisecláusula de liberação, relatórios Fabricio Romano.

Olise supostamente tem uma cláusula de rescisão em seu contrato atual no valor de cerca de £ 60 milhões, que pode ser acionada neste verão. É relatado que o Chelsea também solicitou permissão ao Palace para falar com Olise e sua comitiva, enquanto os Blues procuram garantir sua contratação neste verão, após uma temporada impressionante em Selhurst Park.

Olise registrou 10 gols e seis assistências em apenas 19 partidas na Premier League na temporada passada, emergindo como um dos talentos mais brilhantes da liga.

Embora o Chelsea esteja interessado em mudar, enfrentará competição, com o tweet indicando que vários clubes estão monitorando o jogador de 22 anos.

No entanto, um potencial obstáculo para o Chelsea poderá ser a falta de futebol na UEFA Champions League na próxima época. A equipa do oeste de Londres sofreu uma temporada decepcionante de 2023-24, terminando em sexto e classificando-se para a UEFA Europa Conference League.

Outros clubes interessados ​​– como Arsenal, Manchester City e Bayern de Munique – podem garantir o futebol da Liga dos Campeões na próxima temporada.

O Chelsea está supostamente interessado em contratar Michael Olise do Crystal Palace no verão. (Foto de Nick Potts/PA Images via Getty Images)

Fofoca de papel

– Meio-campista do Chelsea Conor Gallagher espera renovar seu contrato com o time da Premier League, relata o Football Insider. O jogador de 24 anos vê seu contrato expirar em Stamford Bridge no próximo ano e tem havido pouco progresso em relação a um novo contrato para o graduado de Cobham. É relatado que Gallagher não será forçado a deixar o clube do oeste de Londres neste verão, com o craque ainda interessado em renovar seu contrato com seu clube de infância.

– Newcastle United tentará garantir um acordo para o extremo do Chelsea Noni Madueke, relata TeamTalk. É relatado que o jovem de 22 anos está buscando uma mudança neste verão, depois de ter lutado para impressionar em Stamford Bridge. A reportagem revela que o Chelsea permitirá que Madueke deixe o clube, caso receba uma oferta adequada. O Newcastle parece estar interessado, no entanto, o Crystal Palace também foi citado como parte interessada.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

– Goleiro do Liverpool Alisson é um alvo prioritário para o Al Nassr, time da Saudi Pro League, relata Rudy Galetti. É relatado que o clube saudita está avaliando seu orçamento de transferências para o verão, enquanto pretende contratar um novo goleiro para o clube. Embora Alisson tenha sido identificado como um alvo prioritário, foi relatado que uma mudança será difícil. Portanto, o Al Nassr também está avaliando uma possível mudança para o goleiro da Juventus Wojciech Szczęsnyque provavelmente representa um acordo mais direto.

– O Genoa enviou uma abordagem formal ao Tottenham Hotspur para o zagueiro Djed Spencerelatórios Fabricio Romano. Foi relatado que os Spurs estão dispostos a permitir que Spence deixe o clube neste verão, depois de não ter conseguido se estabelecer no time da Premier League. O jogador de 23 anos passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao Gênova, onde impressionou. É relatado que as negociações estão em andamento entre o Spurs e a equipe italiana, com a decisão final do Spurs a ser tomada em breve.

– O Sporting CP não está actualmente disposto a baixar o preço pedido pelo forward Viktor Gyökeres, em meio ao interesse do Arsenal, relata o The Sun. O atacante sueco tem uma cláusula de rescisão de £ 85 milhões, no entanto, os Gunners estão atualmente dispostos a negociar apenas um acordo entre £ 50-60 milhões, ao qual o Sporting não está receptivo. É relatado que o Sporting procurará angariar fundos facilitando saídas alternativas, como o defesa Ousmane Diomandé que também está no radar do Arsenal e do Manchester United.