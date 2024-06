Conversa sobre transferência: Chelsea vinculado a Jonathan David, do Lille

A janela de transferências de verão está aberta para a Premier League e deve abrir em breve em toda a Europa, e há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Chelsea de olho em David do Lille

Chelsea voltou sua atenção para o atacante do Lille Jônatas Davidrelata o The Athletic.

Os Blues terão contactado os representantes do jogador de 24 anos, tendo-o colocado no topo da sua lista de desejos na procura de um avançado.

Ele deve entrar no último ano de seu contrato no final do mês, e o time da Ligue 1 está aberto a transferi-lo se receber uma “oferta razoável”. O presidente do clube, Oliver Letang, afirmou anteriormente que David teria permissão para sair neste verão, com times da Premier League e também do AC Milan também vinculados a ele.

David, que jogou 90 minutos na estreia do Canadá na Copa América contra a Argentina na sexta-feira, marcou 84 gols em 183 partidas pelo Os Dogues.

O Chelsea está relacionado com a transferência de Jonathan David, do Lille. (Foto de Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

Fofoca de papel

– Uma nova abordagem para o defesa-central do Everton Jarrad Branthwaite está sendo preparado pelo Manchester United, relata o Daily Mail. Espera-se que os Red Devils melhorem sua oferta anterior de £ 43 milhões, embora não esteja claro se chegarão perto de atender às demandas anteriores dos Toffees de £ 70 milhões. O técnico Erik ten Hag deseja reforçar sua defesa neste verão, com Rafael Varane definido para deixar Old Trafford no final do mês.

– Meio-campista do Paris Saint-Germain Xavi Simões informou o clube sobre seu desejo de sair neste verão, relata Fabrizio Romano. É relatado que o jovem de 21 anos receberá um empréstimo de um ano para se afastar do Parc des Princes, com Bayern de Munique e RB Leipzig entre os clubes interessados ​​nele.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

– Vários clubes estão à procura do médio do Benfica João Neves, relata Ben Jacobs. O Paris Saint-Germain é considerado uma das equipas na frente da fila para o internacional português de 19 anos, ao lado do Arsenal e do Manchester United, mas está relutante em cumprir a sua cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Atualmente, o PSG só está disposto a fazer uma oferta na ordem dos 70 milhões de euros.

– O Real Madrid só está aberto a uma transferência para o lateral-esquerdo do Bayern de Munique Afonso Davies se for possível garantir um acordo por 35 milhões de euros, informa Relevo. Diz-se que o clube da Bundesliga procura mais, mas pode enfrentar incertezas com o jogador de 23 anos a aproximar-se do último ano do seu contrato na Allianz Arena. É relatado que há alguma distância entre ambos em relação a um novo acordo, com Davies procurando cerca de 20 milhões de euros por ano.

– Três grandes clubes da Premier League estão interessados ​​no atacante do Athletic Club Nico Williams, diz Nicolo Schira. O jovem de 21 anos tem estado em excelente forma pela Espanha no Campeonato da Europa e parece que o interesse pela sua contratação está a começar a surgir. Ele já esteve vinculado ao Barcelona e ao Real Madrid, enquanto uma cláusula de rescisão em seu contrato permite que ele seja contratado por 58 milhões de euros.