Conversa sobre transferência: Kimmich se aproxima da saída do Bayern de Munique

A janela de transferências de verão está aberta para a Premier League e deve abrir em breve em toda a Europa, e há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Kimmich se aproxima da saída do Bayern

Josué Kimmich parece provável que deixe o Bayern de Munique neste verão ou no próximo ano, já que o jogador não está disposto a renovar seu contrato, de acordo com Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

O jogador de 29 anos tem contrato com a formação bávara até 2025, no entanto, foi noticiado que Kimmich não tem interesse em prolongar o seu contrato, deixando a porta entreaberta para uma saída neste verão.

O relatório revela que Barcelona, ​​Real Madrid, Liverpool, Arsenal e Manchester City são os únicos clubes da Europa que podem garantir um acordo para o internacional alemão. Acredita-se que Kimmich ganhe cerca de 20 milhões de euros por ano como um dos maiores ganhadores do Bayern, o que poderia superar outras partes interessadas.

O fracasso em garantir uma saída neste verão permitiria que Kimmich saísse como agente livre no próximo ano, representando uma perda financeira significativa para os gigantes alemães, o que significa que a equipe de Vincent Kompany pode estar aberta a qualquer oferta de transferência. No entanto, é relatado que negociações concretas não ocorrerão até a conclusão da campanha alemã para o Euro 2024.

O internacional alemão Joshua Kimmich provavelmente deixará o Bayern de Munique. Agência de fotos de imagens / Getty Images

Fofoca de papel

– Avançado do Manchester United Marcus Rashford pode deixar o clube neste verão se os Red Devils conseguirem um acordo para o atacante do Bologna Joshua Zirkzee, revela o Football Insider. É relatado que o United aceitará uma “grande oferta” por Rashford, que chamou a atenção do Arsenal. O jogador de 26 anos marcou apenas oito gols em todas as competições na temporada passada, o que o levou a ficar de fora da seleção inglesa para o Campeonato Europeu.

– AC Milan não se separará do atacante Rafael Leão por menos de € 100 milhões em meio ao interesse da Saudi Pro League, sugere La Gazzetta dello Sport. O internacional português não foi considerado uma potencial saída neste verão pela equipa italiana, no entanto, foi noticiado que o pai de Leão está em conversações com o Al Hilal, que demonstrou interesse no avançado.

– AS Roma juntou-se à corrida pelo meio-campista do Nice Quéfren Thuram, relata Calciomercato. O jogador de 23 anos tem despertado o interesse da Juventus, que ainda lidera a corrida pelo craque. Com o Nice interessado no atacante da Juventus Arkadiusz Milika perspectiva de um acordo com o time de Turim parece mais provável.

– O Borussia Dortmund está confiante em garantir um acordo para o atacante do VfB Stuttgart Serhou Guirassy, apesar do interesse de outros clubes da Europa, segundo Florian Plettenberg. O jogador de 28 anos marcou 30 gols em todas as competições na temporada passada, incluindo 28 na Bundesliga. Embora o rival interno do Dortmund, o Bayern de Munique, esteja fora da corrida, é relatado que Arsenal, AC Milan e Chelsea estão todos demonstrando interesse.

– O Tottenham Hotspur está avaliando uma possível abordagem de verão para o lateral-direito do Manchester City Yan Couto, por O sol. O relatório revela que os Spurs estão tentando se livrar Emerson Real e identificaram Couto como substituto do brasileiro. Couto passou as duas temporadas anteriores emprestado ao Girona, com o relatório indicando que o City pode estar receptivo a permitir a saída do jogador de 22 anos neste verão.