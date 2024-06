Conversa sobre transferência: Man United pode voltar a atenção para De Ligt

A janela de transferências de verão está prevista para abrir em breve em toda a Europa e há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Man United pode contar com De Ligt no verão

O Manchester United está explorando uma mudança para o zagueiro do Bayern de Munique Matthijs de Ligtrelata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland.

Terão ocorrido discussões internas entre a hierarquia de Old Trafford, que colocou o jogador de 24 anos na sua lista para este verão.

Diz-se que estão actualmente a “reunir mais informações” sobre De Ligt, e espera-se que uma mudança para ele seja possível se fizerem uma oferta na região de 50 milhões de euros.

De Ligt foi um jogador-chave do técnico Thomas Tuchel na temporada passada, fazendo 30 partidas em todas as competições pelo time da Bundesliga, e pode ser visto como uma alternativa ao zagueiro do Everton. Jarrad Branthwaite.

Embora se acredite recentemente que os termos pessoais tenham sido acordados com o jovem de 21 anos, o Team Talk relata que os Red Devils ainda estão a alguma distância de chegar a um acordo com os Toffees sobre uma taxa de transferência.

Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, está supostamente relacionado com uma transferência para a temporada do Manchester United. (Foto de Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

Fofoca de papel

– Os representantes do extremo da Juventus Federico Chiesa foram abordados por ciganos, relata Rudy Galetti. Embora a preferência do jovem de 26 anos seja permanecer com o Bianconeri, acredita-se que vários clubes estão considerando uma possível transferência para ele neste verão, com o Napoli e também clubes da Europa também interessados. Espera-se que uma decisão seja tomada após o Campeonato Europeu.

– Negociações contratuais entre Bayern de Munique e lateral-esquerdo Afonso Davies estagnaram, relata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. O jogador de 23 anos deve entrar no último ano de seu contrato e dizem que o clube da Bundesliga aceitou que poderia perdê-lo a título gratuito no próximo verão. O internacional canadense esteve recentemente no radar do Real Madrid.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

– A Internazionale está considerando uma transferência para o atacante da Roma Paulo Dybala, relata Calciomercato. O nerazzurri dizem estar interessados ​​em adquirir o jogador de 30 anos como um potencial parceiro do atacante Lautaro Martínezmas qualquer mudança pode depender de Dybala chegar a um acordo sobre um novo contrato no Stadio Olimpico.

– Newcastle United está interessado no defesa-central do AC Milan Fikayo Tomori, de acordo com o Football Insider. É relatado que os Magpies já contataram os representantes do jogador de 26 anos e pretendem fazer dele sua segunda contratação na janela de transferências de verão, após desembarcar recentemente Lloyd Kelly. Tomori fez 35 partidas em todas as competições pelo Rossoneri ultima temporada.

– O Manchester United rejeitará todas as ofertas de defensores Lisandro Martínez e Diogo Dalot neste verão, relata o Mirror. Acredita-se que a hierarquia do clube os considera importantes para o projeto futuro do técnico Erik ten Hag, embora o meio-campista Casemiro deverá sair em meio ao interesse da Saudi Pro League. Dalot, de 25 anos, disputou 36 jogos na Premier League na temporada passada, enquanto Lisandro, de 26 anos, perdeu vários jogos devido a lesão.