Conversa sobre transferência: Manchester United olha para Zirkzee do Bologna

A janela de transferências de verão está aberta para a Premier League e deve abrir em breve em toda a Europa, e há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Man United vinculado ao Zirkzee do Bologna

Manchester United está interessado em uma transferência para o atacante do Bologna Joshua Zirkzeede acordo com Florian Plettenberg da Sky Sports Deutschland.

A equipa da Premier League é considerada admiradora de longa data do jogador de 23 anos, tendo-o acompanhado de perto em Janeiro, e agora diz-se que estão em curso “conversações concretas” com os seus representantes.

O AC Milan tem sido uma das equipas fortemente ligadas a Zirkzee recentemente e os Red Devils estão supostamente cientes do seu interesse na sua contratação, mas embora o Rossoneri ainda estão na corrida, há otimismo em Old Trafford de que eles poderão vencer a corrida para ele. Ele tem uma cláusula de rescisão em seu contrato atual que pode ser ativada por £ 34 milhões.

Zirkzee, que atualmente disputa o Campeonato Europeu pela Holanda, marcou 11 gols e deu assistência a outros quatro em 36 partidas da Série A na temporada passada.

O atacante do Bolonha, Joshua Zirkzee, está relacionado com uma transferência para o Manchester United. (Foto da ANP via Getty Images)

Fofoca de papel

– O Chelsea está trabalhando para contratar o atacante do Atlético de Madrid Samu Omorodion, relata Gianluca Di Marzio. Foi relatado que os Blues tiveram uma abordagem de € 40 milhões recusada para o jovem de 20 anos e agora estão trabalhando rapidamente para apresentar uma nova proposta ao time da LaLiga depois de colocá-lo no topo da lista em busca de um avançar. Omorodion teve atuações brilhantes contra o Real Madrid e o Barcelona enquanto estava emprestado ao Deportivo Alavés na temporada passada.

– O progresso do Aston Villa na transferência para o meio-campista da Juventus Weston McKennie estagnou, relata o Telegraph. Os Villans esperam contratar o jogador de 25 anos como parte de um acordo que inclui Douglas Luiz indo na direção oposta, mas os últimos indicam que agora estão “frustrados” com as negociações. McKennie fez 39 aparições em todas as competições pelo Bianconeri ultima temporada.

– Dois jogadores da Premier League estão no radar do Barcelona, ​​informa o Sport. Ala do Liverpool, de 27 anos Luis Diaz é supostamente uma das principais opções para sua linha de ataque, embora também continue interessado no meio-campista do Newcastle Bruno Guimarães. Diz-se que o Blaugrana espere uma longa janela de transferências neste verão, com o clube sendo obrigado a cuidar de sua situação atual de Fair Play Financeiro (FFP).

– Vários clubes da Arábia Saudita estão interessados ​​no defesa-central do Liverpool Virgílio van Dijk, relata Team Talk. O Al-Nassr é considerado o primeiro na fila do jogador de 32 anos, tendo-o identificado como um potencial substituto para Aymeric Laporteque supostamente pretende deixar a Saudi Pro League.

– Everton está interessado no meio-campista do Aston Villa Tim Iroegbunam, relata o Daily Mail. Diz-se que os Toffees estão considerando um acordo de £ 10 milhões para o jovem de 20 anos, como uma opção potencial que poderia ajudar a substituir Amadou Onana. Onana, 22, continua vinculado a uma mudança de Goodison Park, e é relatado que a hierarquia do clube está disposta a transferi-lo se receberem uma oferta no valor de £ 50 milhões.