Conversa sobre transferência: McKennie e Iling-Junior são fundamentais para a Juve contratar Luiz

A janela de transferências de verão está aberta para a Premier League e deve abrir em breve em toda a Europa, e há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Villa e Juve negociam troca de jogadores entre Luiz e McKennie

Meio-campista do Aston Villa Douglas Luiz está se aproximando da transferência para a Juventus, mas o acordo pode depender de Weston McKennie e Samuel Iling-Júniorde acordo com Tuttosport.

A Juventus tem monitorado Luiz de perto neste verão. O jogador de 26 anos fez uma temporada impressionante no Villa Park na última temporada, marcando 10 gols e 10 assistências em todas as competições, o que despertou o interesse de vários clubes europeus.

É relatado que um acordo contará com dinheiro fornecido pelos gigantes italianos, ao lado de McKennie e Illing-Junior. E embora se entenda que não há problemas com o lado de Luiz, ainda há trabalho a fazer em relação aos dois Bianconeri jogadoras. Illing-Junior supostamente precisa de garantias sobre seu tempo de jogo esperado no Villa. depois de ter sido titular em apenas quatro jogos da Série A na temporada passada, enquanto McKennie busca um “acordo de saída” com a Juventus.

Entende-se que Villa deseja finalizar o acordo o mais rápido possível, já que tem até 30 de junho para garantir o cumprimento do Fair Play Financeiro.

Fofoca de papel

– Avançado do Liverpool Mohammed Salah poderia estar sujeito a uma oferta substancial do Al Ittihad neste verão, relata TeamTalk. Ao lado de Salah, é relatado que a equipe da Saudi Pro League reservou o Tottenham Hotspur para Filho Heung-Min e Juve Federico Chiesa como alternativas possíveis.

– O Arsenal está entre os clubes interessados ​​em uma abordagem para o atacante do Girona Artem Dovbyk, relata Rudy Galetti. O jogador de 26 anos marcou 24 gols e oito assistências em 36 jogos da LaLiga na temporada passada, atraindo a atenção de toda a Europa no processo. O Arsenal está monitorando a situação, com o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, ansioso para aumentar suas opções de ataque neste verão. É relatado que o Napoli abordou a comitiva de Dovbyk na esperança de conseguir um acordo, enquanto o Atlético de Madrid também é apontado como parte interessada.

– Meio-campista do AC Milan Tommaso Pobega poderá estar disponível por cerca de 13 milhões de euros, diz Calciomercato. É relatado que a Fiorentina se juntou ao Torino, Bologna e vários clubes da Premier League na corrida pelo jogador de 24 anos.

– AC Milan exigirá 80 milhões de euros para se separar do zagueiro Theo Hernández, em meio ao interesse do Bayern de Munique, revela La Gazzetta dello Sport. O jogador de 26 anos está no radar da formação bávara, que se prepara para Afonso Davies‘ saída, com o Real Madrid provavelmente contratando o internacional canadense.

– atacante do Barcelona Ferran Torres não tem intenção de deixar o time espanhol, apesar do interesse do Newcastle United, segundo o Sport. É relatado que seria necessário convencer Torres a deixar o Camp Nou, e que o jovem de 24 anos está encorajado pelo projeto oferecido pelo novo técnico do Barça, Hansi Flick.