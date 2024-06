Conversa sobre transferências: Chiesa da Juventus na lista do Bayern de Munique

A janela de transferências de verão está aberta para a Premier League e deve abrir em breve em toda a Europa, e há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Juve aberta a propostas para Chiesa com Bayern interessado

Juventus está aberta a ofertas para ala Federico Chiesa neste verão, relata Fabrizio Romano.

Não foram feitos progressos nas negociações sobre um novo acordo e diz-se que o jogador de 26 anos deverá discutir o seu futuro com os seus representantes quando regressar do Campeonato da Europa da UEFA com a Itália.

Chiesa entrará no último ano de contrato com o Bianconeri no final do mês, depois de ter feito 37 jogos em todas as competições pela equipa da Serie A na época passada.

O Bayern de Munique é um dos times que o monitoram, de acordo com Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland, com o clube da Bundesliga adicionando-o à sua lista. Acredita-se que seria necessária uma oferta entre 30 milhões e 40 milhões de euros para chegar a um acordo sobre uma taxa.

Chiesa teve um desempenho de destaque pela Itália ao garantir uma vitória por 2 a 1 sobre a Albânia na estreia do Campeonato Europeu, no sábado.

Federico Chiesa, da Juventus, pode deixar a Juventus neste verão, com o extremo vinculado a uma transferência para o Bayern de Munique. (Foto da agência Image Photo / Getty Images)

Fofoca de papel

– O Manchester United está considerando uma oferta de troca de jogadores que veria Aaron Wan-Bissaka incluído como parte de um acordo para contratar o zagueiro do Crystal Palace Marc Guéhi, relata Team Talk. Os Red Devils veem o jogador de 23 anos como uma alternativa para Jarrad Branthwaite, já que a distância permanece acima da taxa de transferência com o Everton. O Palace já havia procurado uma taxa de cerca de £ 50 milhões para Guehi.

– Lateral-esquerdo internacional do AC Milan e da França Theo Hernández tentará deixar o San Siro se não for alcançado um acordo sobre um novo contrato, informa o Calciomercato. Acredita-se que as negociações tenham ocorrido ao longo da temporada sobre uma extensão, com o jogador de 26 anos visto como um jogador-chave para o Rossonerie é relatado que eles considerariam apenas ofertas na região de € 90 milhões para se separarem dele.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

– O Barcelona está atrás na corrida para contratar o meio-campista defensivo do Everton Amadou Onana, relata o Mundo Deportivo. Enquanto o Blaugrana acreditam que o jovem de 22 anos é uma opção ideal para desempenhar o papel de pivô, eles não estão otimistas quanto à possibilidade de chegar a um acordo sobre uma taxa, com relatórios anteriores indicando que os Toffees procurariam um mínimo de £ 50 milhões para concordar com um acordo. Acredita-se que Arsenal, Bayern de Munique e Manchester United estejam entre os times interessados ​​nele.

– Foi alcançado um acordo sobre termos pessoais entre o Aston Villa e o extremo da Juventus Samuel Iling-Júnior, relata Nicolo Schira. Os Villans estão considerando uma mudança para o internacional juvenil da Inglaterra, de 20 anos, como parte do acordo que está previsto para acontecer. Douglas Luiz siga na outra direção. Também estão em andamento negociações sobre uma medida para assinar a USMNT e Bianconeri meio-campista Weston McKennie.

– Uma mudança para o defesa-central do Manchester United Victor Lindelöf está sendo explorado pelo Fenerbahçe, noticia o Daily Mail. O técnico José Mourinho está aberto a um reencontro com o jogador de 29 anos, que está disponível para transferência neste verão, enquanto os Red Devils procuram abrir espaço para reforços no elenco. O internacional sueco fez 259 jogos pela equipa da Premier League.