Copa América 2024 EUA devem definir ritmo contra Bolívia Tim Ream

DALLAS – O zagueiro da seleção masculina dos Estados Unidos, Tim Ream, disse que seu time precisa definir o ritmo logo na estreia da Copa América, no domingo, contra a Bolívia.

“Temos que sair com intensidade, com vontade de nos impor no jogo e ter certeza de que somos nós que estamos fazendo as coisas certas e criando a sensação e a intensidade dos jogos”, disse Ream aos repórteres na quinta-feira. no Cotton Bowl. “Será importante para nós fazer isso desde o primeiro minuto. Obviamente, não queremos que aconteça nada como [against] Jamaica, onde você estará lutando pelo resto do jogo.”

Aquele jogo contra a Jamaica foi a semifinal da Liga das Nações da Concacaf, em março. A USMNT sofreu no primeiro minuto e empatou nos acréscimos do segundo tempo antes de marcar dois gols na prorrogação para avançar para a final, vencida pelos americanos.

Domingo marca o início da campanha da USMNT na Copa América em casa, o maior teste do time antes da Copa do Mundo de 2026 co-organizada. A USMNT é favorita contra a seleção da Bolívia que ocupa a 84ª posição no ranking mundial, a pior entre todas as seleções sul-americanas.

A Bolívia, porém, está sob nova gestão a partir do ano passado com a nomeação do técnico Antônio Carlos Zago, ex-vencedor da Copa América pelo Brasil como jogador em 1999. A USMNT espera uma seleção boliviana mais agressiva na Copa América com base nas mudanças que Zago fez.

“Eles têm alguns jogadores talentosos com a bola que, se conseguirem espaço para virar nas caçapas e atacar nós, pode ser um problema”, disse o goleiro do USMNT, Matt Turner, aos repórteres na sexta-feira. “Eles gostam de chutar de longe, colocar a bola na área, e não é à toa que a região deles é difícil. Eles enfrentam times muito, muito bons o tempo todo.

“Então, para nós, será um jogo desafiador. É um jogo para entendermos o que realmente é este torneio e o quanto ele significa para todos esses países sul-americanos também. Então, acho que tivemos um gostinho de isso nos amistosos, mas agora que as luzes estão realmente acesas, é importante colocarmos o pé no chão e fazermos uma boa exibição.”

Ream também espera uma seleção boliviana com maior pressão, mas diz que a USMNT estará pronta se encontrar um adversário mais conservador sentado em um bloco inferior.

“Eles mudaram um pouco seu estilo em termos de pressão e estamos preparados para isso”, disse Ream. “Estamos preparados para que eles, mais do que tudo, pressionem mais alto no campo, porque essa foi a mudança que eles fizeram. Mas, novamente, você não sabe até entrar no jogo e ler o que está acontecendo. .”

A Bolívia entra na Copa América com uma série de três derrotas consecutivas em jogos de preparação contra Colômbia, Equador e México. Os EUA, por sua vez, se recuperaram de uma derrota por 5 a 1 para a Colômbia neste mês, empatando com o Brasil em 1 a 1 no dia 12 de junho.

A USMNT e a Bolívia jogaram pela última vez em 2018, quando os americanos venceram por 3 a 0. Josh Sargent, de 18 anos, marcou em sua estreia na USMNT naquele dia, e Tim Weah, também de 18 anos, também marcou seu primeiro gol em sua segunda aparição. Ambos os jogadores fazem parte do elenco da USMNT para a Copa América.

Ream é o jogador mais velho já nomeado para a escalação da USMNT Copa América, aos 36 anos. Esta será a primeira Copa América de Ream ao lado de um time jovem que em grande parte ainda não experimentou o torneio. Apenas Christian Pulisic e o goleiro Ethan Horvath estavam na escalação da seleção da USMNT para a Copa América Centenário em 2016.

Enfrentar adversários sul-americanos em um ambiente competitivo – incluindo o Uruguai na fase de grupos – é uma experiência que a USMNT não tem com frequência.

“É uma grande oportunidade para nós”, disse Ream. “É uma grande oportunidade para nos testarmos, para jogarmos contra os melhores da América do Sul, e uma boa oportunidade para vermos até onde chegámos nos últimos três ou quatro anos.”