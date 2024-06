Copa América: Árbitro assistente desmaia durante Peru x Canadá

Um árbitro assistente tombou e desmaiou no primeiro tempo da partida do Grupo A da Copa América do Peru contra o Canadá, disputada em condições quentes e úmidas no Children’s Mercy Park, em Kansas City, na terça-feira.

Humberto Panjoj desmaiou nos acréscimos do primeiro tempo, com o goleiro canadense Maxime Crépeau atraindo a atenção da equipe médica.

O dirigente guatemalteco foi tratado à margem e se recuperou brevemente antes de ser retirado em uma maca.

O árbitro assistente Humberto Panjoj foi retirado de maca após desmaiar durante Peru x Canadá. Heitor Vivas/Getty Images

De acordo com o AccuWeather, a temperatura em Kansas City deverá atingir uma máxima de 93 graus Fahrenheit na terça-feira, com umidade de 53%.

O Canadá venceu o jogo por 1 a 0 com um gol de Jonathan David no segundo tempo, depois que o Peru foi reduzido a 10 jogadores após o cartão vermelho para Miguel Araujo.