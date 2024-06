Copa América: Canadá investiga abusos racistas após derrota da Argentina

O Canada Soccer disse que entrou em contato com os órgãos dirigentes do esporte depois que um de seus jogadores recebeu abusos racistas online após a derrota por 2 a 0 para a Argentina na estreia da Copa América, na quinta-feira.

O órgão dirigente do país não revelou o nome do jogador, mas o zagueiro Moïse Bombito, que é negro, recebeu abusos online após uma entrada violenta em Lionel Messi, que acertou o tornozelo do capitão argentino.

“O Canada Soccer está ciente e profundamente perturbado pelos comentários racistas feitos online e dirigidos a um dos jogadores da seleção masculina após o jogo desta noite”, afirmou em comunicado.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Estamos em comunicação com a CONCACAF e a CONMEBOL sobre este assunto”, afirmou, referindo-se aos órgãos dirigentes do futebol nas Américas.

Postando nas redes sociais após a partida, Bombito escreveu: “Meu lindo Canadá”, acrescentando um emoji de coração. “Não há espaço para isso.”

No início desta semana, a FIFA disse que as suas ferramentas de redes sociais concebidas para proteger os jogadores de abusos online estariam disponíveis para todas as 211 federações-membro e suas equipas.

A vitória da Argentina com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez deu três pontos ao atual campeão, enquanto o Canadá está na última posição do Grupo A.