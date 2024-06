Copa América: Darwin Nunez ameaça expulsar a seleção masculina dos EUA da ‘sua’ Copa América

Cque bagunça o Seleção dos EUA se envolveu com a derrota para o Panamá, como deve agora conseguir três pontos contra o Uruguai brigar com os ‘Canaleros’ pelo saldo de gols no Grupo C para avançar às quartas de final do Copa América.

Essa derrota para o time treinado por Thomas Christiansen é uma verdadeira dor de cabeça para a USMNT porque enfrentará um Uruguai que está em grande forma e Gregg Berhalter terá que mudar as coisas em relação à partida disputada contra o Panamá se quiser ter alguma chance de avançar na fase de grupos.

O desempenho impressionante do Uruguai confirma seu status como principal candidato à #CopaAmérica2024, fãs da Celeste se alegram

O Uruguai não só enfrentará a seleção dos EUA com o moral alto após uma vitória retumbante sobre a Bolívia, mas também venceu suas últimas cinco partidas oficiais. Eles marcaram 15 gols e sofreram apenas um, com vitórias retumbantes sobre a Argentina fora de casa e o Brasil em casa.

Para a USMNT, a ideia de avançar para a próxima rodada quase parece uma quimera, a menos que Marcelo Bielsa decida colocar em campo um time enfraquecido.

Nunez mostrando sua classe

Eles estarão procurando por um Darwin Nuñez em ótima forma com a camisa azul-claro. O atacante do Liverpool marcou incríveis dez gols em seus últimos sete jogos com a camisa Celeste.

A voracidade goleadora de Nunez inclui entre as suas ‘vítimas’ Colômbia, Brasil e Argentina, três dos grandes favoritos desta edição da Copa América.

Além disso, devemos levar em conta o poderio ofensivo que os Charrúas estão demonstrando nesta Copa e o jogo contra a Bolívia foi uma demonstração disso, já que os cinco gols foram marcados por jogadores diferentes.

Scally, Richards, Ream e Robinson foram os quatro defensores contra o Panamá e agora Berhalter terá que ver como reorganizar a equipe para erguer uma barreira contra os possíveis ataques “massivos” que os homens de azul podem fazer.