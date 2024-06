Copa América: Ronaldinho critica Seleção Brasileira e não torce

A lenda brasileira Ronaldinho criticou a seleção deste ano para a Copa América antes do torneio, dizendo que há “falta de amor pela camisa” entre a equipe.

Ronaldinho, que conquistou a Copa América com o Brasil em 1999 e a Copa do Mundo em 2002, acessou o Instagram para lamentar “um momento triste para quem gosta do futebol brasileiro”.

“É difícil encontrar energia para assistir aos jogos”, escreveu ele. “Esta é talvez uma das piores equipas dos últimos anos, não tem líderes respeitáveis, apenas jogadores medianos na sua maioria.

“Acompanho o futebol desde criança, muito antes de pensar em ser jogador, e nunca vi uma situação tão ruim quanto essa. Falta amor pela camisa, falta determinação e o mais importante [a lack of] futebol.

“O desempenho foi uma das piores coisas que já vi. .”

Ronaldinho em recente partida beneficente pelas vítimas das enchentes do Rio Grande. Buda Mendes/Getty Images

O vencedor da Bola de Ouro de 2005 encontrou tempo em entrevista ao canal Cartoloucos para dizer que o craque do Real Madrid, Vinícius Júnior, merece repetir esse feito individual em 2024, tendo ajudado Los Blancos para uma dobradinha na LaLiga e na Liga dos Campeões.

O extremo brasileiro Raphinha respondeu às críticas de Ronaldinho no sábado, chamando-as de “surpresa”.

“Foi uma surpresa não só para mim, mas para todos”, disse o jogador do Barcelona. “Acredito que você deve me conhecer muito mais do que eu. Ele nunca fez uma declaração como essa.

“Eu o considero um ídolo, uma referência, e os demais aqui do time também. Todos olham para ele como uma referência. Foi um golpe para nós.

“Estou entrando no meu terceiro ano no time e tudo que vejo aqui é dedicação, vontade e orgulho de vestir essa camisa. Não concordo com o que foi dito sobre ter jogadores medianos vestindo a camisa. Discordo totalmente. Todos aqui têm qualidade e mérito para vestir a camisa.

“Soubemos, pelo Vinícius Júnior, que Ronaldinho pediu ingresso para ver o nosso jogo esses dias, então não corresponde ao que foi dito. Estando aqui, vejo a dedicação de todos todos os dias.”

O primeiro jogo do Brasil na Copa América será contra a Costa Rica, no dia 24 de junho, com Colômbia e Paraguai também no Grupo D.