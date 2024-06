Copa América: técnico do Brasil pede ‘paciência’ com Endrick

O técnico brasileiro Dorival Junior pediu “um pouco de paciência” ao atacante Endrick, de 17 anos, após revelar que a nova contratação do Real Madrid não será titular na estreia da Copa América, contra a Costa Rica, na segunda-feira.

Endrick marcou o gol da vitória do Brasil na vitória por 1 a 0 em um amistoso sobre a Inglaterra no Estádio de Wembley em março, marcou outro no empate de 3 a 3 contra a Espanha no Estádio Santiago Bernabéu e deu ao seu time uma vitória por 3 a 2 no último minuto sobre o México. no dia 8 de junho, em meio aos preparativos para a Copa América.

Ele também recebeu a famosa camisa 9 do torneio, sugerindo um papel de destaque para os nove vezes vencedores.

“É preciso ter um pouco de paciência”, disse Dorival aos repórteres no domingo. “É algo que vai acontecer naturalmente. Pode não demorar muito porque ele é extremamente habilidoso.

“Tenho pressa em colocá-lo em campo, mas é preciso ter um certo equilíbrio. Ele tem excelentes habilidades e é um dos jogadores mais promissores”.

Endrick recebeu a camisa 9 do Brasil antes da Copa América. Jeremy Reper/ISI Photos/Getty Images

O treinador anunciou a escalação titular que conta com os três atacantes de Raphinha ao lado de dois dos novos companheiros de Endrick no Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrygo. Também inclui duas caras novas, o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, e o lateral do Atlético Mineiro, Guilherme Arana.

“A equipe titular terá Militão e Arana”, disse Dorival. “Em cada jogo, se necessário, haverá uma ou duas mudanças. Todos os jogadores estão prontos. Nenhum deles está abaixo das nossas expectativas. Estamos preparados para qualquer situação.”

Dorival identificou equilíbrio e consistência como as chaves para o sucesso antes do Brasil iniciar sua Copa América no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia.

Dorival, que assumiu o cargo em janeiro e treinou apenas quatro partidas, admitiu que ainda faltava estabilidade à seleção brasileira em campo, o que considerou natural dado o pouco tempo que passaram juntos.

“Tenho que encontrar um equilíbrio para uma equipe que foi formada há apenas três meses, e depois de um certo período de 15 ou 20 dias de trabalho eles têm que se reencontrar”, disse.

“No futebol não se saltam fases de preparação nos treinos, mas é por isso que tentamos acelerar cada uma delas para ter um plantel consistente e confiante que possa depois usar a individualidade dos seus jogadores para criar oportunidades”.

O Brasil também enfrentará Colômbia e Paraguai no Grupo D.

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.