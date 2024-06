Copa América: Turner sobre os críticos dos EUA: não perca o resultado de vista

ATLANTA – O goleiro dos Estados Unidos Matt Turner disse na terça-feira que nenhum time deve ser menosprezado na Copa América de 2024 e descartou a premissa de que vencer não é mais suficiente para a USMNT.

Turner estava respondendo a sugestões de que o time precisa vencer com estilo ou por placares mais desiguais contra adversários de classificação mais baixa após a vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia na abertura da Copa no domingo.

“Não, nunca teremos esse luxo”, disse Turner em entrevista coletiva na terça-feira. “Acho que você ganha quando ganha, não importa o contexto. Você ganha o resultado – especialmente em torneios, é o fim de tudo. Imploro às pessoas que não percam isso de vista.”

Os EUA venceram em Arlington, Texas, na segunda-feira, com um gol madrugador do capitão Christian Pulisic e uma contagem de Folarin Balogun antes do intervalo, deixando os americanos empatados em pontos com o Uruguai na liderança do Grupo C após uma rodada.

“Acho que sempre que você pode vencer um jogo em uma competição mundial importante, um grande torneio, é bom para o programa, é bom para nós”, disse Turner. “Obviamente, gostaríamos de ter feito algumas coisas melhor, mas é disso que se trata os torneios. Você quer melhorar e melhorar ao longo do torneio e continuar crescendo como equipe, como vínculo e como cultura.

“Por mais que pudéssemos ter feito as coisas de forma um pouco diferente, no final do dia não sofremos golos, marcamos dois gols e vencemos. Indo para a próxima partida, sabemos que talvez tenhamos que ser um pouco um pouco melhor se quisermos vencer esse jogo também.”

Os EUA enfrentam o Panamá, adversário da Concacaf, na quinta-feira, em Atlanta, na segunda partida da fase de grupos de cada equipe. Uma vitória pode garantir uma vaga na fase eliminatória da Copa América para a equipe de Gregg Berhalter antes da final da fase de grupos da próxima semana, contra o Uruguai.

O Panamá derrotou os EUA na disputa de pênaltis na semifinal da Copa Ouro da Concacaf no ano passado.

“Eles exercem pressão de homem para homem”, disse Turner sobre o Panamá. “É uma equipe que tem muitos jogadores e atletas talentosos. É de se esperar – um jogo físico, muito competitivo”.

O atacante da USMNT, Tim Weah, disse que o time não está pensando se o Panamá tentará jogar um jogo mais aberto ou recorrerá a táticas mais físicas, em vez disso se concentrará em si mesmo.

“Não sabemos qual time do Panamá vamos contratar”, disse Weah aos repórteres. “Vamos sair 100% e não considerar nada garantido, colocar todas as nossas cartas na mesa e garantir que executamos.”

A USMNT é favorita na partida de quinta-feira, apesar do resultado da Copa Ouro do ano passado, principalmente por jogar em casa. Uma grande multidão é esperada no Mercedes-Benz Stadium, com mais de 70.000 lugares, na quinta-feira, a poucos quilômetros do debate presidencial que acontecerá naquela noite.

Turner enfatizou a cautela de que nenhum adversário deve ser esquecido, especialmente em torneios. Ele referiu-se à vitória da Áustria sobre a Holanda na Euro 2024, que ocorreu momentos antes de Turner falar, como um exemplo de como os torneios podem ser imprevisíveis.

“Você só precisa cuidar do que está na sua frente”, disse Turner. “Acho que o mais importante é apenas construir a partir do que você acabou de fazer. Os times que podem melhorar continuamente ao longo do torneio… temos essa base do que é preciso para vencer um jogo neste torneio, e agora precisamos superar isso contra um oponente diferente.”

Berhalter enfatizou pontos semelhantes recentemente, dizendo na sexta-feira, antes da estreia do time, que deseja que os EUA sejam adaptáveis ​​neste torneio com base nas demandas de um determinado jogo. Essa característica, disse ele, é compartilhada pelas melhores equipes do mundo.

O técnico dos EUA reiterou isso após a vitória de sua seleção no sábado, mas também enfatizou a importância de vencer jogos e chamou a vitória sobre a Bolívia de “abrangente”, ao mesmo tempo que rejeitou explicitamente a ideia de que os EUA deveriam ter marcado mais gols contra uma seleção da Bolívia que tinha não vence fora de casa há nove anos.

Ainda assim, havia espaço para melhorias. Embora a seleção dos EUA talvez tenha tido azar por não ter adicionado mais gols contra a Bolívia, a linha de defesa perdeu a bola com frequência. O time impressionou em um empate de 1 a 1 com o Brasil no último jogo de preparação dos americanos antes da Copa América, quatro dias após uma humilhante derrota por 5 a 1 para a Colômbia.

Qualquer uma dessas equipes pode ser adversária nas quartas de final se a USMNT avançar. Turner disse na terça-feira que os EUA poderiam ser “mais oportunistas” na frente do gol, enquanto refletiam sobre a vitória sobre a Bolívia. Ele também disse que o time poderia cuidar melhor da bola com a posse de bola.

“Falamos sobre ser mais expansivo e jogar com mais liberdade, atacar e, ao mesmo tempo, isso traz riscos em contra-ataques e brindes e onde estamos”, disse Turner. “Acho que aprendemos essa lição de uma forma bastante dura no jogo contra a Colômbia.”

O foco agora está no Panamá, um dos adversários históricos mais frequentes da USMNT. Os americanos detêm um recorde de 17-3-6 contra seus rivais.

“Honestamente, estamos apenas seguindo o plano”, disse Weah. “Temos esse plano de jogo desde o primeiro dia. Permanecemos fiéis, somos intencionais na forma como jogamos. Agora somos uma equipe que se entende e acho que estamos começando a ver isso muito mais à medida que avançamos nesses outros jogos e à medida que envelhecemos como grupo.

“Acho que é lindo ver-nos crescendo como uma unidade, como uma família. Estamos começando a mostrar isso em campo. Só temos que continuar com desempenhos positivos.”