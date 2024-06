Copa América: Uruguai vence o Panamá com fogos de artifício no segundo tempo para iniciar a Copa América

Maximiliano Araújo marcou quando chutou com o pé esquerdo no canto superior oposto aos 16 minutos, Darwin Nuñez e Matías Viña adicionou gols no final e Uruguai bater Panamá 3-1 na noite de domingo em seu Copa América abridor.

Buscando um recorde em 16º Copa América título, o Uruguai dominou com 20 chutes, incluindo sete no alvo. Amir Murillo marcou no final dos acréscimos para o Panamá.

A partida atraiu 33.425 para Estádio Hard Rockcasa do NFLé o Miami Dolphins. O estádio é o local do 14 de julho final e sete jogos durante o Copa do Mundo de 2026.

O Estados Unidos derrotado Bolívia 2-0 no jogo anterior do Grupo C, no domingo, em Arlington, Texas.

Uruguai enfrenta Bolívia em East Rutherford, Nova Jerseyna quinta-feira, quando o Panamá enfrenta o NÓS em Atlanta. O grupo termina no dia 1º de julho com jogo entre EUA e Uruguai no Cidade de Kansas, Missourie uma partida entre Panamá e Bolívia em Orlando Flórida. As duas melhores equipes passam para as quartas de final.

O Uruguai está empatado com a Argentina com um recorde de 15 títulos da Copa América, mas não passou das quartas de final desde que conquistou seu último campeonato em 2011.

O Panamá não conseguiu passar da fase de grupos em 2016, sua única participação anterior como convidado no América do Sulcampeonato.

Uruguai se afasta tarde

Araújo marcou o primeiro gol após receber passe de eu estava indo de fora da área, deu um toque e virou. Ele bateu duas vezes na bola e passou pelo goleiro Orlando Mosqueraestendeu o braço esquerdo para seu segundo gol em nove partidas internacionais.

Núñez fez o 2 a 0 aos 85 minutos, depois que o Panamá desviou a bola no círculo central. Nicolás da Cruz fez um cruzamento longo para Araújo, cujo cabeceamento desviou no ombro de Murillo para Nuñez. Ele chutou de 12 jardas para seu 12º gol em 24 partidas, o nono em suas últimas seis partidas.

Viña aumentou a margem para 3 a 0 com uma cabeçada de da Cruzcobrança de falta no primeiro minuto dos acréscimos, superando o zagueiro Abdiel Ayarza para seu primeiro gol internacional.

Murrillo girou um zagueiro para vencer o goleiro Sérgio Rochet no quarto minuto dos acréscimos para seu nono gol.

Uruguai passou por um processo de reconstrução sob o comando do técnico Marcelo Bielsa após a aposentadoria de Edinson Cavani e Diego Godin, e um elenco jovem mostrou sua capacidade de competir. Uruguai venceu Lionel Messi e Argentina e também Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, depois derrotado México 4 a 0 em amistoso no início de junho.

Papa-moscas fez quatro defesas para manter o jogo disputado até tarde.

Luis Suarezo atacante de 37 anos que é o maior artilheiro da carreira do Uruguai e foi o melhor jogador do torneio em 2011, não jogou.