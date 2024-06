Copa das Nações Africanas de 2025 passa para o inverno devido à Copa do Mundo de Clubes

A próxima fase final da Taça das Nações Africanas foi adiada seis meses e será agora disputada de 21 de Dezembro de 2025 a 18 de Janeiro de 2026, anunciou esta sexta-feira a Confederação Africana de Futebol (CAF).

O torneio de 2025 no Marrocos deveria acontecer no meio do ano, mas foi alterado por causa da nova Copa do Mundo de Clubes ampliada da FIFA, com 32 seleções nos Estados Unidos, nos próximos junho e julho.

A CAF também adiou a final da Copa das Nações Feminina deste ano em 12 meses, para 5 a 26 de julho do próximo ano. Eles também estão hospedados em Marrocos.

As datas dos dois torneios foram aguardadas com grande expectativa, já que a CAF reconheceu anteriormente que enfrentava dificuldades com um calendário internacional lotado.

“O anúncio das datas da AFCON em Marrocos 2025 demorou muito mais do que o esperado, pois houve discussões complexas e por vezes desafiantes com várias partes interessadas, à luz dos extensos calendários de jogos nacionais e internacionais”, disse o presidente da CAF, Patrice Motsepe. .

“A CAF está empenhada em proteger e promover os interesses dos jogadores africanos, [who are] jogando em clubes de futebol na Europa e no mundo. A CAF também está comprometida em construir relações mutuamente benéficas com as outras confederações de futebol e com a FIFA”, acrescentou.

Competir na Taça das Nações a meio da temporada da liga europeia causa um dilema para os jogadores africanos baseados na Europa, que têm de decidir entre clube ou país.

Para aliviar esta situação, a CAF decidiu anteriormente que as finais seriam transferidas para o meio do ano, em todos os anos ímpares, a partir de 2019. Mas desde o torneio intercalar no Egipto, em 2019, o órgão dirigente do futebol africano voltou atrás na sua decisão e acolheu as duas últimas finais nos Camarões e na Costa do Marfim, no início do ano.

Transferir a fase final de 2025 para dezembro, em vez de janeiro, é evitar um confronto com a Liga dos Campeões ampliada na Europa.

A fase final de 2025 deveria ser uma vitrine para Marrocos reforçar o seu perfil turístico de verão e também tentar provar a sua capacidade antes de co-sediar o Campeonato do Mundo de 2030 com Portugal e Espanha, mas está agora agendada para os meses de Inverno.

As eliminatórias da Copa das Nações de 2025 serão disputadas nas próximas três janelas internacionais, em setembro, outubro e novembro deste ano, em uma campanha rápida, após a qual os 24 finalistas esperarão mais de um ano antes do início da final.