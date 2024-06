Corey Seager, do Rangers, sai mais cedo do jogo contra o Tigers devido a uma lesão no tendão da coxa

ARLINGTON, Texas – O shortstop do Texas All-Star Corey Seager deixou o jogo do Rangers na noite de quarta-feira contra o Detroit por causa de um aperto no tendão da coxa esquerda depois de acertar um único RBI no segundo turno.

Seager cortou o campo oposto na linha esquerda para marcar Travis Jankowski e abrir uma vantagem de 1-0. O técnico Bruce Bochy e o técnico Matt Lucero foram para a primeira base e Seager deixou o jogo.

Seager estendeu sua melhor sequência de carreira na base para 28 jogos. Ele teve uma seqüência de rebatidas de 16 jogos interrompida na noite de terça-feira.

O titular do Tigers, Kenta Maeda, saiu após lançar apenas dois arremessos. Ele esfregou a área das costelas do lado direito depois de lançar seu segundo arremesso.