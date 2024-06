Courtney Stodden dá descarga no vaso sanitário com anel de noivado

Desde então, Courtney mudou-se com um produtor de Hollywood vencedor do Emmy Jared Safier quem é ele silenciosamente começou a namorar Última campainha. Fontes nos dizem que o romance de Courtney com Jared está forte… já que “está se movendo muito rápido e é muito sério”. Disseram-nos que Jared pretende propor casamento em breve e tem contado à família e aos amigos que tem feito compras recentemente.

A própria Courtney disse ao TMZ… que seu lançamento do anel foi inspirado em James cameroné “Titânico”. Ela explica: “Como a velhinha que o jogou no oceano no final [of Titanic], eu precisava me livrar de qualquer resquício do passado que não tinha mais poder sobre mim. A personagem de Rose me ensinou algo especial: o que uma mulher faz com seus diamantes é sua prerrogativa.”