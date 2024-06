Courtney Stodden recém-noivada, dias depois de dar descarga no vaso sanitário do ex

Courtney Stodden está vivendo a vida do diamante mais uma vez… ela está noiva e prestes a se casar, e descobrimos que seu novo noivo fez a pergunta poucos dias depois que ela enviou seu ex-fIancéO anel de noivado foi jogado no vaso sanitário!

Fontes próximas ao casal disseram ao TMZ … Courtney ficou noiva de Jared Safier última terça-feira no Beverly Wilshire Hotel – aquele que ficou famoso por “Uma Linda Mulher” – e falar sobre não perder tempo. O novo noivado caiu uma semana depois que ela descarregou de forma chocante uma pedra de 5 quilates.

Disseram-nos que Jared, um produtor vencedor do Emmy, apresentou seu novo diamante enquanto eles estavam no THE Blvd Restaurant & Bar do hotel – mas ele guardou o tradicional momento de joelhos para quando eles voltassem para seu Brentwood lar.

Quanto aos detalhes do anel, nossas fontes dizem que Courtney e Jared estavam passando por todos os diamantes em exibição no saguão do hotel em fevereiro, durante uma festa do Oscar… e foi quando ela viu o anel específico de que gostou.

Jared claramente tem uma ótima memória, porque nos disseram que ele comprou o anel exato – outra pedra VVS deslumbrante de 5 quilates e corte radiante.

Disseram-nos no início do relacionamento deles, que começou no verão passado, que ambos viam o casamento no futuro – então, quando chegou a hora, tudo parecia natural.



A partir de agora, eles não estão mergulhando no planejamento do casamento, apenas aproveitando o brilho do noivado. É a primeira vez dele, enquanto ela espera que esta terceira vez seja o seu encanto.

Você deve se lembrar… Courtney diz que foi inspirada por James cameroncena de “Titanic” quando ela casualmente corado o anel de noivado de seu ex-noivo Chris Sheng um ano depois eles se separaram oficialmente. Cara, isso deve deixar Jared nervoso com o enorme diamante que acabou de comprar.