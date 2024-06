Cowboys QB Dak Prescott vence no tribunal, alegação de agressão sexual rejeitada

Ona quarta-feira, Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott obteve uma vitória legal quando Juíza Angela Tucker rejeitou uma reclamação de agressão sexual de sete anos contra ele. Seu advogado, Levi McCathern, falou sobre a decisão, criticando a acusadora e sua equipe jurídica por tentar extorquir dinheiro e manchar a reputação de Prescott.

McCathern declarou: “Apesar dos esforços incansáveis ​​da Sra. Shores e de sua equipe jurídica para extorquir dinheiro e prejudicar a reputação de Dak, a justiça prevaleceu consistentemente e continuará a fazê-lo.”

Dak Prescott realmente vale US$ 160 milhões?Roberto Ortega

Ele enfatizou ainda que as ações do acusador faziam parte de um plano de extorsão em andamento contra Prescott e que seu processo civil fracassado era apenas mais uma tentativa de desviar a atenção do trauma dos sobreviventes legítimos de violência sexual. McCathern expressou orgulho de Prescott por se levantar contra esta injustiça e agradeceu ao juiz Tucker por sua concordância.

Embora os detalhes da decisão não estejam totalmente claros, o comunicado à imprensa contendo a declaração de McCathern indicou que o juiz Tucker considerou que as alegações “não tinham mérito e deveriam ser rejeitadas imediatamente”. No entanto, é incomum que um caso seja rejeitado tão rapidamente sem uma falha legal específica no processo.

Normalmente, os juízes aceitam as alegações factuais como verdadeiras quando decidem sobre pedidos de arquivamento no início de um caso, sendo a questão de saber se a lei aplicada a essas alegações exige que o caso seja arquivado fora do tribunal.

Juiz considera falta de mérito

Até o momento, não há decisão escrita disponível. O VP de marketing da empresa McCathern Shokouhi Evans explicou que uma ordem proposta foi submetida ao Juiz Tucker, e a decisão foi tomada do tribunal, presumivelmente durante o argumento oral sobre a moção de Prescott para rejeitar.

A alegação de agressão sexual foi finalmente impedido pelo estatuto de limitações aplicável. Prescott inicialmente processou a acusadora por extorsão decorrente das tentativas de seus advogados de resolver suas alegações fora do tribunal, o que acabou levando à rejeição da acusação de agressão sexual.

A rejeição da alegação de agressão sexual serve como uma vindicação para Prescott contra o que seu advogado descreve como um plano de extorsão. À medida que o caso continua a se desenrolar, fica claro que Prescott e sua equipe jurídica estão comprometidos em se posicionar contra qualquer injustiça que possa surgir em seu caminho.