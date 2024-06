Coyotes criticam cancelamento do leilão de terras no Arizona em 27 de junho

O Departamento de Terras do Estado do Arizona cancelou um leilão de terras agendado para quinta-feira com o qual o proprietário do Arizona Coyotes contava para reativar sua franquia adormecida da NHL.

Em abril, o conselho de governadores da NHL aprovou o estabelecimento de uma franquia em Utah, com o proprietário do Coyotes, Alex Meruelo, transferindo os ativos de hóquei de seu time – do elenco e das escolhas do draft ao departamento de operações de hóquei – para o Smith Entertainment Group, mantendo o time. propriedade intelectual.

Como parte da venda, a NHL aprovou um plano que tornou inativa a franquia Arizona Coyotes, com direito de reativação se Meruelo construísse totalmente “uma instalação nova e de última geração, apropriada para uma equipe da NHL dentro de cinco anos. “

Os Coyotes tinham como alvo um terreno de 95 acres no norte de Phoenix como um novo lar em potencial para uma arena. No início deste ano, o conselho de apelações da ASLD aprovou por unanimidade uma avaliação do terreno no valor de US$ 68,5 milhões e definiu a data do leilão.

Os Coyotes divulgaram imagens do que pretendiam construir naquele terreno caso vencessem a licitação, incluindo uma arena, um centro de treino, um teatro e unidades habitacionais. Os Coyotes planejavam iniciar a construção no segundo trimestre de 2025 com o objetivo de estarem prontos para uma equipe da NHL em 2027.

Várias fontes disseram à ESPN que a questão do leilão está relacionada ao tipo de arena de hóquei que Meruelo poderia construir no terreno.

Os Coyotes disseram que o terreno já estava zoneado para uma arena de hóquei coberta, que era uma relíquia de uma tentativa anterior de construir uma instalação de hóquei juvenil na área. Mas isso aparentemente não cobre a construção de uma arena da NHL com 17 mil lugares, cuja capacidade poderia crescer para 18.500 para outros eventos.

“A ASLD confirmou recentemente que a arena proposta exigirá uma Licença de Uso Especial”, escreveu o departamento de terras em sua carta anunciando o cancelamento. “Como resultado, solicitamos que o requerente solicite e receba uma Licença de Uso Especial antes do leilão. Isso proporciona ao requerente e à ASLD a certeza de que o requerente pode construir o que pretende construir para seu inquilino âncora.”

O ASLD acrescentou: “Não é incomum que o ASLD exija que o requerente garanta licenças de zoneamento/uso antes do leilão”.

Os Coyotes divulgaram um comunicado na sexta-feira criticando o cancelamento e declarando que estão “explorando todas as nossas opções legais dada esta decisão míope” da ASLD.

“Depois de mais de um ano planejando e cumprindo todas as obrigações exigidas pela lei do Arizona, o Departamento de Terras do Estado do Arizona cancelou unilateralmente o leilão que estava programado para ocorrer em 27 de junho para o local que foi identificado como a futura casa dos Arizona Coyotes”, os Coiotes disseram. “Esta ação sem precedentes do Estado do Arizona compromete seriamente o futuro do retorno do hóquei da NHL ao deserto.”

Os Coyotes afirmam que esperavam ganhar o leilão.

“A organização trabalhou de boa fé com a ASLD e está no caminho certo para vencer o leilão na próxima semana até a reversão repentina”, disse a equipe. “Ao cancelar o leilão de terras, o estado está renunciando a milhões, e potencialmente bilhões, de dólares que teriam ido diretamente para a educação básica.”

O prefeito de Scottsdale, David Ortega, disse ao Arizona Republic na sexta-feira que havia notado que o terreno tinha “direito de zoneamento questionável” antes do leilão.

“A proposta do Sr. Meruelo para o hóquei de fantasia foi apenas uma cortina de fumaça quando ele saiu depois de comandar a franquia”, disse Ortega ao jornal.