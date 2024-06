Craig Kimbrel, do Orioles – ‘Definitivamente ouvi’ os fãs de Phils em Camden

BALTIMORE – Os fãs da Filadélfia tiveram a chance de mostrar a Craig Kimbrel como se sentem.

Nos últimos dois dias, o apaziguador de Baltimore teve uma resposta.

Kimbrel eliminou os três últimos rebatedores no sábado para fechar a vitória dos Orioles por 6-2 sobre os Phillies. Não foi uma situação segura, mas foi certamente uma atmosfera carregada. Os dois primeiros jogos desta série esgotaram no Camden Yards, com muitos fãs de Baltimore e Filadélfia no estádio.

“Eu estive na Filadélfia durante todo o ano passado, então sabia que os fãs iriam viajar, especialmente por estar tão perto”, disse Kimbrel. “Achei que teria uma boa recepção.”

A saudação, é claro, foi tudo menos agradável. Kimbrel perdeu os jogos 3 e 4 da NL Championship Series no ano passado, e os Phillies perderam a série em sete jogos para o Arizona.

Assim, os torcedores da Filadélfia deram-lhe uma recepção decididamente pouco fraterna quando ele entrou na nona sexta-feira. Kimbrel lançou uma entrada sem gols, mas os Phillies venceram em 11. No sábado, ele conquistou o monte com uma vantagem de quatro corridas. Ele caminhou com o primeiro rebatedor antes de passar pelos próximos três.

“Não é algo que você normalmente vê em seu estádio, mas os torcedores do Phillies viajam muito e estiveram aqui hoje”, disse Kimbrel. “Eu definitivamente os ouvi.”

O titular do Orioles, Grayson Rodriguez, também ouviu a torcida. Ele fez sete entradas e conseguiu a vitória no sábado.

“Parecia um jogo de playoff. Era um ambiente bastante hostil”, disse Rodriguez. “Ter muitos torcedores dos Phillies lá me ajudou muito. Obviamente você quer ver o estádio lotado de laranja, mas havia alguma animosidade lá, e cara, isso tornou o arremesso divertido hoje.”